🔥 «Барса» купила Ольмо за 55+7 млн евро у «Лейпцига». Контракт – на 6 лет, отступные – 500 млн
Дани Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпциг».
26-летний полузащитник подписал с каталонским клубом шестилетний контракт, отступные – 500 миллионов евро.
Как сообщалось ранее, «Барселона» заплатит за Ольмо 55 миллионов евро. В сделке также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму 7 миллионов евро, большая часть бонусов – труднодостижимые.
Испанец выступал за «Лейпциг» с января 2020 года. Он сыграл 148 матчей за клуб во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 34 результативных паса.
В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек провел 21 игру, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Он также стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании. Статистика Дани – здесь.
Фото: fcbarcelona.com
«Барса» тратит 60 млн на Ольмо, но не может его зарегистрировать. Как так?
История с подписанием Нико Уильямса тому пример.
Даже то, что ты не слышал об интересе к этому игроку , абсолютно не значит , что он не был в разработке у хороших команд
- до начала чемпионата осталось столько-то дней, а его не зарегистрировали
- Барса задейсвовала ещё один рычаг, чтобы его зарегистрировать
- Барса просит Де Йонга уйти или снизить ЗП, чтобы его зарегистрировать
И так далее))