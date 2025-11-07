  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
11

Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»

Массимилиано Аллегри: сказал ребятам, что «Милан» слишком много пропускает.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал, как ему удалось улучшить игру команды в обороне.

«Как я наладил оборону? Я просто сказал ребятам, что мы пропускаем слишком много голов.

Если пропускаешь 50, нужно забить 150, чтобы попасть в четверку лучших.

Это вопрос математики, тут особо ничего не изобрести. И, конечно же, нам нужно улучшить и реализацию», – сказал Аллегри.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1637 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoМилан
logoМассимилиано Аллегри
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллегри об 1:0 с «Ромой»: «Милан» вышел на второй тайм с правильным настроем и мог удвоить счет»
3 ноября, 03:25
«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
2 ноября, 21:55
Анчелотти о «Милане»: «Они могут выиграть скудетто. Модрич – отличное приобретение, один из лучших полузащитников в 40 лет»
2 ноября, 14:21
Аллегри об 1:1 с «Аталантой»: «Мы принимали неверные решения в атакующей трети поля. Именно здесь нам нужно прибавить»
29 октября, 01:21
Главные новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
12 минут назад
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
14 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
35 минут назад
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
51 минуту назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
54 минуты назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
У Захаряна 1 гол за 7 матчей сезона в Ла Лиге. На счету хавбека «Сосьеда» 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче»
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
32 минуты назад
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
33 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
43 минуты назад
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
сегодня, 21:09
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38