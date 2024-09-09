Слуцкий о смерти Маслякова: «КВН – это любовь на всю жизнь! Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление!»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Шанхай Шеньхуа Футбол

Тренер Леонид Слуцкий почтил память Александра Маслякова.

Легендарный телеведущий КВН, заслуженный деятель искусств России скончался на 83-м году жизни.

«КВН – это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно.

Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление! Покойтесь с миром», – написал Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа».

Слуцкий в юности выступал за команду КВН «Третьи сыновья» из Волгограда, а также появлялся в качестве члена жюри и выходил на сцену в нескольких номерах в играх Высшей лиги и Премьер-лиги.

10 комментариев
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