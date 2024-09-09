Бен-Йеддера обвинили в новом случае сексуального насилия – в нетрезвом виде в машине. Экс-форварда «Монако» задержали на выходных, дело рассмотрят в октябре
Виссама Бен-Йеддера вновь обвинили в сексуальном насилии.
В августе 2023 года экс-капитана «Монако» уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.
На этот раз 34-летнему футболисту предстоит предстать перед судом 15 октября. Задержание было произведено по заявлению девушки 2001 года рождения, обвинившей Бен-Йеддера в «сексуальном насилии».
Инцидент предположительно произошел в ночь с пятницы на субботу в машине Виссама. Изначально француз отказался подчиниться полиции, но был задержан около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения.
По информации L’Équipe, прокуратура безуспешно просила поместить обвиняемого под стражу до суда. Сегодня было решено обжаловать это решение.
Сейчас Бен-Йеддер находится под строгим судебным контролем: ему запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 часов утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Он также обязан отмечаться два раза в неделю и проходить лечение. Девушке же предстоит пройти психологическую экспертизу.
Форварду «Монако» Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в изнасиловании. Его отпустили под залог 900 тысяч евро, идет расследование
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регулярно, зачем акцентировать на вид спорта?
может не чаще, чем в футболе, но ... случаеся...
и в ФК, и в гимнастике...
в чём смысл акцентированного вопроса про футбол?
везде, во всех видах спорта есть люди, проявлющие криминальные наклонности...
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