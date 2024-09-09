У Черчесова поражение и ничья в первых 2 матчах во главе сборной Казахстана. Сегодня – разгром от Словении, Шешко сделал хет-трик

У сборной Казахстана нет побед в первых двух матчах при Станиславе Черчесове.

Сегодня Казахстан разгромно проиграл (0:3) на выезде в матче 2-го тура наций. Все три гола забил форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.

В предыдущем матче под руководством сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Напомним, что бывший главный тренер сборной России возглавил сборную Казахстана в начале июня.