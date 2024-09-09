Мангаш прошел медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)
Рикарду Мангаш близок к переходу в «Спартак».
Португальский защитник успешно прошел медицинское обследование перед завершением перехода в «Спартак».
Футболист в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом, об этом сообщает Metaratings.ru.
Рикарду Мангаш выступает за «Виторию Гимараэш» с 2023 года.
В текущем сезоне на счету крайнего защитника 4 гола в 10 матчах в чемпионате Португалии и Лиге конференций.
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