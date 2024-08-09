Актюркоглу не перейдет в «Спартак». Агент вингера заявил, что «сделки не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай Сборная Турции по футболу высшая лига Турция возможные трансферы агенты Керем Актюркоглу Футбол

Керем Актюркоглу не перейдет в «Спартак».

О срыве трансфера турецкого полузащитника в российский клуб сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.

«Сделки по Керему не будет», – заявил представитель игрока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер, а вингер хочет получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Актюркоглу хочет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год после уплаты налогов и требует бонусы за матчи, победу в РПЛ и Кубке, отступные в 20 млн евро для клубов из ЛЧ (Gala Haber)

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69 комментариев
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Ответ Советник_042
Понятно, что сюда только бразильские бомжи рвутся, чтобы на газпреме бабки делать Я искренне других целей играть в замкнутом чемпионате не вижу
Интересно, а на ком решил делать бабки Маркиньос, тоже бразилец, не скажешь? Или промолчишь?
+63
-24
+39
Ответ Советник_042
Понятно, что сюда только бразильские бомжи рвутся, чтобы на газпреме бабки делать Я искренне других целей играть в замкнутом чемпионате не вижу
Эх, даже тут Зенит виноват и плохой. Как же у тебя полыхает
+73
-43
+30
Понятно, что сюда только бразильские бомжи рвутся, чтобы на газпреме бабки делать
Я искренне других целей играть в замкнутом чемпионате не вижу
+98
-70
+28
С такими запросами, он и не нужен!
+28
-3
+25
Ответ Игорь Новиков
"Кина не будет" (с).
И Кена тоже...
+21
-7
+14
Можно получше за 20 млн найти и даже двух игроков в той же Латинской или Южной Америке
+12
0
+12
Ответ Советник_042
Понятно, что сюда только бразильские бомжи рвутся, чтобы на газпреме бабки делать Я искренне других целей играть в замкнутом чемпионате не вижу
Хреновый из тебя советник, если ты лучших легионеров РПЛ пытаешься оскорбить. Им от этого не жарко не холодно, а ты выставляешь себя на сайте круглым....
+14
-4
+10
Ну с запросами 4,5 это и к лучшему.
Если бы заиграл хуже Барко, все бы тыкали: у одного 2 млн., а он играет лучше, чем тот, у кого 4,5 млн.
Пусть сидит со своими 1,2 млн. в Стамбуле.
+11
-2
+9
"Кина не будет" (с).
+15
-7
+8
Ну и правильно, зачем нужен ещё один вингер, если в опорке святой умяров?
+10
-4
+6
Ответ Советник_042
Понятно, что сюда только бразильские бомжи рвутся, чтобы на газпреме бабки делать Я искренне других целей играть в замкнутом чемпионате не вижу
Бонгонда, Угальде, Бальде, дед из Бетиса, Бабич и другие вышли из чата.
+6
0
+6
Ответ AlexM37
Так им там минимум пятерик насыпают. Каждому. Иначе бы они Зениту только загорелую ж..у и показали. Да, с вагабонди тут бороться невозможно, никто и близко такую зарплатную ведомость не потянет и не надо тут про Спартак заливать
полтинник, что ты мелочишься. следуй за карпом
+3
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+3
Керем перешел в Спартак - ухх реальное усиление , топ лег , менеджмент красавцы.
Керем не перешел - ну и прально, только Зенит тратит бабушкины пенсии на жадных бразилов.
Главное выбрать нужное 😉
+14
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+2
Ответ AlexM37
Так им там минимум пятерик насыпают. Каждому. Иначе бы они Зениту только загорелую ж..у и показали. Да, с вагабонди тут бороться невозможно, никто и близко такую зарплатную ведомость не потянет и не надо тут про Спартак заливать
Потом они минимум пятерик в ворота Спартака насыпают )))
+3
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+2
отличная новость, Барко и Маркиньос отличное приобретение, ещё один апз за бешеное бабло не нужен Спартаку.

