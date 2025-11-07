  • Спортс
  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»

Павел Пивоваров: к ужесточению лимита все адаптируются так или иначе.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клубы Мир РПЛ адаптируются к новому формату лимита на легионеров. 

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит составит 10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле.

Продолжается дискуссия вокруг лимита. Увязываете ли вы ужесточение лимита с последующим ужесточением ситуации с госфинансированием профессионального футбола? В плане ограничения этого финансирования, трат на зарплаты и трансферы?

– Как будто логически это должно быть связано. И здесь, скорее, потолок зарплат был бы инструментом ограничения государственного финансирования. Но неправильно было бы додумывать за Министерство спорта – у них есть собственная аргументация.

Вы готовы к тому формату лимита, который озвучивает министр Дегтярев?

– Если лимит будет постепенно ужесточаться, все так или иначе адаптируются. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков, включая своих воспитанников. Некоторые из них, кстати, проявили себя в игре с «Зенитом», – сказал Пивоваров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
Павел Пивоваров
logoДинамо Москва
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
