Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»

Шон Дайч: ношу с собой в кошелке 100-150 фунтов.

Главный тренер «Ноттингем Форест » Шон Дайч рассказал о том, сколько денег есть в его кошельке.

– Сколько денег у вас в кошельке?

– Я всегда ношу с собой немного наличных – может, сто или сто пятьдесят фунтов, которые использую для оплаты такси в Лондоне.

Мне нравится старый способ оплаты наличными. Я предпочитаю оставлять чаевые наличными, – сказал Шон Дайч.

