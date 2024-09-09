Михаил Дегтярев: «Путин подчеркивает, что Россия придает значение отношениям с Азербайджаном. Предложил им присоединиться к КХЛ, у лиги очень обширная география»
Министр спорта России встретился в Астане с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.
«Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что Россия придает большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе – принцип равенства, учет интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков.
По своей линии мы уделяем большое внимание участию спортсменов из Азербайджана во всех соревнованиях, которые мы проводим. У Азербайджана хороший результат на Играх БРИКС и соревнованиях «Дети Азии», а также на Олимпийских играх в Париже.
Готов к подписанию план сотрудничества до 2026 года. Он включает в себя 8 видов спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, футбол, тхэквондо, шахматы, киберспорт, настольный теннис. Планируем завизировать документ в Уфе на форуме «Россия – спортивная держава».
Также предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ. Сегодня в Астане состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». У лиги очень обширная география, и она готова расширяться», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
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