Актюркоглу не перейдет в «Спартак». Агент вингера заявил, что «сделки не будет»
Керем Актюркоглу не перейдет в «Спартак».
О срыве трансфера турецкого полузащитника в российский клуб сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.
«Сделки по Керему не будет», – заявил представитель игрока.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер, а вингер хочет получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Актюркоглу хочет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год после уплаты налогов и требует бонусы за матчи, победу в РПЛ и Кубке, отступные в 20 млн евро для клубов из ЛЧ (Gala Haber)
Я искренне других целей играть в замкнутом чемпионате не вижу
Если бы заиграл хуже Барко, все бы тыкали: у одного 2 млн., а он играет лучше, чем тот, у кого 4,5 млн.
Пусть сидит со своими 1,2 млн. в Стамбуле.
Керем не перешел - ну и прально, только Зенит тратит бабушкины пенсии на жадных бразилов.
Главное выбрать нужное 😉
Лиге нужны хорошие трансферы, а не дорогостоящий неликвидный хлам.
Зарплата Клаудиньо в Зените: 1,8 млн евро в год
football-fun-live.com/statyi-o-futbole/p-cempionskaya-zaplata-skolko-zarabatyvayut-futbolisty-v-sankt-peterburgskom-zenite
"«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год"
С учетом бонусов может оказаться и больше, чем у Клаудиньо.
А разница в качестве игроков - как небо и земля...Не в пользу Маркиньоса...
"По сообщениям СМИ, заплата Малкома в «Зените» составляет €7 млн в год, а Клаудиньо — €4 млн в той же валюте."
Из каких СМИ? Кто это писал? Источник цифр не указан, цифры взяты просто с потолка, как у Карпова.
Нет никакого смысла обсуждать дешевые пропагандистские вбросы, рассчитанные исключительно на законченных идиотов.