Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»

Роналд Куман: Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира.

Роналд Куман оценил ничью сборной Нидерландов с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026.

«Разочарования больше, чем радости, но, с другой стороны, мы сделали еще один шаг в направлении чемпионата мира.

Нелегко играть с командами, которые обороняются так глубоко. Нам надо было быть терпеливыми, следовало пытаться атаковать по-разному, но мы создали впереди недостаточно», – сказал тренер сборной Нидерландов .