Сборные Испании завоевали три трофея в 2024 году.

Сегодня команда под руководством Санти Дении обыграла Францию в финале олимпийского футбольного турнира – 5:3.

Ранее испанцы победили на чемпионате Европы, а также выиграли 19.

Также в этом году мадридский « » выиграл чемпионов.