Бучневич о Макдэвиде: «Смесь Месси и Мбаппе в хоккее. Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков за сезон»
Павел Бучневич назвал Коннора Макдэвида смесью Лионеля Месси и Килиана Мбаппе
Форвард «Сент-Луиса» рассказал о своем опыте игры против капитана «Эдмонтона».
«Я не выходил четко против звена Макдэвида, я выходил против тройки Драйзайтля. Но если речь не о вбрасываниях, то, конечно, я много играл против Макдэвида.
К игре с ним готовишься по-особенному. Его скорость делает его уникальным хоккеистом. Он набирает 150 очков [за сезон], когда против него действуют двое игроков.
Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков. Он уникален. У него мощные руки. Здорово, когда ты можешь управлять шайбой на такой скорости. Это искусство. Коннор – это смесь Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в хоккее», – сказал Бучневич.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RG.org
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости