У Черчесова поражение и ничья в первых 2 матчах во главе сборной Казахстана. Сегодня – разгром от Словении, Шешко сделал хет-трик
У сборной Казахстана нет побед в первых двух матчах при Станиславе Черчесове.
Сегодня Казахстан разгромно проиграл Словении (0:3) на выезде в матче 2-го тура Лиги наций. Все три гола забил форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.
В предыдущем матче под руководством Черчесова сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией (0:0).
Напомним, что бывший главный тренер сборной России возглавил сборную Казахстана в начале июня.
чабан в Казахстане вдвойне чабан
Игроки все мёртвые.
И они его сольют, если он будет требовать от них хоть как-то повысить свой уровень с "мёртвого" до "полуживого". Их всё устраивает.