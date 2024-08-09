«Даже лицевая сторона начала отслаиваться». Американский скейтбордист раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024

Теги фото скейтборд Олимпиада-2024 Найджа Хьюстон Экстрим

Скейтбордист из США Найджа Хьюстон раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024.

Хьюстон в Париже завоевал бронзу в дисциплине стрит.

«Медали выглядят потрясающе, пока новые. Но после того, как я носил свою с собой и немного вспотел, дал друзьям подержать ее, она уже явно не такого хорошего качества, как вы думаете.

Посмотрите на нее! Даже лицевая сторона начала отслаиваться.

Не знаю... Это олимпийские медали, может быть, качество надо немного улучшить», – сказал Хьюстон. 

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда отвалится богиня Ника, под ней окажется изображение транса с открытия ОИ.
+116
-14
+102
Их просто в Сене мыли наверно
+51
-6
+45
Это специальный эффект старины
+41
-3
+38
Всё отвалится, а там рубль с Лениным.
+37
-1
+36
Ответ mold-cel
Комментарий скрыт
Транспортный коллапс забыл, качество питания, насильственное переселение бездомных, воровство и плюс по мелочи.
+30
-1
+29
Ответ mold-cel
Комментарий скрыт
А для вас лично что должно на Олимпиаде случиться, чтобы вы ее покритиковали? Или кредит одобрения безграничный? )
+18
-2
+16
Она шоколадная, нужно просто распечатать! 😁
+15
-1
+14
Медаль из переработанных материалов) Так что все разлагается)))
+15
-3
+12
Если будут спрашивать про дефекты говори: "Я выгрыз на олимпиаде себе медаль"
+11
-2
+9
Ответ dedpihto59
Китайская подделка👅‼️
французская))
+8
-1
+7
Медаль эко-френдли, биоразлагаемая
+7
-1
+6
Алиэкспресс и тут выручает😁
+6
-1
+5
Делов-то, подклей супермоментом и носи до старости.
+8
-3
+5
- Это наша легендарная слоёная бронза, сделанная по рецептам и технологиям наполеоновской эпохи, - не растерялись с ответом французы.
+4
-1
+3
В руках я ее конечно не держал, но по мне выглядят они крайне дёшево и не презентабельно для Олимпийской медали.
Я играю в любительской хоккейной лиге, и у нас медали внешне выглядят примерно также.
Это если судить по фото.
+3
0
+3
Какая Олимпиада - такие и медали, чему тут удивляться, на открытии честно предупредили
+7
-4
+3
Медаль которая разложится через 5 лет сама и не испортит окружающую среду.
Зеленые довольны!
+3
-1
+2
Отдай на переплавку когда вернёшься домой, чтоб сделали копию. Или в суд обратись во французский по поводу качества.
+1
0
+1
Очередной агент Кремля?))
+1
0
+1
Но после того, как я носил свою с собой и немного вспотел, дал друзьям подержать ее, она уже явно не такого хорошего качества, как вы думаете.

"Дай дураку стеклянный член - так он и член разобьёт, и руки порежет."
+3
-2
+1
Ответ serginn
Это тренд походу) https://www.highsnobiety.com/p/willy-chavarria-dirty-willy-underwear/ Бренд Willy Chavarria выпустил «поношенное» бельё для мужчин — на нём дырки и имитация пота и мочи
Набрали на ближайшей помойке и вот те тренд)
+2
-1
+1
Ответ mold-cel
Комментарий скрыт
Тебе про организацию мероприятия, ты про жизнь в большом городе.
+1
0
+1
Ответ kvn1987@mail.ru
Она шоколадная, нужно просто распечатать! 😁
Выглядит она реально как упаковка от шоколадной конфеты
0
0
0
Ответ mold-cel
Комментарий скрыт
Яиц в столовке не хватало
0
0
0
Ответ Егор Старов
Поиски дерьма продолжится. Когда все просто радуются празднику спорта
Верно, не надо было этому скейтбордисту бронзу завоёвывать. Занял третье место - вот и нашёл дерьмо.
0
0
0
Это же бронза, а не золото. Она такой и будет, если обляпать грязными руками
0
0
0
Вы ещё Орден Мужества не видели. Казалось бы - наивысшая гос.награда, а выглядит как китайская побрякушка.
0
0
0
Благородная патина!
0
0
0
вообще не удивительно
0
0
0
видел на барахолках китайцы по 20 баксов такие продают
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий