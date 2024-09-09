Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»

Юрист Михаил Прокопец объяснил, почему президент «Сьона» выбрал Антона Миранчука.

Швейцарский клуб сегодня объявил о переходе российского полузащитника. Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.

– А откуда у президента « » такая заинтересованность в экс-полузащитнике «Локо»? Он называл конкретные игры, в которых Антон его поразил?

– У него хороший скаутский департамент. «Сьон» занимается поиском и развитием перспективных футболистов. Точно знаю, что Кристиан Константин лично видел матчи или обзоры с участием Антона. Сложилось ощущение, что он буквально влюбился в Миранчука-футболиста.

– Президент «Сьона» сравнивал Миранчука с кем-то из больших европейских футболистов?

– Да, было. Он так и сказал: «Антон напоминает мне и ».

– Ничего себе.

– Ну да. Видимо, имел в виду амплуа, стиль игры, – рассказал юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы Миранчука в переговорах со «Сьоном».

Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука: «Он вернет клуб на прежние вершины. Не то что Балотелли, ха-ха!»