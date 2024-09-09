Мангаш прошел медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Футбол

Рикарду Мангаш близок к переходу в «Спартак».

Португальский защитник успешно прошел медицинское обследование перед завершением перехода в «Спартак».

Футболист в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом, об этом сообщает Metaratings.ru.

Рикарду Мангаш выступает за «Виторию Гимараэш» с 2023 года.

В текущем сезоне на счету крайнего защитника 4 гола в 10 матчах в чемпионате Португалии и Лиге конференций.

35 комментариев
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Хватит сюда свои фото кидать
Ты нам неинтересен
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+16
Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
Ты перед тем, как написать свой бред, на состав своей команды давно смотрел?

Станкович регулярно ставит воспитанников Спартака в состав : Литвинов, Максименко, Денисов, чуть реже играют Игнатов, Зорин, Мелешин.
+16
-2
+14
Удачи в самом великом клубе России и СССР
+26
-15
+11
Ответ Liver0910
Ты перед тем, как написать свой бред, на состав своей команды давно смотрел? Станкович регулярно ставит воспитанников Спартака в состав : Литвинов, Максименко, Денисов, чуть реже играют Игнатов, Зорин, Мелешин.
👍👍👍
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Новость о Спартаке,а первые на ветке питерские, классика
+11
-9
+2
Ответ Антон Аксенов
Странно, что тебе мерещатся чернокожие в платьях. Фантазия или детская травма.. Надеюсь первое.
Травма у него скорее всего, как раз таки чернокожими оставлена, вот и злой такой на них. И злой и садиться больно
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Там ниже набирает популярность комментарий о том, что Станкович регулярно даёт играть Мелешину(55 минут в РПЛ) и Зорину(13 минут в РПЛ). Это интересно.
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Ответ mean machine/
Раньше просто жирных негров покупали, а теперь стали покупать жирных негров в платье.
Странно, что тебе мерещатся чернокожие в платьях. Фантазия или детская травма.. Надеюсь первое.
+5
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Ну так это не в новинку для РПЛ. Маммана и Гарай из Зенита не дадут соврать
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Ответ SGS55
Комментарий удален модератором
А болельщиков Спартака почему ...ньями называют? За чистоплотность?
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Ответ mean machine/
Раньше просто жирных негров покупали, а теперь стали покупать жирных негров в платье.
Комментарий удален модератором
Ответ Бахтияр Маметмусаев
Друзья, кто знает? Почему у меня приложение не работает(айфон)? Сразу вылетает как захожу. Я с Казахстана. Сижу сейчас через впн.
С работающим VPN ты вообще сайты в рф не должен открывать - они будут тормозить! Если только YouTube.
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Ответ Бахтияр Маметмусаев
Друзья, кто знает? Почему у меня приложение не работает(айфон)? Сразу вылетает как захожу. Я с Казахстана. Сижу сейчас через впн.
Ийфон банит
+1
-1
0
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Это Азмун?Дзюбы нет на него.))
+2
-2
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Ответ Спартак сила
Удачи в самом великом клубе России и СССР
ЦСКА и Зенит - 3 еврокубка
спартак - величие
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0
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Ответ angry horse
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