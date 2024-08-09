Трансфер Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва. Турки хотят, чтобы москвичи выплатили 2,5 млн евро «Ганноверу» за прошлый переход игрока (Sport24)

Трансфер Деррика Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва.

Ранее стало известно, что московский клуб сделал предложение по 25-летнему защитнику.

По информации Sport24, «Галатасарай» еще не выплатил 2,5 миллиона евро за предыдущий переход немецкого защитника из «Ганновера».

Турки хотят, чтобы этот платеж совершил «Спартак», но красно-белых не устраивают такие условия из-за проблем с переводом средств в Германию.

Сообщается, что одним из вариантов решения может быть аренда Кена с правом выкупа за 8 миллионов евро.

«На данный момент Кен предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», – сообщил «Матч ТВ» агент игрока Омер Узун.

В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.