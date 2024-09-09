«Сьон» подтвердил переход Антона Миранчука. Контракт – до 2026 года
Антон Миранчук перешел в «Сьон».
Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.
Ранее сообщалось, что зарплата Антона Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 миллиона евро в год.
Россиянин перешел в швейцарскую команду в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за «Локомотив» в РПЛ.
В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.
Фото: x.com/FCSion
Здоровья и радости от игры!!