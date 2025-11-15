Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря

Суд отложил рассмотрение иска Андрея Аршавина к Юлии Барановской.

Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к своей бывшей гражданской жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения на 24 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

Изначально иск Аршавина к Барановской был подан в конце сентября.

Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»