Лиге нужны хорошие трансферы, а не дорогостоящий неликвидный хлам.
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Ответ Roman Araslanov
А у Маркиньоса такая же зп как у Вендела или Клаудиньо?
Он вроде как увеличил зп по сравнению с прошлым клубом в несколько раз. Что это если не делание бабок. Кстати, как там Дмитриев, которого за полтора миллиона у "Урала" взяли. Когда первый матч за клуб будет?
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Слишком борзые запросы у этого турка были!
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Свадьбы не будет! (с) Шурик
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Ответ Алексей Кузнецов
Интересно, а на ком решил делать бабки Маркиньос, тоже бразилец, не скажешь? Или промолчишь?
Это другое
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Ответ Wiley Fox
А зачем турку гробить карьеру в Газпромлиге? Галатасарай играет в еврокубках, а Спартак играет в идиотском кубке России кучу договорняков с Динамо
ахаха, какая карьера, ему 26 и он никому не нужен до сих пор был
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Ответ Матрос Кот
Помню в Зенит переходил Текке,по прозвищу Султан. Я говорит, спокойно забью 50 голов в сезоне. Эти турки о себе много воображают.
Ну он за год-два до перехода в Зенит стал вторым в гонке за золотую бутсу. К нам в Спартак люди такого статуса не пойдут. Только всякие сбитые лётчики типа Шюррле или деда из Бетиса, чисто за деньгами.
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Амаралу надо искать игров в Латинской Америки или в Португалии, от туда быстрее можно договориться чем из Турции
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Ответ Roman Araslanov
А у Маркиньоса такая же зп как у Вендела или Клаудиньо?
Практически такая же.
Зарплата Клаудиньо в Зените: 1,8 млн евро в год
football-fun-live.com/statyi-o-futbole/p-cempionskaya-zaplata-skolko-zarabatyvayut-futbolisty-v-sankt-peterburgskom-zenite
"«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год"
С учетом бонусов может оказаться и больше, чем у Клаудиньо.
А разница в качестве игроков - как небо и земля...Не в пользу Маркиньоса...
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Нет бумаги 🤷🏻‍♂️
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Ответ gjc5xksd5m
Керем перешел в Спартак - ухх реальное усиление , топ лег , менеджмент красавцы. Керем не перешел - ну и прально, только Зенит тратит бабушкины пенсии на жадных бразилов. Главное выбрать нужное 😉
когда только стало известно про космические требования по зарплате, тут многие говорили, что нафиг такой трансфер нужен, т.к. будет нездоровая атмосфера в команде. А игрок то хороший. Про Зенит, это просто троллинг от одного человека, не нужно воспринимать всерьез все что пишут люди на спортсе
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Ответ gjc5xksd5m
Керем перешел в Спартак - ухх реальное усиление , топ лег , менеджмент красавцы. Керем не перешел - ну и прально, только Зенит тратит бабушкины пенсии на жадных бразилов. Главное выбрать нужное 😉
Выбор то "нужного" не велик, вот они и не путаются.
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За последние годы из Спартака в Турцию и из Турции в Спартак сватали больше 30 игроков, никто и никуда не перешел. Достаточно вспомнить Вендела, который типа уже заключил контракт с Галатасараем. Поэтому уровень доверия к турецкой прессе и агентам это "инсайд Карпова" помноженный на ноль
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Ответ Архитектор Мендисабаль
И Кена тоже...
И Керема( и видимо буквы К в принципе
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Херушки, кто ему заплатит столько. С турками дело иметь- себе дороже
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Ответ трахтенберг месть коней
информация о зп Клаудиньо расплывчатая. Тот же Коммерсант выдает 4млн https://www.kommersant.ru/doc/5839902
Из твоей же ссылки:
"По сообщениям СМИ, заплата Малкома в «Зените» составляет €7 млн в год, а Клаудиньо — €4 млн в той же валюте."
Из каких СМИ? Кто это писал? Источник цифр не указан, цифры взяты просто с потолка, как у Карпова.
Нет никакого смысла обсуждать дешевые пропагандистские вбросы, рассчитанные исключительно на законченных идиотов.
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