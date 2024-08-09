Евгений Архипов: «Ромасенко хотела съездить на Олимпиаду, чтобы получить форму и поговорить с журналистами, не более того»

Евгений Архипов заявил, что Ромасенко поехала на Олимпиаду, чтобы «засветиться».

Ранее президент Всеросскийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Архипов назвал Олесю Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде, «никчемной спортсменкой».

– После своего выступления Ромасенко заявила, что медали надо требовать с тех, в кого вкладывают много сил, денег, времени. С нее не требовали медаль, потому что ей особо не уделяли внимание во время подготовки к Олимпийским играм.

– Прежде всего, нужно иметь желание работать. Работать из‑под палки невозможно нигде. Ну, допустим мы требовали бы от нее золото, и надо было уделять ей особое внимание. А когда от нее будет золото? Никакого золота и медалей от Ромасенко мы уже не ждем. Ей 34 года. Она хотела съездить на , чтобы получить форму и поговорить с журналистами, не более того. Просто хотела засветиться.

Почему она так болезненно реагирует сейчас? Она не знает, куда дальше идти в жизни. Она сейчас спортсмен и больше никто. Положа руку на сердце, если бы она была честным человеком, ей нужно было дать дорогу молодой девчонке, которая получила бы опыт на Олимпиаде.

Ромасенко второй раз ездила на Олимпийские игры. В Токио она была седьмой в соревнованиях каноэ‑одиночек. Перед Токио она заявляла, что у нее будет чуть ли не золотая медаль. А сейчас она не попала даже в полуфинал, то есть выступает на уровне развивающихся стран. Чем хуже результат, тем больше разговоров, – сказал Архипов.

Евгений Архипов: «Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Мы с вами видим ее результат – он никакой»

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