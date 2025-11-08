«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
Доминик Собослаи может продлить контракт с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» обсуждает продление соглашения с полузащитником Домиником Собослаи.
В план клуба входили дискуссии по этому вопросу с Собослаи, а также с Райаном Гравенберхом. Мерсисайдцы уже начал переговоры с венгром, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб очень доволен выступлениями Доминика, его игру в этом сезоне оценивают как отличную. Действующий договор с футболистом рассчитан до 2028 года.
На счету 25-летнего игрока 10 матчей в АПЛ, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
