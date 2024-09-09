Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»

Теги премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Зинедин Зидан Жан-Пьер Папен Кристиан Константин Антон Миранчук Михаил Прокопец Спорт-Экспресс Футбол

Юрист Михаил Прокопец объяснил, почему президент «Сьона» выбрал Антона Миранчука.

Швейцарский клуб сегодня объявил о переходе российского полузащитника. Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.

– А откуда у президента «Сьона» такая заинтересованность в экс-полузащитнике «Локо»? Он называл конкретные игры, в которых Антон его поразил?

– У него хороший скаутский департамент. «Сьон» занимается поиском и развитием перспективных футболистов. Точно знаю, что Кристиан Константин лично видел матчи или обзоры с участием Антона. Сложилось ощущение, что он буквально влюбился в Миранчука-футболиста.

– Президент «Сьона» сравнивал Миранчука с кем-то из больших европейских футболистов?

– Да, было. Он так и сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена».

– Ничего себе.

– Ну да. Видимо, имел в виду амплуа, стиль игры, – рассказал юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы Миранчука в переговорах со «Сьоном».

Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука: «Он вернет клуб на прежние вершины. Не то что Балотелли, ха-ха!»

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56 комментариев
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Ответ Cearvm
Я не понимаю, в чем прикол таких сравнений? Человек перешел в команду-аутсайдер из слабой лиги, да, он будет лидером как Кузяев в Гавре или его брат в Атланте, но какой Папен, какой Зидан?)
жан-пьер папен и зинедин зидан
+69
-3
+66
Папен Зидана
+67
-3
+64
Эх спорц...
А могли бы заголовок написать:
"Президент Сьона влюбился в Миранчука"
+58
-2
+56
Я не понимаю, в чем прикол таких сравнений? Человек перешел в команду-аутсайдер из слабой лиги, да, он будет лидером как Кузяев в Гавре или его брат в Атланте, но какой Папен, какой Зидан?)
+21
-4
+17
видел я фотку на презентации,антоха и мужик,крашенный,с бородкой и длинными волосами,если это президент.....слово влюбился,заиграло новыми красками
+10
0
+10
– У него хороший скаутский департамент. «Сьон» занимается поиском и развитием перспективных футболистов. Точно знаю, что Кристиан Константин лично видел матчи или обзоры с участием Антона. Сложилось ощущение, что он буквально влюбился в Миранчука-футболиста.

и поэтому подписал 29 летнего футболиста
+11
-2
+9
Ответ Senchas
И юрист миранчука. Звучит как рос. адаптация гарри поттера
Юморист Миранчука
+9
-1
+8
напомню что ДАЖЕ Шамар Николсон и Кофрие играли в лиге один, а Миранчуку там агент места не нашел...
+8
0
+8
Ответ Pro_Zenit_7
Папен Зидана
И юрист миранчука. Звучит как рос. адаптация гарри поттера
+11
-4
+7
Ответ v1llyDEE
– У него хороший скаутский департамент. «Сьон» занимается поиском и развитием перспективных футболистов. Точно знаю, что Кристиан Константин лично видел матчи или обзоры с участием Антона. Сложилось ощущение, что он буквально влюбился в Миранчука-футболиста. и поэтому подписал 29 летнего футболиста
Че вы на возраст смотрите? Если он будет тащить команду в чем проблема?
+8
-1
+7
А когда у ворот стоял, вообще Буффон😁
+5
0
+5
Сьон Миранчука Папена за 1.5 лямов
+4
0
+4
Люби меня люби!Но я не Папен и не Зидан,я всего лишь Антон.
+3
0
+3
Зидан и Папен игроки вообще разных амплуа, что имеется в виду🤔 если без шуток про уровень сравнений, то мне кажется к Зидану ближе
+5
-3
+2
Ответ Cearvm
Я не понимаю, в чем прикол таких сравнений? Человек перешел в команду-аутсайдер из слабой лиги, да, он будет лидером как Кузяев в Гавре или его брат в Атланте, но какой Папен, какой Зидан?)
Стиль игры напоминает. Что здесь такого
+2
-1
+1
Пытаюсь понять, что общего у Зидана и Папена: рост, амплуа и позиция, стиль игры, национальность - всё разное у них )
Это примерно как сказать, что Миранчук напоминает Титова и Кержакова.
+1
0
+1
А может он в Алексея влюбился...)
+1
0
+1
А потом подумал и добавил: А также Марадонну, Пеле, Кройфа, Месси и Роналду.
+2
-1
+1
Ответ Роман Грожан
Че вы на возраст смотрите? Если он будет тащить команду в чем проблема?
в том, что он не будет ее тащить, и в том, что его представляют как какую-то суперзвезду
+2
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Ответ Михо
Зидан и Папен игроки вообще разных амплуа, что имеется в виду🤔 если без шуток про уровень сравнений, то мне кажется к Зидану ближе
Антон Миранчук даже в подметки Зидана не годится. по амплуа может схожи, но Зидан делал разницу в Юве, сборной и Реале, а Антон даже в сборной никак не лидер.
+2
-1
+1
Ответ Михо
Зидан и Папен игроки вообще разных амплуа, что имеется в виду🤔 если без шуток про уровень сравнений, то мне кажется к Зидану ближе
там президент то ли Кристиан, то ли Константин, так что разные амплуа он мог выбрать, не определился тоже
+1
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+1
Ответ Cearvm
Я не понимаю, в чем прикол таких сравнений? Человек перешел в команду-аутсайдер из слабой лиги, да, он будет лидером как Кузяев в Гавре или его брат в Атланте, но какой Папен, какой Зидан?)
Так перешел-то он из еще более слабой лиги. Посмотрите рейтинг УЕФА
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Ответ Roma Filonenko
жан-пьер папен и зинедин зидан
и дикпик
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Ответ Gonzo754
Так перешел-то он из еще более слабой лиги. Посмотрите рейтинг УЕФА
улыбнуло)))
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Ответ Деревня31
Комментарий удален пользователем
Сказано же: НАПОМИНАЕТ (!).
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Ответ Роман Грожан
напомню что ДАЖЕ Шамар Николсон и Кофрие играли в лиге один, а Миранчуку там агент места не нашел...
Кофрие в Валенсию перешёл.
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Ответ Pro_Zenit_7
Папен Зидана
Где он сейчас
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Ответ Pro_Zenit_7
Папен Зидана
Зиданы и папены
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Ответ fussballer
Кофрие в Валенсию перешёл.
просто написал это к тому что игроки такого уровня находят себе место в топ лиге, а наши паспорта которые лучше их нет..
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Ответ Роман Грожан
просто написал это к тому что игроки такого уровня находят себе место в топ лиге, а наши паспорта которые лучше их нет..
Думаю, нашёл бы (Головин и Кузяев нашли там себе место). Другое дело, что там наверняка предложили меньше.
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