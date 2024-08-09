Испания выиграла Евро, Олимпиаду и Евро U19 в 2024 году. «Реал» победил в ЛЧ

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 сборная Испании U-19 Олимпиада-2024 Евро U-19 олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир Футбол

Сборные Испании завоевали три трофея в 2024 году.

Сегодня команда под руководством Санти Дении обыграла Францию в финале олимпийского футбольного турнира – 5:3.

Ранее испанцы победили на чемпионате Европы, а также выиграли Евро U19.

Также в этом году мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

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46 комментариев
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Год испанского футбола, однозначно
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Ответ Anya Belova
Год испанского футбола, однозначно
Теперь Испания является действующим чемпионом:

🏆 Олимпиады-2024
🏆 Евро-2024
🏆 Лиги наций
🏆 Евро U19
🏆 Женского ЧМ
🏆 Женской Лиги наций
🏆 Женского ЧМ U20
🥇 Женского Евро U19
🏆 Женского ЧМ U17
🏆 Женского Евро U17
+43
-4
+39
Фермин топ !!! Качать парня
+35
-6
+29
Учитывая новое поколение Барсы, могут и на ЧМ пошуметь
+22
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Получается настоящие доминаторы Европы. Все так испанцы и финалы - созданы друг для друга в футболе
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+8
Так выглядит доминация.
И везде на одних из ключевых ролей были игроки ЛаМасии.
👏
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Когда Испания начинает доминировать на уровне сборных (в любых турнирах), становится радостно на душе, что футбол ещё жив, а не «эти», гол забить и сушить, или пока не пропустим играть не начнём
+9
-2
+7
Ответ Отец Абду
Теперь Испания является действующим чемпионом: 🏆 Олимпиады-2024 🏆 Евро-2024 🏆 Лиги наций 🏆 Евро U19 🏆 Женского ЧМ 🏆 Женской Лиги наций 🏆 Женского ЧМ U20 🥇 Женского Евро U19 🏆 Женского ЧМ U17 🏆 Женского Евро U17
Осталось Чм оформить ))
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Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален модератором
В играх сборных нет ЛЧ и эль классико.
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Реал лишний в этой новости, он только базируется в Испании, а так он французско - бразильский.))
+6
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Севилья с ЛЕ подвела!!
+4
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Ответ cektor
Фермин топ !!! Качать парня
Глядя на молодёжь Барселоны, кажется, не всё так плохо. Лишь бы все обошлись без травм.
+4
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Ответ Ювентиниус
Комментарий удален пользователем
Не знал, что баски из РС и Бильбао или Мората и Карвахаль из Барсы, Фабиан Руис там..
Как обычно все себе приписать)
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Поздравляю 🇪🇸🇪🇸🇪🇸. Лучший финал.
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А еще испанские тренера качнули АПЛ, Бундеслигу, Лигу 1 😅
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален модератором
Задел за живое)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А причём здесь Евро (хотя и там перевес в сторону Ла Масии)? На ОИ Фермин, Кубарси, Гарсия, Тенас - это только из тех, кто на слуху🤓
А ещё Бернабе,Гомес,Руис,Миранда
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бразильянки получается спасли футбол от полного унижения
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Какое отношение Реал имеет к испанскому футболу? Тренер итальянец, игроки сплошь негры и латиносы. У этого клуба нет ни грамма испанского
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Вива Красная Фурия!
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Ответ Iamliam
Играет на позиции Ольмо кстати)
Будут по тайму играть, с травматичностью Ольмо для него это будет полезно.
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Ответ NikolayL
А что Испанцы не выиграли в 2024 году, есть такие турниры ?
Только ОИ у женщин, насколько я понимаю...
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Ответ falkao2013
Артемий,скоро чемпионаты начинаются. Пора бы уже заготовки делать)
Комментарий удален модератором
А что Испанцы не выиграли в 2024 году, есть такие турниры ?
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тут умники писала про бардак в испанской федерации футбола
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и женская сборная была сильная, но только 4 место
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Красавцы! Испанцы в огне
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Испанский стык 😃
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Комментарий удален пользователем
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