Бен-Йеддера обвинили в новом случае сексуального насилия – в нетрезвом виде в машине. Экс-форварда «Монако» задержали на выходных, дело рассмотрят в октябре

Теги Монако лига 1 Франция происшествия Виссам Бен-Йеддер девушки и спорт алкоголь и спорт Футбол

Виссама Бен-Йеддера вновь обвинили в сексуальном насилии.

В августе 2023 года экс-капитана «Монако» уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

На этот раз 34-летнему футболисту предстоит предстать перед судом 15 октября. Задержание было произведено по заявлению девушки 2001 года рождения, обвинившей Бен-Йеддера в «сексуальном насилии».

Инцидент предположительно произошел в ночь с пятницы на субботу в машине Виссама. Изначально француз отказался подчиниться полиции, но был задержан около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения.

По информации L’Équipe, прокуратура безуспешно просила поместить обвиняемого под стражу до суда. Сегодня было решено обжаловать это решение.

Сейчас Бен-Йеддер находится под строгим судебным контролем: ему запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 часов утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Он также обязан отмечаться два раза в неделю и проходить лечение. Девушке же предстоит пройти психологическую экспертизу.

Форварду «Монако» Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в изнасиловании. Его отпустили под залог 900 тысяч евро, идет расследование

41 комментарий
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Я тоже хочу находится под строгим судебным контролем. Тоже хочу не иметь возможности покидать территорию Приморских Альп.
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Да что с ними (футболистами) не так?
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Ответ Burel
Ну, в нормальных странах футболисты себе такого не позволяют
В нормальных странах за такое можно и стулом по башке в кофемании получить.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Ну да, у нас все нормальные ребята, вот они слева направо: Кокорин, Мамаев, Гулиев, Сафонов, Глушаков. Рыцари нового поколения.
+9
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Сказочный
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Либо все футболисты резко стали насильниками и должны понести заслуженное наказание, либо их обвинительницы нашли лазейку, как рубить капусту, практически ничего не делая, и тоже должны понести за это наказание.
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Думать надо, перед тем, как ширинку расстёгивать. Тем более, когда ты богатый и знаменитый и все нужные женщины об этом знают. Но, а если реально насильник, то пусть сидит в турма.
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Ответ Burel
кого они насиловали ? Или у самого негативный опыт ?
Ну а чего ты затрясся и на личности перешёл? Избить водителя на улице и дать стулом по башке в кафе – это ничем не лучше.
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что ж это опять бабы творят то, снова родились и заставили изнасиловать их молодого (француза)
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Не очень понятен эпизод. Сначала не подчинился полиции, а потом случилось насилие. Кто кого, извините?
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Ответ Burel
кого они насиловали ? Или у самого негативный опыт ?
А избивать точно лучше чем насиловать?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Да что с ними (футболистами) не так?
привыкли получать всё и сразу, а когда получают отказ мозги клинит (особенно по пьяни)
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Иди передёрни на Скабееву
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Ответ Kelevra1989
Девушки стали активно пытаться заработать, тема эта раньше никому не была интересна, поэтому за неё так не хватались полицейские и СМИ. Но даже так раньше всё равно кого-то сажали за такие преступления. У Сити были насильники, Стрельцова посадили. Это из того, что сразу вспоминается. Это ж футболисты, они женщин видят только в ночных клубах, знакомиться им некогда, поэтому некоторые хотят пропустить этап с цветами и конфетами, сразу 4ю базу достичь
По-моему, у футболистов нет проблем с тем, чтобы снять девочку на ночь)
И даже знакомиться не надо
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Ответ Roman Roman
вариант, где каждый случай рассматривается индивидуально - не рассматривается?
Слишком уж очевидная тенденция увеличения таких случаев. Внезапно. С чего бы вдруг интересно.
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Ответ Vovker
Либо все футболисты резко стали насильниками и должны понести заслуженное наказание, либо их обвинительницы нашли лазейку, как рубить капусту, практически ничего не делая, и тоже должны понести за это наказание.
вариант, где каждый случай рассматривается индивидуально - не рассматривается?
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Ответ Demyan Grachev
А можно подробности?)
В каком виде?
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Ответ SPAIN 2010
Почему футболисты такие звери? Сплошные насильники... В баскетболе, хоккее, валейболе, гандболе такие инциденты часто происходят?
в хокее?
регулярно, зачем акцентировать на вид спорта?
может не чаще, чем в футболе, но ... случаеся...
и в ФК, и в гимнастике...

в чём смысл акцентированного вопроса про футбол?

везде, во всех видах спорта есть люди, проявлющие криминальные наклонности...
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Ответ NottinghamForest
Запретили покидать Приморские Альпы... Это наказание или награда?
Это чтобы в РПЛ не сдриснул, как некоторые... тем более вроде без клуба сейчас...
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Ответ Nikitk@Torres
Ну да, у нас все нормальные ребята, вот они слева направо: Кокорин, Мамаев, Гулиев, Сафонов, Глушаков. Рыцари нового поколения.
Широков
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Ответ Анри Карлайл
Иди передёрни на Скабееву
а ты на Байдена или Макрона
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Ответ Burel
подраться по пьяни без больших последствий и изнасиловать - это всё-таки две большие разницы, мягко говоря
По пьяни уломать девку на секс и избить толпой без повода мужика на улице – это разные вещи. Нравится такая формулировка? Вот и мне нет. Так что не надо делать вид, что у нас нет идиотов. И ещё кричать про "нормальную страну".
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Запретили покидать Приморские Альпы... Это наказание или награда?
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«Как говорит наш дорогой шеф:....»
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А можно подробности?)
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Украл - выпил - в тюрьму! Романтика! Тем более в Монте - Карло)))
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Рецидивист Маленький🤣
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