Лига наций. Италия в гостях у Израиля, Франция против Бельгии, Казахстан сыграет со Словенией

В Лиге наций пройдут матчи 2-го тура.

сыграет в гостях с Израилем, – со Словенией, примет Бельгию.

Лига наций

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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