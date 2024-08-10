Испания выиграла футбольный турнир на ОИ, золото боксерши с повышенным тестостероном, Ольмо в «Барсе», инсайды про Соболева, глава гребли не стал извиняться за «никчемную спортсменку» и другие новости

1. Испания взяла золото Олимпиады, обыграв Францию в финале футбольного турнира – 5:3. Камельо сделал победный дубль в экстра-таймах (один гол – с паса вратаря рукой), Фермин тоже забил два и стал лучшим бомбардиром испанцев. В 2024-м Испания выиграла Евро, Олимпиаду и Евро U19, а «Реал» победил в Лиге чемпионов. Успех!

2. Боксерша с повышенным тестостероном Иман Хелиф из Алжира завоевала золотую медаль Олимпиады.

3. Стартовал 4-й тур Мир РПЛ. «Ростов» не смог обыграть «Рубин» дома – 1:1. У команды Карпина 1 победа в 5 матчах с начала сезона – над «Крыльями», идущими последними. В другом матче «Пари НН» обыграл «Химки» (1:0).

4. Трансферные новости. «Барса» купила Ольмо за 55+7 млн евро у «Лейпцига». Контракт – на 6 лет, отступные – 500 млн. «Фиорентина» подписала Де Хеа, контракт c экс-вратарем «МЮ» – по схеме «1+1».

Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть». Также Александр был расстроен уходом Джикии из «Спартака» и переходом Виллиана Жозе. Все инсайды про Соболева – здесь.

Актюркоглу не перейдет в «Спартак»: агент вингера заявил, что «сделки не будет». Трансфер Кена из «Галатасарая» в московский клуб тоже под угрозой срыва: турки хотят, чтобы «Спартак» выплатил 2,5 млн евро «Ганноверу» за прошлый переход игрока. А еще «Спартаку» интересен Уэсли, «Коринтианс» просит 22-25 млн евро за вингера. «Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Сутормина, также на полузащитника претендуют «Химки».

«Челси» заплатит 60+3 млн евро за Нету, трансфер вингера «Вулвс» согласован. Эта сделка может привести к уходу Стерлинга в «Ювентус». «Тоттенхэм» купит Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута», «Ливерпуль» получит до 9 млн после перехода.

5. Родившаяся в Барнауле Дарья Варфоломеев победила в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде. Гимнастка сборной Германии после победы сказала: «Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50».

6. Россиянин Петров занял 4-е место в финале гребного спринта в каноэ-одиночках на 1000 м. Так российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе.

7. «Матч ТВ» купил права на показ Кубка Германии на 4 года. Канал также транслирует Бундеслиги 1 и 2 и Суперкубок.

8. Глава российской гребли Евгений Архипов, ранее назвавший российскую каноистку Олесю Ромасенко «абсолютно никчемной спортсменкой», отказался извиняться перед девушкой: «Пусть сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Мы с вами видим ее результат – он никакой». Также Архипов заявил: «Ромасенко хотела съездить на Олимпиаду, чтобы получить форму и поговорить с журналистами, не более того». Сама Ромасенко отметила: «Не считаю свое выступление на Олимпиаде позорным. Вся мировая элита была в моем заезде, проиграть любой из них – не позор».

9. Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Тиам, Чебет, Бенджамин, Паулино, Диас Фортун и Огунлейе одержали победы, США и Канада выиграли эстафеты 4x100 м.

10. «Барса» не выйдет на правило «1 к 1» даже с учетом сделки с Aramark. Нужно продавать игроков или добиться сделки с Nike.

11. Олимпиада-2024. Волейбол. Матч за бронзу. Италия проиграла США.

12. Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года. Форвард выплатил 88 000 рублей и должен еще 6 000, утверждает Shot.

13. Олимпиада-2024. Гандбол. 1/2 финала. Германия обыграла Испанию, Словения уступила Дании.

14. В медальном зачете лидируют США с 33 победами, Китай – 2-й, Австралия – 3-я. Все медали дня – здесь.

15. Сафонова вызовут в сборную России на матчи против Вьетнама и Таиланда. Приезд будет зависеть от решения вратаря «ПСЖ».

16. Выступления Снуп Догга, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers покажут на закрытии Олимпиады. Том Круз исполнит трюки на мотоцикле.

17. Американский скейтбордист раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024: «Даже лицевая сторона начала отслаиваться».

Цитаты дня.

Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, «Газпрому» имеем возможность развивать хоккей, радовать страну»

Президент Сербии Вучич раскритиковал судей полуфинала с США: «Сообщайте заранее, кого нам нельзя обыгрывать»

Руководитель «Хааса» о новичках: «Помещать Мазепина и Бермэна в одну категорию – чепуха. У Оливера явный потенциал»

Ловчев о «Спартаке»: «Взяли и убили карьеру Джикии – того, кто служил верой и правдой, был капитаном. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к руководству»

Винер о победе гимнастки Варфоломеев на Олимпиаде: «Они хотели избавиться от России, но Россия все равно на первом месте»

Спиридонов о Промесе: «Любой болельщик хочет видеть его в «Спартаке», мне кажется. Он не поступил подло, это из-за дурости! Понимаю его, тоже был молодой»