Джурасовичу из «Акрона» нужно 20-30 тысяч рублей в месяц в Тольятти: «Цены не особо высокие, такси в России подешевле. C первой зарплаты взял Nintendo»
Алекса Джурасович сравнил цены в России и Сербии.
– Где цены выше – в России или Сербии?
– Если сравнивать Тольятти и Суботицу, то на продукты, в ресторанах цены примерно одинаковые. Глобальной разницы точно нет.
Такси в России немного подешевле, это да.
– Сколько вам нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц? Можете сравнить траты в Сербии и России?
– В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал.
В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги.
В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тысяч рублей, но точно меньше 50.
– Вы вообще что-то покупали в России?
– C первой зарплаты взял Nintendo, чтобы играть с Лончаром во время переездов.
Еще приобрел несколько футболок, какой-то спортивной одежды и все. Пару дней назад впервые послал деньги родителям.
Надеюсь, смогу купить им и сестре что-то существенное, когда приеду, – сказал полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович.
Кто говорит что тратит до сотки ему не верят
Кто говорит трачу 300-1млн он паспортист приспособленец
"надо всего лишь... *ссылка*"
Кто меньше потратит?
Зачем и для чего такие вопросы?
Одно и тоже каждый раз, как и вопросы про мат....я понимаю,что уровень журналистики днищенский но зачем постоянно его пробивать то
За еду и кров.
Всё, что обретаю -
Трачу по пути.
И это очень важно,
Чтоб я был здоров
И обязательно дожил
До шестидесяти пяти.
Пусть эти кудесники нормально расходы раскладывают