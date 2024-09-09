Рафа Мир о подозрениях в сексуальном насилии: «Хочу заявить о своей невиновности. Дело приняло новый оборот – жалоба является необоснованной»

Теги Валенсия Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Рафа Мир опубликовал заявление на фоне обвинений в сексуальном насилии.

Нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая также утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

«Я хочу заявить о своей невиновности, подтверждая содержание заявления моего адвоката Хайме Кампанера.

Как только он смог приступить к работе с обвинениями, дело приняло новый оборот, который показывает, насколько жалоба является необоснованной.

Я полностью доверяю представителям юстиции этой страны, с которыми я сотрудничал с первой минуты для выяснения фактов.

Хочу выразить самые искренние и глубокие извинения моему клубу «Валенсия», тренерскому штабу, партнерам по команде и, главным образом, валенсийским болельщикам за несоблюдение графика в выходной день. Это было далеко от того, чего от нас ожидают как от профессионалов, тем более после старта сезона.

Отныне вся моя энергия направлена ​​на помощь моему клубу и партнерам по команде.

Не забуду поблагодарить свою семью за любовь и поддержку, которую они мне всегда оказывали. Ваша любовь поможет мне преодолеть эту травмирующую ситуацию, которую я переживаю.

При этом, по совету моего адвоката, мы будем работать в судах, а не в СМИ или социальных сетях», – говорится в заявлении футболиста.

 

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10 комментариев
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РАФИК НИ У ЧЕМ НЕ ВИНОУВАТ
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Ответ Dexter Morgan
Удачи мужику. Нужно наказать эту современную феминистку-шлюху.
Футболисты, такие футболисты, а их болельщики... Когда Неймара обвинили, он тут же выложил видео, где было видно кто к кому пристаёт. Ну не хочешь ты видео писать, диктофон в карман и вперёд на дискотеку. А то Алвес не виноват, Рафик не виноват.
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Удачи мужику. Нужно наказать эту современную феминистку-шлюху.
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Рафик не виноват (с)
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Рафа Мир: Я хочу заявить о своей невинности
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Ну посмотрим, Алвес тоже говорил что невиновен, а потом кучу противоречащих друг другу версий накидывал
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Ответ Ozz99
Футболисты, такие футболисты, а их болельщики... Когда Неймара обвинили, он тут же выложил видео, где было видно кто к кому пристаёт. Ну не хочешь ты видео писать, диктофон в карман и вперёд на дискотеку. А то Алвес не виноват, Рафик не виноват.
Ну с Неймаром обычно тусуются его "оплачиваемые друзья", которые могут обеспечить что угодно, в том числе и видеосъёмку🤣
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