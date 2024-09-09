Джурасовичу из «Акрона» нужно 20-30 тысяч рублей в месяц в Тольятти: «Цены не особо высокие, такси в России подешевле. C первой зарплаты взял Nintendo»

Алекса Джурасович сравнил цены в России и Сербии.

– Где цены выше – в России или Сербии?

– Если сравнивать Тольятти и Суботицу, то на продукты, в ресторанах цены примерно одинаковые. Глобальной разницы точно нет.

Такси в России немного подешевле, это да.

– Сколько вам нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц? Можете сравнить траты в Сербии и России?

– В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал.

В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги.

В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тысяч рублей, но точно меньше 50.

– Вы вообще что-то покупали в России?

– C первой зарплаты взял Nintendo, чтобы играть с Лончаром во время переездов.

Еще приобрел несколько футболок, какой-то спортивной одежды и все. Пару дней назад впервые послал деньги родителям.

Надеюсь, смогу купить им и сестре что-то существенное, когда приеду, – сказал полузащитник « » Алекса Джурасович.