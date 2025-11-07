Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»

Массимилиано Аллегри: сказал ребятам, что «Милан» слишком много пропускает.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри рассказал, как ему удалось улучшить игру команды в обороне.

«Как я наладил оборону? Я просто сказал ребятам, что мы пропускаем слишком много голов.

Если пропускаешь 50, нужно забить 150, чтобы попасть в четверку лучших.

Это вопрос математики, тут особо ничего не изобрести. И, конечно же, нам нужно улучшить и реализацию», – сказал Аллегри.