Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
Дмитрий Селюк: «Динамо» должно пинком выгнать Карпина.
Дмитрий Селюк недоволен словами главного тренера «Динамо» Валерия Карпина о том, что основная его работа – в сборной России.
– Карпин говорил, что «Динамо» для него не основная работа. Это показатель неуважения к клубу?
– Тем более! Руководители «Динамо» должны не просто выгнать, а пинком под жопу. Это не просто неуважение к клубу. Болельщики должны выйти на следующую игру с плакатами: «Валера, пошел ** ***».
Что значит «не основная работа»? Если он делает одолжение, то на хрен он нужен. Он же получает 2,5 млн евро, ничего себе не основная! – возмутился футбольный агент.
