Слуцкий о смерти Маслякова: «КВН – это любовь на всю жизнь! Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление!»

Тренер Леонид Слуцкий почтил память Александра Маслякова.

Легендарный телеведущий КВН, заслуженный деятель искусств России скончался на 83-м году жизни.

«КВН – это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно.

Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление! Покойтесь с миром», – написал , возглавляющий « ».

Слуцкий в юности выступал за команду КВН «Третьи сыновья» из Волгограда, а также появлялся в качестве члена жюри и выходил на сцену в нескольких номерах в играх Высшей лиги и Премьер-лиги.