  • Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»

Кристоф Фройнд: уверен, что Упамекано останется в «Баварии» надолго.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд считает, что Дайо Упамекано продолжит выступать за клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» устно договорился с защитником о переходе на правах свободного агента летом 2026 года, когда истечет его контракт с мюнхенцами.

– Что может предложить «Бавария» Дайо Упамекано, чего не могут предложить другие клубы?

–  Упа сейчас в отличной форме и невероятно счастлив. Это видно. Это заметно каждый день, когда ты с ним. Для него также очень важно, как работает все остальное: тренер, тренерский штаб – все это исключительно, и он это ценит. Наш стиль игры ему тоже очень подходит, это чувствуется, когда он на поле. Поэтому «Бавария» может предложить ему многое. Его семья тоже чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Он, очевидно, на пике формы, поэтому это важное решение для него. Но в целом он знает, что у него есть, и понимает текущее положение дел в «Баварии». Поэтому я весьма уверен, что он останется в «Баварии» надолго.

– Насколько вы уверены, что Упамекано останется? Можете ли вы оценить, на какой стадии находятся переговоры?

– Всегда сложно сказать, но я очень уверен. Я знаю Упу давно. Он переехал в Зальцбург, когда ему было 16, и я знаю, как важно для него чувствовать себя комфортно, иметь возможность играть в футбол в таком стиле. Поэтому я положительно отношусь к тому, что мы можем предложить, но я не могу влиять на то, что делают другие, – сказал Фройнд.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
