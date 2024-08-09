Олеся Ромасенко: «Не считаю свое выступление на Олимпиаде позорным. Вся мировая элита была в моем заезде, проиграть любой из них – не позор»

Каноистка Ромасенко заявила, что не считает «позорным» свое выступление на ОИ.

На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.

После этого глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов назвал Ромасенко «абсолютно никчемной спортсменкой».

Ее также не пригласили на пресс-конференцию гребцов, которая пройдет 12 августа в Москве.

– Федерация ставила перед вами задачу непременно выиграть медаль в Париже?

– Медали надо требовать с тех, в кого вкладывают много сил, денег, времени. С меня не требовали медаль, потому что мне особо не уделяли внимание во время моей подготовки к Олимпийским играм.

В ребят, Коровашкова и Петрова, много вкладывали ресурсов. Они и выступили успешно. Да, только четвертое место у них. Но учитывая какие трудности они преодолевали, что оба гребли с одной, левой стороны, что ветер был правый, что в экипаж вместе встали только перед Играми, они молодцы.

Очень жалко, что они остались без медали, я грущу из‑за этого. Ребята тоже сильно расстроены.

Если бы у меня была медаль, конечно, эмоции были бы положительные у руководства федерации. Но я считаю, что сам факт попадания на Олимпийские игры – это уже большое достижение, учитывая все обстоятельства допуска и подготовки к соревнованиям.

Я не считаю свое выступление позорным. Вся мировая элита была в моем заезде. Проиграть любой из них – не позор для меня. На Олимпиаде нет слабых соперниц, сплошь сильнейшие каноистки, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира, – сказала Ромасенко.

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