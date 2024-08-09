🔥 «Барса» купила Ольмо за 55+7 млн евро у «Лейпцига». Контракт – на 6 лет, отступные – 500 млн

Дани Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпциг».

26-летний полузащитник подписал с каталонским клубом шестилетний контракт, отступные – 500 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, «Барселона» заплатит за Ольмо 55 миллионов евро. В сделке также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму 7 миллионов евро, большая часть бонусов – труднодостижимые.

Испанец выступал за «Лейпциг» с января 2020 года. Он сыграл 148 матчей за клуб во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 34 результативных паса.

В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек провел 21 игру, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Он также стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании. Статистика Дани – здесь.

Фото: fcbarcelona.com

«Барса» тратит 60 млн на Ольмо, но не может его зарегистрировать. Как так?