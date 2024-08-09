Евгений Архипов: «Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Мы с вами видим ее результат – он никакой»

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.

На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.

Спортсменку не пригласили на пресс-конференцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая пройдет 12 августа в Москве. Глава ВФГБК Архипов заявил, что Ромасенко ему «неприятна».

«Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Она спортсмен, работает в сфере спорта. У нее два трудовых договора – с Краснодарским краем и с центром спортивной подготовки министерства спорта.

Мы с вами видим ее результат. Какой? Никакой. Я не вижу причины извиняться перед ней», – сказал Архипов. 

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41 комментарий
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Совсем отмороженный руководитель Федерации.
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Вопрос Дмитрию Губерниеву: сколько раз чиновник должен унизить спортсмена, чтобы это уже не считалось эмоциями?
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Кто в теме, напомните - у Архипова сколько олимпийских медалей? А то в интернете мало данных об этом.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Совсем отмороженный руководитель Федерации.
Как же хочется, чтобы институт репутации у нас работал хотя бы иногда, чтобы такого недалеко персонажа вышвырнули и никогда бы в приличное место не взяли!
+57
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+56
Перестаньте с ним разговаривать. Сам работать не умеет и другим не дает. Взял бы весла в зубы и поплыл до Парижа, показал бы класс
+34
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+34
Ответ den70
Кто в теме, напомните - у Архипова сколько олимпийских медалей? А то в интернете мало данных об этом.
у Архипова, насколько я знаю, медалей ЧЕ и ЧМ тоже нет, в отличие от Ромасенко. Просто видимо она у него не в фаворе, вот он её и травит.
+22
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Ответ Skoprik
Перестаньте с ним разговаривать. Сам работать не умеет и другим не дает. Взял бы весла в зубы и поплыл до Парижа, показал бы класс
Согласен, вёсла в зубы ему действительно нужны. А затем и к стоматологу.
Вот это и было бы класс.
+22
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Совсем отмороженный руководитель Федерации.
Кхе-кхе
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Какой результат у федерации, какой сейчас KPI в отсутствии международных стартов? Никакой. С кем у главы Федерации трудовой договор? Совсем уже обнаглели. В отсутствие международных стартов работают в бесконтрольном режиме. Сколько стартов показал МатчТВ с другом Губерниевым по этому виду спорта за год? Какой рейтинг у трансляций?
+15
0
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Вот тв. рь
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Ответ Alex
Вопрос Дмитрию Губерниеву: сколько раз чиновник должен унизить спортсмена, чтобы это уже не считалось эмоциями?
Что-то Дмитрий Губерниев даже в телеге молчит на этот раз, наверно, ссыт одноклассника Медведева(
+12
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Пацаны не извиняются
+11
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Она спортсмен, в ты кто? Чинуша, пустое место.
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Ответ Vesperat
Комментарий удален модератором
Одного конкретного персонажа он кумосват.
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Как никакой?
Лучшая из всех россиянок в гребле на Олимпиаде!

Кстати, какой результат у российской гребле за последние 12 лет?
Давайте посмотрим?
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Ответ den70
Кто в теме, напомните - у Архипова сколько олимпийских медалей? А то в интернете мало данных об этом.
Этот недоделанный КМС вряд ли на уровне страны побеждал, какие там олимпийские медали. Собутыльник Димона, глушат там на пару бормотуху с его виноградников. Интересно только, очередные тосканские поставки или импортозамещение из Краснодарского края.
+8
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это не чиновник и не человек, это мерзость. всего ему плохого
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Ответ Переборщ
Что-то Дмитрий Губерниев даже в телеге молчит на этот раз, наверно, ссыт одноклассника Медведева(
На двух стульях хочет усидеть... И в опу дать и уй с. сать
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Ответ Vvild
Одного конкретного персонажа он кумосват.
А, ну все, вопрос закрыт, он учился в одном классе с Димоном.
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Финляндия-стайл. Как и у одноклассника.
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Евгений Архипов, бывший одноклассник президента России Дмитрия Медведева, стал новым президентом Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ. После избрания Архипов пообещал значительно увеличить финансирование Федерации, выиграть на Олимпиаде в Лондоне две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, и передал всем привет от Медведева.

Ничего ему не будет, он из блатных
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Ответ Санитар-волк
Она спортсмен, в ты кто? Чинуша, пустое место.
Он одноклассник Медведева. В нашей стране это огромное достижение
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Пуля. Лоб. Цветы.
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Олеся своим безмедальем скорее всего этого клоуна премии лишила.
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Ответ brig_Mercury
Какой результат у федерации, какой сейчас KPI в отсутствии международных стартов? Никакой. С кем у главы Федерации трудовой договор? Совсем уже обнаглели. В отсутствие международных стартов работают в бесконтрольном режиме. Сколько стартов показал МатчТВ с другом Губерниевым по этому виду спорта за год? Какой рейтинг у трансляций?
гребцы как раз ездят на международные старты, поэтому и лицензии получили для олимпиады. но заслуги архипова в этом примерно ноль
+4
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+4
Ответ culpa
Согласен, вёсла в зубы ему действительно нужны. А затем и к стоматологу. Вот это и было бы класс.
к стоматологу потом не надо, без зубов ему будет только удобнее продвигаться по карьерной лестнице
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"... При распределении лицензий есть конкретные сроки. Я ждала и точно знала, что лицензия должна прийти мне. И вот сроки вышли, я спрашиваю нашу федерацию: «А где лицензия?»
Если она не у нас, то должна перейти кому-то еще. В табличке по европейскому континенту ничего не указано, хотя все остальные континенты есть. Но никто ничего не знал. ..."
--- --- ---
Возможно, это его ответ как выход злобы за свои же косяки.
Подробнее - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3258540.html

А нужен ли тогда такой глава ВФГБК ???
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Лютый треш конечно, товарищи... Это вообще как такое может быть? Конченый конечно этот тип Архипов, надеюсь его посадят за растрату
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Ответ Ебздрогыч
Как же хочется, чтобы институт репутации у нас работал хотя бы иногда, чтобы такого недалеко персонажа вышвырнули и никогда бы в приличное место не взяли!
Но шансы на это, увы, совсем отсутствуют (
+3
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Отсутствие совести у российских чиновников это аксиома. Этот негодяй, который и палец о палец не ударил, чтобы помочь, извиняться не станет. Своих не бросаем. Яркая иллюстрация.
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