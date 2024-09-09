«Сьон» подтвердил переход Антона Миранчука. Контракт – до 2026 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария трансферы фото Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук перешел в «Сьон».

Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Антона Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 миллиона евро в год.

Россиянин перешел в швейцарскую команду в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за «Локомотив» в РПЛ.

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

Фото: x.com/FCSion

25 комментариев
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Сьон Миранчука, наконец-то.
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Сьон - специалисты по измерению высоты ворот
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Ответ Игорь Джумаян
Сьон только вернулся в элитный чемп. Если только в след году
Вдруг Янг Бойз заметит)
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Ответ Дядя ТУРА
Отличная работа Вадим Шпинев. Европейский чемпионат, лига чемпионов. Локо кусает локти.
Сьон только вернулся в элитный чемп. Если только в след году
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Молодец! Отличный вызов. Пусть и не самый сильный чемпионат, зато прекрасная страна. Если проявит себя, то наверняка перейдет в команду сильнее. А бабла он уже наверное достаточно на всю жизнь заработал.
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Отличная работа Вадим Шпинев. Европейский чемпионат, лига чемпионов. Локо кусает локти.
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Удачи Антону. Надеюсь, все получится.
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Ответ sashka.loker
Чемпионат Швейцарии... Кержаков туда заканчивать переходил в 34 года
А Чалов на пике переходил.
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Ответ Игорь Джумаян
Сьон только вернулся в элитный чемп. Если только в след году
Это была очевидная ирония.
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Ответ Knife707
Сьон - специалисты по измерению высоты ворот
Аааа ——— помните???!!!!
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Ответ Дядя ТУРА
Отличная работа Вадим Шпинев. Европейский чемпионат, лига чемпионов. Локо кусает локти.
Вероятность участия в лч на уровне чемпиона рпл
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Ответ Дядя ТУРА
Отличная работа Вадим Шпинев. Европейский чемпионат, лига чемпионов. Локо кусает локти.
Вероятность участия в лч на уровне чемпиона рпл
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У Миранчуков хороший агент, респект
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Хотел поиграть в Европе! Антон, удачи тебе!)
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Антончик, удачи в Швейцарии!
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Миранчук во всех новостях!) это тоже своеобразная победа)
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Успехов!
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Ну вот, а говорили что бред и утка
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насчет 3…..1…2…3 Сьон Миранчука
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Удачи в Европе
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Успехов!!
Здоровья и радости от игры!!
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Удачи Антону! И респект, что вырвался из болота.
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