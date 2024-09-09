«Сьон» подтвердил переход Антона Миранчука. Контракт – до 2026 года

Антон Миранчук перешел в «Сьон».

Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.

Ранее сообщалось, что зарплата в « » составит 1,2 миллиона евро в год.

Россиянин перешел в швейцарскую команду в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за « » в .

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

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