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Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Олег Матыцин побеждает на довыборах в Государственную думу.

Бывший министр спорта участвовал в выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №78 в Брянской области. После обработки 100% протоколов Матыцин набирает 68,01%.

Следом идут Андрей Архицкий (КПРФ) – 12,21%, Сергей Горелов («Новые люди») – 5,1%, Роман Титов (ЛДПР) – 7,76%, Алексей Тимошков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 5,17%.

Матыцин возглавлял министерство спорта России с 2020-й по 2024-й. В мае этого года он покинул ведомство, на посту министра его заменил Михаил Дегтярев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Государственная дума
logoОлег Матыцин
Министерство спорта России
Политика
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