Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
Суд отложил рассмотрение иска Андрея Аршавина к Юлии Барановской.
Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к своей бывшей гражданской жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения на 24 декабря.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.
Изначально иск Аршавина к Барановской был подан в конце сентября.
Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
