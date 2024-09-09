Джурасовичу из «Акрона» нужно 20-30 тысяч рублей в месяц в Тольятти: «Цены не особо высокие, такси в России подешевле. C первой зарплаты взял Nintendo»

Теги премьер-лига Россия Акрон Алекса Джурасович Футбол

Алекса Джурасович сравнил цены в России и Сербии.

– Где цены выше – в России или Сербии?

– Если сравнивать Тольятти и Суботицу, то на продукты, в ресторанах цены примерно одинаковые. Глобальной разницы точно нет.

Такси в России немного подешевле, это да.

– Сколько вам нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц? Можете сравнить траты в Сербии и России?

– В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал.

В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги.

В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тысяч рублей, но точно меньше 50.

– Вы вообще что-то покупали в России?

– C первой зарплаты взял Nintendo, чтобы играть с Лончаром во время переездов.

Еще приобрел несколько футболок, какой-то спортивной одежды и все. Пару дней назад впервые послал деньги родителям.

Надеюсь, смогу купить им и сестре что-то существенное, когда приеду, – сказал полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович.

41 комментарий
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ну если чел живет один и питается на клубной базе или на выезде с командой, понятно, что у него мало расходов.
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Ответ Дядя ТУРА
Никто. На МРОТ не живут, а выживают
Как сказал давным давно Павел Воля: "Схренали прожиточный минимум устанавливают люди, живущие на прожиточный максимум")
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+34
Ответ IceDushman
Если нет семьи, авто, кредитов-ипотек, алиментов, тогда может быть.
Судя по его тратам, он живет на полном обеспечении клуба. Жилье, еда, экипировка, транспорт - все оплачивает клуб. 20-30 тыс - это его траты на развлечения и прочие необязательные вещи
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Новость прямиком из 1999. Спортс исторический)
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Смысл этих вопросов
Кто говорит что тратит до сотки ему не верят
Кто говорит трачу 300-1млн он паспортист приспособленец
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Интересно кто первый расскажет что живет на МРОТ
+13
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Ответ lovkac
Интересно кто первый расскажет что живет на МРОТ
Никто. На МРОТ не живут, а выживают
+10
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+7
Ответ Александр Медушев
А зачем жить на МРОТ, если в России где угодно можно получать 100 тысяч в месяц и больше даже не имея образования, квалификации, опыта работы? Мазохизьм?
Доводите уже кликбейт до конца, заканчивайте свой комментарий классическим:
"надо всего лишь... *ссылка*"
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Ответ Sminem
Комментарий скрыт
А вы наблюдатель, правильно?
+2
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+2
Ответ Simplicissimus
Как ни прискорбно, то, что Нинтендо выпускает на свищ, не дотягивает до выпущенного на snes(
Зельда, Метроид, Байонетта - топ.
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Ответ Артём Стёпин
ну если чел живет один и питается на клубной базе или на выезде с командой, понятно, что у него мало расходов.
Футболисты на полном пансионе у клубов. Тем более не семейные и живущие в гостиницах или базах.
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Ответ Полуэктов Пётр
Доводите уже кликбейт до конца, заканчивайте свой комментарий классическим: "надо всего лишь... *ссылка*"
всего лишь ….встать с дивана и работать ?
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Если нет семьи, авто, кредитов-ипотек, алиментов, тогда может быть.
+4
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Ответ Полуэктов Пётр
Доводите уже кликбейт до конца, заканчивайте свой комментарий классическим: "надо всего лишь... *ссылка*"
...единовременная выплата до 2х млн руб!
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Учитесь паспортисты! Видите как мало нужно отдельным легионерам для счастья! 😄
+2
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Ответ ретроградный меркурий
Судя по его тратам, он живет на полном обеспечении клуба. Жилье, еда, экипировка, транспорт - все оплачивает клуб. 20-30 тыс - это его траты на развлечения и прочие необязательные вещи
Работает за еду и жилье. Излишки посылает семье на родину
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Ответ dimamak10
Смысл этих вопросов Кто говорит что тратит до сотки ему не верят Кто говорит трачу 300-1млн он паспортист приспособленец
Вывод: оптимальные траты от 100 до 300 т.р.)
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А РБ спорта это челлендж какой-то?
Кто меньше потратит?
Зачем и для чего такие вопросы?
Одно и тоже каждый раз, как и вопросы про мат....я понимаю,что уровень журналистики днищенский но зачем постоянно его пробивать то
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Ответ Азрет-Али Айбазов
А сколько у него зарплата? Есть инфа?
30 тысяч рублей.
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Ответ окечуква
Уже давно выяснили в каментах под подобными новостями, что меньше 100 тыщ тратят психи, выше - негодяи, рвачи, нахлебники, паспортисты всякие там разные. Я так и не понял до сих пор сколько денег прилично тратить в современном обществе…
никто еще не угодил своим ответом
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Ответ Артемий Батищев
Парень не тратится на жилье (живёт на базе) и не тратится на питание (ест на базе). О чем вообще речь? Это едва ли не самые большие статьи расходов для большинства человека. Поэтому 20-30 тысяч ему нужны чисто для реализации своих хотелок типа Нинтендо) Я бы посмотрел, как он прожил на эту сумму, будучи иногородним работягой без своего жилья и фри питания
В хорошее вечернее заведение Тольятти сколько стоит сходить? Или он аскетический парень и проводит досуг в библиотеке?
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Ответ Артемий Батищев
Парень не тратится на жилье (живёт на базе) и не тратится на питание (ест на базе). О чем вообще речь? Это едва ли не самые большие статьи расходов для большинства человека. Поэтому 20-30 тысяч ему нужны чисто для реализации своих хотелок типа Нинтендо) Я бы посмотрел, как он прожил на эту сумму, будучи иногородним работягой без своего жилья и фри питания
А он и не говорил что проживет на 20-30 тыщ без базы и питания
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Ответ IceDushman
Если нет семьи, авто, кредитов-ипотек, алиментов, тогда может быть.
ну у меня нет ничего из перечисленного (кроме авто), и все равно это нереально мало. 50к еще поверил бы
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Ответ Аркадий Байдерин
Работает за еду и жилье. Излишки посылает семье на родину
Подыхаю на работе
За еду и кров.
Всё, что обретаю -
Трачу по пути.
И это очень важно,
Чтоб я был здоров
И обязательно дожил
До шестидесяти пяти.
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Как ни прискорбно, то, что Нинтендо выпускает на свищ, не дотягивает до выпущенного на snes(
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Ответ Альберт Сафиуллин
ЗП 20к,купил приставку 🧐🧐🧐
Написано, что тратит 20-30к, а не зарплата 20к
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Мне без жены, детей, квартплаты, сотовой связи, 3-разовой кормежкой и бензина на машину тоже вполне хватит 20-30к.

Пусть эти кудесники нормально расходы раскладывают
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Ответ Артём Стёпин
ну если чел живет один и питается на клубной базе или на выезде с командой, понятно, что у него мало расходов.
Если живёт за счёт клуба, машина за счёт клуба то вполне вероятно. Но не очень верится. Досуг то у них не кафе шоколадница и боулинг в тц
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Точно, во всех бедах нужно винить всех, кроме себя)
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Ответ Артём Стёпин
ну если чел живет один и питается на клубной базе или на выезде с командой, понятно, что у него мало расходов.
Комментарий удален пользователем
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