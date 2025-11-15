  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
7

Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря

Суд отложил рассмотрение иска Андрея Аршавина к Юлии Барановской.

Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к своей бывшей гражданской жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения на 24 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

Изначально иск Аршавина к Барановской был подан в конце сентября.

Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38051 голос
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoАндрей Аршавин
деньги
девушки и спорт
Юлия Барановская
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о сыне в «Спартаке»: «Для перехода в «Зенит» мало факторов. Деньгами ребенка не уговоришь, вот маму еще можно подкупить»
вчера, 14:30
Гражданская жена Аршавина подала на него в суд о взыскании алиментов на дочь, чтобы уменьшить выплаты на детей от его других браков («Mash на спорте»)
9 октября, 17:58
Представитель Барановской: «Юлия в 2014-м не взыскала с Аршавина 1,5 млн евро – жест доброй воли. Договорились, что алименты останутся в определенном объеме – Аршавин слово не сдержал»
9 октября, 12:14
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия против Сенегала, США – Парагвай, Уругвай сыграет с Мексикой
сегодня, 14:50
Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»
11 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграет с Грузией, Бельгия в гостях у Казахстана, Беларусь против Дании
сегодня, 14:57Live
Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й
14 минут назад
Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
24 минуты назад
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил после ошибки Дивеева, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
32 минуты назад
Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября
34 минуты назад
Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу «Барселоны». Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они этого не делали»
44 минуты назад
Сделаем самые топовые спецпроекты – приходите работать в «Сирену» проджект-менеджером!
сегодня, 15:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»
15 минут назад
Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»
42 минуты назад
Линекер об ЛЧ: «Претенденты те же – «Реал», «Барса», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль». Шансы «канониров» в этом сезоне выше, их состав гораздо сильнее, чем раньше»
54 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1
сегодня, 15:00Live
Эрик Кантона: «У меня дома нет фото, нет трофеев. Я не хочу быть пленником прошлого. Нужно смотреть вперед»
сегодня, 14:58
Кубок Манаса. Россия U21 победила Бахрейн U23 благодаря голам Бабаева на 99-й и 101-й, Иран уступил Кыргызстану
сегодня, 14:58
Тренер «Майами Долфинс» Макдэниэл встретился с Симеоне: «Он, пожалуй, лучший в своем деле. Повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени»
сегодня, 14:55
Белоус за пиво на стадионах: «С Fan ID проблем не будет. В цирках и театрах наливают и покрепче. На ЧМ-2018 не было инцидентов»
сегодня, 14:42
Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»
сегодня, 14:16
Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место»
сегодня, 14:08