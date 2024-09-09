Ольга Зайцева и Ирина Слуцкая избраны депутатами Мосгордумы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Слуцкая выдвигали свои кандидатуры от партии «Единая Россия».

Выборы прошли с 6 по 8 сентября. После обработки всех протоколов «Единая Россия» выиграла 38 из 45 мандатов.