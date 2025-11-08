Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян сравнил уровень российского и сербского чемпионатов.
«Я не буду лгать и говорить, что чемпионат Сербии сильнее российского. Нет, наоборот, чемпионат России сильнее на две головы, и я это понимал, когда ехал в Сербию. Но здесь есть то, чего, к сожалению, на сегодняшний день нет в России – это еврокубки.
Сегодня ты играешь с командой «Суботица», а через три дня играешь против «Лилля». Скорость принятия решения совершенно другая. Поэтому, когда ты играешь во внутреннем чемпионате, ты точно так же обязан работать на максимум и не смотреть на соперника. Здесь это и есть главное правило, установка.
Мы не смотрим на соперника, мы играем за счет своей динамики, каждый действует так, как бы действовал против команды Лиги Европы или уровня Лиги чемпионов», – сказал Тикнизян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».