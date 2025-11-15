Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»

Экс-спортдиректор «Барселоны»: могли подписать и Холанда, и Мбаппе.

Экс-спортдиректор и бывший член правления «Барселоны» Хавьер Бордас считает, что большинство футболистов хочет играть за «блауграну».

– Были разговоры о возможном переходе Холанда, Мбаппе. Были ли они так близки к трансферу, как об этом говорят?

– Я думаю, что да. Думаю, это могло произойти.

И Неймар мог оказаться в «Реале ». Он был близок к трансферу, но увидел возможность присоединиться к «Барселоне» и отказал «Реалу». Он был большим фанатом «Барселоны».

Большинство игроков хочет перейти в «Барселону». Это мировой ориентир. А город – лучший в мире, – отметил Бордас.