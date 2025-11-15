Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
Роналд Куман: Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира.
Роналд Куман оценил ничью сборной Нидерландов с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026.
«Разочарования больше, чем радости, но, с другой стороны, мы сделали еще один шаг в направлении чемпионата мира.
Нелегко играть с командами, которые обороняются так глубоко. Нам надо было быть терпеливыми, следовало пытаться атаковать по-разному, но мы создали впереди недостаточно», – сказал тренер сборной Нидерландов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
