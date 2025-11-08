Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта 2026-го в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
Обозначена дата Финалиссимы между Аргентиной и Испанией.
Как сообщает Marca, Финалиссима состоится 27 марта в Катаре на стадионе «Лусаил», где проходил финал чемпионата мира 2022 года.
Трофей разыграют победитель Кубка Америки – сборная Аргентины, и чемпион Европы – сборная Испании.
Окончательное решение зависит от результата Испании в квалификации ЧМ-2026. Если в марте сборной придется играть стыковые матчи, то проведение Финалиссимы в этот период станет невозможным. Однако такой расклад считается маловероятным.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
