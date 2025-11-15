Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
Шон Дайч: ношу с собой в кошелке 100-150 фунтов.
Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч рассказал о том, сколько денег есть в его кошельке.
– Сколько денег у вас в кошельке?
– Я всегда ношу с собой немного наличных – может, сто или сто пятьдесят фунтов, которые использую для оплаты такси в Лондоне.
Мне нравится старый способ оплаты наличными. Я предпочитаю оставлять чаевые наличными, – сказал Шон Дайч.
Шон Дайч: «Мы стали обществом одноразового потребления – хотим все и сразу. Мой отец пытался чинить стиралку – сейчас покупаем новую и хотим быстрой доставки. Это касается и футбола»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
