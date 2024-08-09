Трансфер Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва. Турки хотят, чтобы москвичи выплатили 2,5 млн евро «Ганноверу» за прошлый переход игрока (Sport24)

Теги Спартак Ганновер премьер-лига Россия бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Д2 Германия агенты Матч ТВ Деррик Кен деньги Футбол

Трансфер Деррика Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва.

Ранее стало известно, что московский клуб сделал предложение по 25-летнему защитнику.

По информации Sport24, «Галатасарай» еще не выплатил 2,5 миллиона евро за предыдущий переход немецкого защитника из «Ганновера».

Турки хотят, чтобы этот платеж совершил «Спартак», но красно-белых не устраивают такие условия из-за проблем с переводом средств в Германию.

Сообщается, что одним из вариантов решения может быть аренда Кена с правом выкупа за 8 миллионов евро.

«На данный момент Кен предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», – сообщил «Матч ТВ» агент игрока Омер Узун.

В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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38 комментариев
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А в #### их не поцеловать ?
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-3
+37
Гамарджоба, Кен
+22
-1
+21
Типичные турки
+19
-3
+16
Все! Кена не будет. Электричество кончилось!
+13
-1
+12
А переход Барби не под угрозой?
+18
-6
+12
Ответ dzenga 1
А в #### их не поцеловать ?
зачем вы слово "глаз" решетками закрыли?
+14
-2
+12
Кен без Барби - деньги на ветер
+12
-2
+10
Ответ dzenga 1
А в #### их не поцеловать ?
В губы или в щеки?
+7
0
+7
Ответ Wh1te
А переход Барби не под угрозой?
Барби к ним не поедет, епт!
+10
-4
+6
Ответ Plan182
Докладываю из Ганновера. Чувак бомбический. Лупит издалека по девяткам, убирает между всем подряд, бегает быстро. Погуглите на ютубе его голы. В защите правда не силен. Уходил из Ганновера играть в еврокубках.
зачем спартаку защитник, который в защите не силен? там свой хлусевич такой же есть
+4
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С турками связаться - себя не уважать 🤔
+4
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+4
Если сам игрок не хочет переходить, зачем его брать?
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Да он и не нужен особо , вот Атюркоглу да поможет сильно
+3
0
+3
Докладываю из Ганновера. Чувак бомбический. Лупит издалека по девяткам, убирает между всем подряд, бегает быстро. Погуглите на ютубе его голы. В защите правда не силен. Уходил из Ганновера играть в еврокубках.
+3
0
+3
раз там такая чехарда, нужно переключаться на другие варианты пока время ещё есть
+2
0
+2
Очень похоже на турков
+1
0
+1
Берите Барби
+1
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+1
За такие бабки Кен просто обязан приехать с Барби!
+1
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А Барби есть?
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Турецкий рынок явно не для РПЛ, не успеваешь считать сколько раз они переобуваются за раз
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А полы им помыть не надо?
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ппц, не умеют с турками торговаться? в ютубе хоть посмотрели бы
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У турок всё не как у нормальных. Пошли они лесом. И не просто пошли.
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I’m just Ken, anywhere else I’d be a ten
Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?
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Ответ Wh1te
А переход Барби не под угрозой?
Барби в зенит собрался
0
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Может еще полуостров попросят им вернуть?
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с турками связываться......теперь до зимы каждый день по паре новостей будет,утром все,переходит,вечером,все сорвался трансфер
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Ответ dzenga 1
А в #### их не поцеловать ?
#### - ромб?
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Ответ Никита Фалимонов
зачем вы слово "глаз" решетками закрыли?
Очевидно что там - "ногу"
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не дофига ли они хотят?
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