Евгений Архипов: «Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Мы с вами видим ее результат – он никакой»
Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.
На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.
Спортсменку не пригласили на пресс-конференцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая пройдет 12 августа в Москве. Глава ВФГБК Архипов заявил, что Ромасенко ему «неприятна».
«Пусть Ромасенко сама извинится за такое отношение к спорту, труду. Она спортсмен, работает в сфере спорта. У нее два трудовых договора – с Краснодарским краем и с центром спортивной подготовки министерства спорта.
Мы с вами видим ее результат. Какой? Никакой. Я не вижу причины извиняться перед ней», – сказал Архипов.
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Вот это и было бы класс.
Лучшая из всех россиянок в гребле на Олимпиаде!
Кстати, какой результат у российской гребле за последние 12 лет?
Давайте посмотрим?
Ничего ему не будет, он из блатных
Если она не у нас, то должна перейти кому-то еще. В табличке по европейскому континенту ничего не указано, хотя все остальные континенты есть. Но никто ничего не знал. ..."
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Возможно, это его ответ как выход злобы за свои же косяки.
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А нужен ли тогда такой глава ВФГБК ???