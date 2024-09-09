Лига наций. Италия в гостях у Израиля, Франция против Бельгии, Казахстан сыграет со Словенией

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В Лиге наций пройдут матчи 2-го тура.

Сборная Италия сыграет в гостях с Израилем, Казахстан – со Словенией, Франция примет Бельгию.

Лига наций

2-й тур

Кипр – Косово Республика Косово
Дата проведения
9 сентября, 19:00, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Израиль – Италия
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «Bozsik Aréna»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Словения – Казахстан
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «Стожице»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Турция – Исландия
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «стадион Гюрсель Аксель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Черногория – Уэльс
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «Край Быстрице»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Франция – Бельгия
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Норвегия – Австрия
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Румыния – Литва
Дата проведения
9 сентября, 21:45, «Stadionul Steaua»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Норвеги с Австрией - матч тура.
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