Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
Юлиан Нагельсманн: Германия заслуженно победила Люксембург.
Юлиан Нагельсманн оценил победу сборной Германии над Люксембургом (2:0) в отборе ЧМ-2026.
«Три очка — самое важное сегодня. В конце концов, в футбол главное — это результат. Но в первом тайме мы начали не очень хорошо. Нам потребовалось много времени, чтобы войти в свой ритм. У Люксембурга были моменты, и, по сути, они должны были открыть счет.
Во втором тайме мы были гораздо лучше, контролировали игру, забили два гола и одержали заслуженную победу», – сказал тренер сборной Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
