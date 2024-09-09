Бен-Йеддера обвинили в новом случае сексуального насилия – в нетрезвом виде в машине. Экс-форварда «Монако» задержали на выходных, дело рассмотрят в октябре

Виссама Бен-Йеддера вновь обвинили в сексуальном насилии.

В августе 2023 года экс-капитана « » уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

На этот раз 34-летнему футболисту предстоит предстать перед судом 15 октября. Задержание было произведено по заявлению девушки 2001 года рождения, обвинившей в «сексуальном насилии».

Инцидент предположительно произошел в ночь с пятницы на субботу в машине Виссама. Изначально француз отказался подчиниться полиции, но был задержан около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения.

По информации L’Équipe, прокуратура безуспешно просила поместить обвиняемого под стражу до суда. Сегодня было решено обжаловать это решение.

Сейчас Бен-Йеддер находится под строгим судебным контролем: ему запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 часов утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Он также обязан отмечаться два раза в неделю и проходить лечение. Девушке же предстоит пройти психологическую экспертизу.

Форварду «Монако» Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в изнасиловании. Его отпустили под залог 900 тысяч евро, идет расследование