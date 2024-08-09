Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе

Спортсмены из России завершили выступления на Олимпийских играх в Париже.

На Олимпиаде-2024 выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

Теннис

🥈 и завоевали серебро в парном разряде, уступив в финальном матче итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге одиночного турнира. выбыл на этой же стадии, уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Екатерина Александрова и выбыли в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой.

Медведев и Андреева в первом круге микста проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори – Сара Эррани.

Андреева и Александрова, а также Павел Котов выбыли в первом круге одиночного турнира, Шнайдер – во втором круге.

Гребля на байдарках и каноэ

Захар Петров стал четвертым в финале каноэ-одиночек на 1000 метров.

Петров и Алексей Коровашков заняли 4-е место в финале каноэ-двоек на 500 метров. Они уступили 0,09 секунды в борьбе за медаль.

Олеся Ромасенко выбыла в заездах 1/4 финала в каноэ-одиночках на 200 метров.

Прыжки на батуте

Анжела Бладцева заняла 5-е место в финале.

Плавание

Евгений Сомов не отобрался в финал на дистанции 100 м брассом, а на 50 м вольным стилем – не вышел в полуфинал.

Велоспорт

Тамара Дронова и Алена Иванченко заняли в групповой гонке 47-е и 72-е места соответственно.

Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на шоссе.

Дронова и Сырица заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.