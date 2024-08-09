Евгений Архипов: «Ромасенко хотела съездить на Олимпиаду, чтобы получить форму и поговорить с журналистами, не более того»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Евгений Архипов заявил, что Ромасенко поехала на Олимпиаду, чтобы «засветиться».

Ранее президент Всеросскийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Архипов назвал Олесю Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде, «никчемной спортсменкой».

– После своего выступления Ромасенко заявила, что медали надо требовать с тех, в кого вкладывают много сил, денег, времени. С нее не требовали медаль, потому что ей особо не уделяли внимание во время подготовки к Олимпийским играм.

– Прежде всего, нужно иметь желание работать. Работать из‑под палки невозможно нигде. Ну, допустим мы требовали бы от нее золото, и надо было уделять ей особое внимание. А когда от нее будет золото? Никакого золота и медалей от Ромасенко мы уже не ждем. Ей 34 года. Она хотела съездить на Олимпиаду, чтобы получить форму и поговорить с журналистами, не более того. Просто хотела засветиться.

Почему она так болезненно реагирует сейчас? Она не знает, куда дальше идти в жизни. Она сейчас спортсмен и больше никто. Положа руку на сердце, если бы она была честным человеком, ей нужно было дать дорогу молодой девчонке, которая получила бы опыт на Олимпиаде.

Ромасенко второй раз ездила на Олимпийские игры. В Токио она была седьмой в соревнованиях каноэ‑одиночек. Перед Токио она заявляла, что у нее будет чуть ли не золотая медаль. А сейчас она не попала даже в полуфинал, то есть выступает на уровне развивающихся стран. Чем хуже результат, тем больше разговоров, – сказал Архипов.

Евгений Архипов: «Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Мы с вами видим ее результат – он никакой»

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23 комментария
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Это не президент федерации, а какое-то насекомое неприятное
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Как подгорает у мужчинки... Никак свой фонтан не заткнет.🤢
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Заткните уже этого придурка. Дегенерат
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Что он несет….
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Закомплексованный даже не мужик - индивид неопределенного полу 🤦🏼‍♂️
В таких выражениях - уважающий себя мужчина К ДЕВУШКЕ НЕ ОБРАЩАЕТСЯ
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Ответ Ебздрогыч
Это не президент федерации, а какое-то насекомое неприятное
Которое любит говно.
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Что происходит с этим типом? Он здоров вообще?
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Сцена из "Банд Нью-Йорка" возникает сама собой
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Всё таки он полный придурок ....
Кто назначает таких руководителей ?
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вот именно поэтому вся страна в жопе. у власти друзья друзей, и никто не несет никакой ответственности за провалы. мутко, шойгу. ушли на другую должность.
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Заткнись. Просто заткнись.
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🤡🤡🤡
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Надеюсь, в скором времени это будет бывший президент ВФГБК.
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Так она как раз доказала своим жизненным путем, что без спорта не пропадет, а вот что будет делать профнепригодный бездарь, когда его однокласник окончательно допьется, вопрос. Вот поэтому так и старается отмазаться за косяки федерации, которую возглавляет, перекладывая все с больной головы на здоровую. Но в России именно такие кадры и ценятся(((
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Достал пенсионер. Большинство едут на Олимпиаду ,чтобы засветиться . Только и для этого надо постараться отобраться. Не видели вместо нее "молодую",кто бы туда стремился.
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Ответ Carasa
На спортсе тоже многие так считают
Как говорилось в гениальном фильме :
- огласите весь список пожалуйста 🤪
Или вы о себе ВО МНОЖЕСТВЕННОМ числе - тоже комплексы как у Архипова ?! 🤷🏼‍♂️
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какая мерзость
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Да ты, я вижу, хoлoп, не уймешься!
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Дебил и не мужчина, а баба с базара🙈
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Похоже, была у него под полой перспективная девочка, которой надо было уступить место, ан не срослось. Ладно, не спортивно выглядит, оно даже не по-мужски выглядит.
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ей нужно было дать дорогу молодой девчонке, которая получила бы опыт на Олимпиаде.--- Дать дорогу - это как? Потише грести на отборе?
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Ответ veramarso
Как подгорает у мужчинки... Никак свой фонтан не заткнет.🤢
Чет не похож на мужчинку даже.
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