Испания выиграла Евро, Олимпиаду и Евро U19 в 2024 году. «Реал» победил в ЛЧ
Сборные Испании завоевали три трофея в 2024 году.
Сегодня команда под руководством Санти Дении обыграла Францию в финале олимпийского футбольного турнира – 5:3.
Ранее испанцы победили на чемпионате Европы, а также выиграли Евро U19.
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🏆 Женского Евро U17
И везде на одних из ключевых ролей были игроки ЛаМасии.
👏
Как обычно все себе приписать)