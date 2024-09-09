Рафа Мир о подозрениях в сексуальном насилии: «Хочу заявить о своей невиновности. Дело приняло новый оборот – жалоба является необоснованной»
Рафа Мир опубликовал заявление на фоне обвинений в сексуальном насилии.
Нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая также утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.
«Я хочу заявить о своей невиновности, подтверждая содержание заявления моего адвоката Хайме Кампанера.
Как только он смог приступить к работе с обвинениями, дело приняло новый оборот, который показывает, насколько жалоба является необоснованной.
Я полностью доверяю представителям юстиции этой страны, с которыми я сотрудничал с первой минуты для выяснения фактов.
Хочу выразить самые искренние и глубокие извинения моему клубу «Валенсия», тренерскому штабу, партнерам по команде и, главным образом, валенсийским болельщикам за несоблюдение графика в выходной день. Это было далеко от того, чего от нас ожидают как от профессионалов, тем более после старта сезона.
Отныне вся моя энергия направлена на помощь моему клубу и партнерам по команде.
Не забуду поблагодарить свою семью за любовь и поддержку, которую они мне всегда оказывали. Ваша любовь поможет мне преодолеть эту травмирующую ситуацию, которую я переживаю.
При этом, по совету моего адвоката, мы будем работать в судах, а не в СМИ или социальных сетях», – говорится в заявлении футболиста.