«Даже лицевая сторона начала отслаиваться». Американский скейтбордист раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024

Скейтбордист из США Найджа Хьюстон раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024.

Хьюстон в Париже завоевал бронзу в дисциплине стрит.

«Медали выглядят потрясающе, пока новые. Но после того, как я носил свою с собой и немного вспотел, дал друзьям подержать ее, она уже явно не такого хорошего качества, как вы думаете.

Посмотрите на нее! Даже лицевая сторона начала отслаиваться.

Не знаю... Это олимпийские медали, может быть, качество надо немного улучшить», – сказал Хьюстон.