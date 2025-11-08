«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра

Доминик Собослаи может продлить контракт с «Ливерпулем».

«Ливерпуль » обсуждает продление соглашения с полузащитником Домиником Собослаи .

В план клуба входили дискуссии по этому вопросу с Собослаи, а также с Райаном Гравенберхом . Мерсисайдцы уже начал переговоры с венгром, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Клуб очень доволен выступлениями Доминика, его игру в этом сезоне оценивают как отличную. Действующий договор с футболистом рассчитан до 2028 года.

На счету 25-летнего игрока 10 матчей в АПЛ , в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке .