Олеся Ромасенко: «Не считаю свое выступление на Олимпиаде позорным. Вся мировая элита была в моем заезде, проиграть любой из них – не позор»
Каноистка Ромасенко заявила, что не считает «позорным» свое выступление на ОИ.
На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.
После этого глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов назвал Ромасенко «абсолютно никчемной спортсменкой».
Ее также не пригласили на пресс-конференцию гребцов, которая пройдет 12 августа в Москве.
– Федерация ставила перед вами задачу непременно выиграть медаль в Париже?
– Медали надо требовать с тех, в кого вкладывают много сил, денег, времени. С меня не требовали медаль, потому что мне особо не уделяли внимание во время моей подготовки к Олимпийским играм.
В ребят, Коровашкова и Петрова, много вкладывали ресурсов. Они и выступили успешно. Да, только четвертое место у них. Но учитывая какие трудности они преодолевали, что оба гребли с одной, левой стороны, что ветер был правый, что в экипаж вместе встали только перед Играми, они молодцы.
Очень жалко, что они остались без медали, я грущу из‑за этого. Ребята тоже сильно расстроены.
Если бы у меня была медаль, конечно, эмоции были бы положительные у руководства федерации. Но я считаю, что сам факт попадания на Олимпийские игры – это уже большое достижение, учитывая все обстоятельства допуска и подготовки к соревнованиям.
Я не считаю свое выступление позорным. Вся мировая элита была в моем заезде. Проиграть любой из них – не позор для меня. На Олимпиаде нет слабых соперниц, сплошь сильнейшие каноистки, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира, – сказала Ромасенко.
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«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде
Абсолютно права.
Тем временем одноклассник или сосед по горшку самого Димона, не имел никакого спортивного бэкграунда, так что как президент федерации он абсолютно не компетентный в своих выражениях