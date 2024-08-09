🔥 «Барса» купила Ольмо за 55+7 млн евро у «Лейпцига». Контракт – на 6 лет, отступные – 500 млн

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Футбол

Дани Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпциг».

26-летний полузащитник подписал с каталонским клубом шестилетний контракт, отступные – 500 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, «Барселона» заплатит за Ольмо 55 миллионов евро. В сделке также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму 7 миллионов евро, большая часть бонусов – труднодостижимые.

Испанец выступал за «Лейпциг» с января 2020 года. Он сыграл 148 матчей за клуб во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 34 результативных паса.

В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек провел 21 игру, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Он также стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании. Статистика Дани – здесь.

Фото: fcbarcelona.com

«Барса» тратит 60 млн на Ольмо, но не может его зарегистрировать. Как так?

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102 комментария
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Отвратительнейшая трансферная политика у Лапорты
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+104
Ответ Jodye II
Интересно, какой бы был ценник, если бы его приобретали еще до победного Евро24?
99,9% такой же. Это только для тех, кто смотрит футбол раз в два года, это игрок «открытие».
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Теперь отдельной жирной новостью когда его зарегистрируют ))
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+44
Абсолютно ненужный игрок, когда дыра в опорной зоне и на флангах защиты...
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Ответ 2vdhrvmmzf
Отвратительнейшая трансферная политика у Лапорты
За эти деньги надо было в первую очередь добиваться трансфера Нико Уильямса, это же его отступные. Не знаю может там структура выплат Атлетик не устраивает, но сейчас он был бы куда более полезным приобретением чем Ольмо.
+42
-9
+33
Удачи Дани, но выглядит как очень странная и непонятная покупка
+27
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+24
Всегда удивлялся тому, что на Ольмо не обращают внимания топ клубы. В барсе на позиции Ольмо много игроков, но я рад за Дани
+20
-4
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Ответ Футбольные Хроники
Всегда удивлялся тому, что на Ольмо не обращают внимания топ клубы. В барсе на позиции Ольмо много игроков, но я рад за Дани
Засматривались многие. Но он травматичный, по пол сезона пропускает. Естественно серьёзные клубы это отпугивает.
+15
-1
+14
Ответ Vfly21
99,9% такой же. Это только для тех, кто смотрит футбол раз в два года, это игрок «открытие».
Да все равно он сейчас чуть на хайпе, без евро, лямов за 40-45 отдали бы, наверное.
+12
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+11
Вместо пз и цоп берут игрока на перенасыщенные позиции))
+18
-8
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Ответ Футбольные Хроники
Всегда удивлялся тому, что на Ольмо не обращают внимания топ клубы. В барсе на позиции Ольмо много игроков, но я рад за Дани
Лечащие врачи Ольмо не удивляются
+9
0
+9
Претензий к Ольмо как к игроку у меня ноль. А вот к руководству Барсы, которое заплатило за него весь трансферный бюджет и (не)много больше, имея нескольких игроков такого же амплуа и не имея нормального опорника - вопросов очень много
+7
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+6
Ответ Папа Футбола
За эти деньги надо было в первую очередь добиваться трансфера Нико Уильямса, это же его отступные. Не знаю может там структура выплат Атлетик не устраивает, но сейчас он был бы куда более полезным приобретением чем Ольмо.
Там вроде Нико остается на год в Атлетик, семья давила и клуб... Ну посмотрим, время еще есть, но шансов маловато... а в Барсе он мог бы сверкнуть и засиять, тем более сейчас, когда левый фланг в атаке мертвый
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Ответ 2vdhrvmmzf
Отвратительнейшая трансферная политика у Лапорты
По факту просто купил того, кого смог.
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Интересно, какой бы был ценник, если бы его приобретали еще до победного Евро24?
+10
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Главное что бы деньги на регистрацию остались.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
На флангах (фланге, а именно левом) атаки, может быть? В защите хотя бы есть Бальде/Кунде плюс Канселу бродит (в плане переподписания)🤓
Оценивать состав необходимо по имеющимся игрокам, а не в теории.
История с подписанием Нико Уильямса тому пример.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
По факту просто купил того, кого смог.
За 60 мультов, он много кого смог бы купить. Ольмо купили потому что он бывший кантерано, нравится Флику и Лапорте и сыгран с Ямалем.
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Если поставить его левый фланг, то будет очень хорошо
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Ответ Макс237
Что же его никто не покупал раз он такой замечательный. В целом Барса как обычно. Увы,не заиграет
Так он в Лейпциге играл , это второй по деньгам клуб Германии . Куда ему на повышение идти-то, только в несколько топ-клубов Европы -- весь выбор.
Даже то, что ты не слышал об интересе к этому игроку , абсолютно не значит , что он не был в разработке у хороших команд
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Ответ Reims Start 2023
откуда вы боретесь? какой ещё на✖ позор? Шикарный трансфер, но вам виднее
это он про себя говорит
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Ответ Roman Araslanov
Лейпциг же понимает что эти 55+7 они никогда не увидят? P.s и опять Стокгольмский синдром. Ольмо из академии вышвырнули в Загреб, казалось бы, если тебя в Динамо Загреб отправляют, поскольку не верят в тебя, то ты должен наоборот максимально не хотеть к ним, но нет, Ольмо всё равно идёт в бчк. Занавес
Занавес это твои скудные познания в футболе, но при этом огромное желание умничать. Никуда его не вышвыривали. Он сам ушёл. Почитай про него в интернете, посмотри в Ютубе. Барса всегда своим воспитанникам даёт много шансов. Но очень часто их из академии уводят, из-за невозможности подписания проф контракта по правилам Ла Лиги. И с чего это Лейпциг денег не увидит? Назови клуб, которому Барса не заплатила за игрока полагающуюся сумму? Пустозвонишь ты...
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В любом случае нужно поздравить Барсу, игрока взяли отличного
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Где Уильямс, который намного нужнее?
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В таком финансовом положении в котором сейчас находится Барса это очередная рискованая покупка за большие деньги(сейчас для, Барсы это большие деньги). По мне Олмо этих денег не стоит.
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500лямов отступных звучит как вызов для Боули
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Ответ Юрий Кечко
Теперь отдельной жирной новостью когда его зарегистрируют ))
Зачем отдельной, когда можно на мини сериал разбить? Даже текст особо не надо придумывать:
- до начала чемпионата осталось столько-то дней, а его не зарегистрировали
- Барса задейсвовала ещё один рычаг, чтобы его зарегистрировать
- Барса просит Де Йонга уйти или снизить ЗП, чтобы его зарегистрировать
И так далее))
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Ох чувство что второй Андре Гомеш
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Ответ Папа Футбола
За эти деньги надо было в первую очередь добиваться трансфера Нико Уильямса, это же его отступные. Не знаю может там структура выплат Атлетик не устраивает, но сейчас он был бы куда более полезным приобретением чем Ольмо.
У самого Уильямса не хватило желания. Барса подавала в лигу запрос о готовности выплаты отступных, с игроком контракт так и не подписали. Если сравнить Ольмо и Уильямса, Ольмо хотел, Уильямс не очень.
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Опять пихают свои отступные на право и на лево
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