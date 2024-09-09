У Черчесова поражение и ничья в первых 2 матчах во главе сборной Казахстана. Сегодня – разгром от Словении, Шешко сделал хет-трик

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу РБ Лейпциг Лига наций УЕФА Беньямин Шешко Sports – Казахстан Футбол

У сборной Казахстана нет побед в первых двух матчах при Станиславе Черчесове.

Сегодня Казахстан разгромно проиграл Словении (0:3) на выезде в матче 2-го тура Лиги наций. Все три гола забил форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.

В предыдущем матче под руководством Черчесова сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Напомним, что бывший главный тренер сборной России возглавил сборную Казахстана в начале июня.

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27 комментариев
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Нормальные результаты для не самой сильной сборной) Непонятно, зачем Казахстану дорогой Черчесов? С любым тренером, Казахстан не будет топ-сборной в любом случае. А чтобы просто как-то играть, сойдет вроде бы любой тренер более-менее адекватный.
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"Просто у Словенцев Холланда не было, вот и пошёл весь план не по плану. Против него то я легко команду построю, а кто там у Словении... пойди разберись..." - подытожил Стас
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Не поражение, а тактическое отступление для создания плацдарма для будущих побед.
+14
-4
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по факту это увольнение уже "сейчас", ибо с Норвегией хоть и сыграли 0-0 но там их все 90 минут возили и держали в своей штрафной площади и по факту чудом не проиграли крупно с теме же 0-3, сегодня без шансов от Словении отлетели 0-3 позорно... в целом Черчесов абсолютно всё лето делал вид что ему плевать на сборную Казахстана и как будто искал варианты в РПЛ поэтому в каждом туре появлялся. Абсолютно бестолковый "союз", уже сейчас понятно, Казахстану как можно быстрее менять тренера пока стало не поздно
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Не разгром, а стратегическое поражение
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+5
Ответ Pasta
Нормальные результаты для не самой сильной сборной) Непонятно, зачем Казахстану дорогой Черчесов? С любым тренером, Казахстан не будет топ-сборной в любом случае. А чтобы просто как-то играть, сойдет вроде бы любой тренер более-менее адекватный.
Что вы себе позволяете??!
+5
0
+5
Да и с норгами то откровенный отскок
+5
-1
+4
отставка косноязычного физручеллы не за горами
+8
-4
+4
Шешко это похороны
+5
-2
+3
Ответ Pasta
Нормальные результаты для не самой сильной сборной) Непонятно, зачем Казахстану дорогой Черчесов? С любым тренером, Казахстан не будет топ-сборной в любом случае. А чтобы просто как-то играть, сойдет вроде бы любой тренер более-менее адекватный.
Адиев давал результат получше, 2-1 от Словении недавно, и борьба за евро до последней минуты.
+5
-2
+3
Так не "разгром" это, а "крупное" поражение (поражение с крупным счëтом) - Геннадий Сергеевич Орлов не даст соврать.
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Он что думал, что в сказку попал?
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Не поражение, а отрицательная победа, ну или стратегического отступление, чтоб потом всем показать в дУше
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Черчесов пришел зарабатывать, а не отрабатывать! Не за что не отвечает, уволишь - еще и компенсацию заплатишь ему. Наглый и высокомерный! Лучше на его зарплату улучшили бы футбольную инфраструктуру, проблем хватает
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народная австрийско-осетинская мудрость гласит:
чабан в Казахстане вдвойне чабан
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Ответ Мурад Гапизов
Адиев давал результат получше, 2-1 от Словении недавно, и борьба за евро до последней минуты.
Давать результат получше = сыграть получше матч с одной сборной?
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Шешконамынсгейн!
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Надеюсь в Братиславе крепкая сантехника.
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Команды нет - вообще. Они просто не на том уровне, нежели другие команды. Черчесов там сможет сделать только одно: Поставить автобус и постараться сыграть остальные матчи вничью.
Игроки все мёртвые.
И они его сольют, если он будет требовать от них хоть как-то повысить свой уровень с "мёртвого" до "полуживого". Их всё устраивает.
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Ответ Pasta
Нормальные результаты для не самой сильной сборной) Непонятно, зачем Казахстану дорогой Черчесов? С любым тренером, Казахстан не будет топ-сборной в любом случае. А чтобы просто как-то играть, сойдет вроде бы любой тренер более-менее адекватный.
Опять все надо объяснять ! Не дорогой , а высокооплачиваемый. Не топ-сборная, а лидер в своей группе. Не адекватный , а образованный.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Просто у Словенцев Холланда не было, вот и пошёл весь план не по плану. Против него то я легко команду построю, а кто там у Словении... пойди разберись..." - подытожил Стас
Когда уже Холанда начнут называть Хохландом? До сих пор нет хейтер-базы?
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Ответ Тюменский медвежонок
по факту это увольнение уже "сейчас", ибо с Норвегией хоть и сыграли 0-0 но там их все 90 минут возили и держали в своей штрафной площади и по факту чудом не проиграли крупно с теме же 0-3, сегодня без шансов от Словении отлетели 0-3 позорно... в целом Черчесов абсолютно всё лето делал вид что ему плевать на сборную Казахстана и как будто искал варианты в РПЛ поэтому в каждом туре появлялся. Абсолютно бестолковый "союз", уже сейчас понятно, Казахстану как можно быстрее менять тренера пока стало не поздно
На мой взгляд, Черчесов до последнего ждал назначения в Спартак, но не прокатило.
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Ответ Тюменский медвежонок
по факту это увольнение уже "сейчас", ибо с Норвегией хоть и сыграли 0-0 но там их все 90 минут возили и держали в своей штрафной площади и по факту чудом не проиграли крупно с теме же 0-3, сегодня без шансов от Словении отлетели 0-3 позорно... в целом Черчесов абсолютно всё лето делал вид что ему плевать на сборную Казахстана и как будто искал варианты в РПЛ поэтому в каждом туре появлялся. Абсолютно бестолковый "союз", уже сейчас понятно, Казахстану как можно быстрее менять тренера пока стало не поздно
Да, Черчесов говорил перед игрой, что будут играть на результат, но почему-то ориентиром результата взял для себя матч с Уругваем на ЧМ 2018🤦🏻
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