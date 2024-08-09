Евгений Архипов: «Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Мы с вами видим ее результат – он никакой»

Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.

На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.

Спортсменку не пригласили на пресс-конференцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая пройдет 12 августа в Москве. Глава ВФГБК Архипов заявил, что Ромасенко ему «неприятна».

«Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Она спортсмен, работает в сфере спорта. У нее два трудовых договора – с Краснодарским краем и с центром спортивной подготовки министерства спорта.

Мы с вами видим ее результат. Какой? Никакой. Я не вижу причины извиняться перед ней», – сказал Архипов.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде

10 пиктограмм по видам спорта Олимпиады-80. Тест с красивыми картинками