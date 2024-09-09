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  • Бучневич о Макдэвиде: «Смесь Месси и Мбаппе в хоккее. Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков за сезон»
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Бучневич о Макдэвиде: «Смесь Месси и Мбаппе в хоккее. Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков за сезон»

Павел Бучневич назвал Коннора Макдэвида смесью Лионеля Месси и Килиана Мбаппе

Форвард «Сент-Луиса» рассказал о своем опыте игры против капитана «Эдмонтона». 

«Я не выходил четко против звена Макдэвида, я выходил против тройки Драйзайтля. Но если речь не о вбрасываниях, то, конечно, я много играл против Макдэвида.

К игре с ним готовишься по-особенному. Его скорость делает его уникальным хоккеистом. Он набирает 150 очков [за сезон], когда против него действуют двое игроков.

Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков. Он уникален. У него мощные руки. Здорово, когда ты можешь управлять шайбой на такой скорости. Это искусство. Коннор – это смесь Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в хоккее», – сказал Бучневич. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RG.org
logoСент-Луис
logoЭдмонтон
logoМЛС
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoНХЛ
logoПавел Бучневич
logoКоннор Макдэвид
logoКилиан Мбаппе
logoИнтер Майами
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