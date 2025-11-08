  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
1

«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра

Доминик Собослаи может продлить контракт с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» обсуждает продление соглашения с полузащитником Домиником Собослаи.

В план клуба входили дискуссии по этому вопросу с Собослаи, а также с Райаном Гравенберхом. Мерсисайдцы уже начал переговоры с венгром, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб очень доволен выступлениями Доминика, его игру в этом сезоне оценивают как отличную. Действующий договор с футболистом рассчитан до 2028 года.

На счету 25-летнего игрока 10 матчей в АПЛ, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1626 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoДоминик Собослаи
logoЛиверпуль
Фабрицио Романо
logoРайан Гравенберх
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
8 минут назад
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
10 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
31 минуту назад
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
47 минут назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
50 минут назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
28 минут назад
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
29 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
39 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38
Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»
сегодня, 20:16
Глушаков о Захаряне: «Может, он закис в Испании, травмы идут от головы. Арсену не помешало бы приехать в Россию – увидеть друзей и пообщаться на русском»
сегодня, 19:41