Лига наций. Италия в гостях у Израиля, Франция против Бельгии, Казахстан сыграет со Словенией
В Лиге наций пройдут матчи 2-го тура.
Сборная Италия сыграет в гостях с Израилем, Казахстан – со Словенией, Франция примет Бельгию.
Лига наций
2-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 19:00, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «Bozsik Aréna»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «Стожице»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «стадион Гюрсель Аксель»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «Край Быстрице»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21:45, «Stadionul Steaua»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.