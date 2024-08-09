Гимнастка Дарья Варфоломеев: «Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50»

Теги художественная гимнастика Олимпиада-2024 сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике Лала Крамаренко Дарья Варфоломеев Гимнастика

Гимнастка Дарья Варфоломеев прокомментировала победу на Олимпиаде в Париже.

Варфоломеев родилась в Барнауле, но выступает за сборную Германии.

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50.

Что могу сказать девочкам в Барнауле? Когда мне было 12, я уехала в Германию. Жила на базе одна. Но у меня была цель. Олимпиада. И вот я здесь. Поэтому – верьте в себя.

Лала Крамаренко? Вообще не думаю о ней. Ее же здесь нет. И мы никогда не соревновались. Все мои мысли были только об успешном выступлении, а не об абстрактных вещах», – передает слова спортсменки корреспондент Sports Владимир Иванов.

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9 комментариев
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Ответ ks-1993
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Потому что фамилия по отцу не склоняется в большинстве западных стран.
+13
0
+13
О какой немецкой школе тут идёт речь, если ее тренирует белорусска до которой про наличие данного спорта в этой стране и не знали?
+16
-4
+12
Ответ ks-1993
Комментарий скрыт
лучше мужская фамилия, чем мужская хромосома
+3
0
+3
Очень хорошая девушка. Видели, как он успокаивала подругу, оставшуюся 4-й?
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Очень достойный ответ.
Приятно.
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Немецкая школа - ист фантастиш. Но только в другом виде спорта.
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