Олеся Ромасенко: «Не считаю свое выступление на Олимпиаде позорным. Вся мировая элита была в моем заезде, проиграть любой из них – не позор»

Теги гребля на байдарках и каноэ Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Каноистка Ромасенко заявила, что не считает «позорным» свое выступление на ОИ.

На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м. 

После этого глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов назвал Ромасенко «абсолютно никчемной спортсменкой».

Ее также не пригласили на пресс-конференцию гребцов, которая пройдет 12 августа в Москве. 

– Федерация ставила перед вами задачу непременно выиграть медаль в Париже?

– Медали надо требовать с тех, в кого вкладывают много сил, денег, времени. С меня не требовали медаль, потому что мне особо не уделяли внимание во время моей подготовки к Олимпийским играм.

В ребят, Коровашкова и Петрова, много вкладывали ресурсов. Они и выступили успешно. Да, только четвертое место у них. Но учитывая какие трудности они преодолевали, что оба гребли с одной, левой стороны, что ветер был правый, что в экипаж вместе встали только перед Играми, они молодцы.

Очень жалко, что они остались без медали, я грущу из‑за этого. Ребята тоже сильно расстроены.

Если бы у меня была медаль, конечно, эмоции были бы положительные у руководства федерации. Но я считаю, что сам факт попадания на Олимпийские игры – это уже большое достижение, учитывая все обстоятельства допуска и подготовки к соревнованиям.

Я не считаю свое выступление позорным. Вся мировая элита была в моем заезде. Проиграть любой из них – не позор для меня. На Олимпиаде нет слабых соперниц, сплошь сильнейшие каноистки, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира, – сказала Ромасенко. 

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16 комментариев
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Олеся умничка! Желаю не слушать идиотские комментарии, идти дальше и добиваться своих целей!
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И не жалко же ей было тратить время, чтобы прокомментировать слова этих чудаков, все всё понимают и так
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Позор - это иметь такого президента федерации
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Лучи поддержки вам, Олеся, всё правильно. А таких как Евгений Архипов надо на пушечный выстрел к спорту не подпускать. Смотрите дети на таких руководятлов и гребите как можно дальше.
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Победа уже то, что на Олимпиаде сумела выступить
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Молодец Олеся !
Абсолютно права.
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Без поражений не бывает побед. Адекватные люди все понимают, неадекватам что-то объяснять бесполезно
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Олеся, ты молодец!
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Прикол в том, что если бы вдруг в этот день у всех не пошло, и Ромасенко бы урвала медаль, то тот клоун из федерации бы сейчас распинался, о том, что всегда верил в Ромасенко, и что она детище его работы на посту главы федерации гребцов.
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Желаю ей успехов и удачи. И сменить федру на другую,которой руководят приличные люди.
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Не обращай внимания на этого блатного барана
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Пусть этот мукак сам чего то добьется, а то главное достижение жизни в том, что стал одноклассником Медведева
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Между прочим Ромасенко начала заниматься греблей в 20 лет и даже при таком раскладе медали какие-никакие на международных турнирах брала.
Тем временем одноклассник или сосед по горшку самого Димона, не имел никакого спортивного бэкграунда, так что как президент федерации он абсолютно не компетентный в своих выражениях
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весь здравый народ встанет на сторону девушки в данной ситуации. что федерация может сказать, если они даже профукали олимпийскую путёвку? Олеся сама нашла, сама добилась, выступила. Вообще само по себе попадание на олимпиаду в нынешних реалиях большое достижение. А эти зажравшиеся бесполезные "нацяльники" хотят всё и ничего не делая.
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Олеся, ты спортсмен и атлет. В высоком олимпийском смысле этого слова. Не слушай ничтожества.
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