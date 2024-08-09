Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе

Теги Елена Веснина плавание велошоссе Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ Прыжки на батуте Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Олеся Ромасенко Роман Сафиуллин Даниил Медведев Екатерина Александрова Глеб Сырица Павел Котов Тамара Дронова Алена Иванченко Мирра Андреева Диана Шнайдер Анжела Бладцева Захар Петров Евгений Сомов Теннис

Спортсмены из России завершили выступления на Олимпийских играх в Париже.

На Олимпиаде-2024 выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

Теннис

🥈 Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде, уступив в финальном матче итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге одиночного турнира. Роман Сафиуллин выбыл на этой же стадии, уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Екатерина Александрова и Елена Веснина выбыли в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой.

Медведев и Андреева в первом круге микста проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори – Сара Эррани.

Андреева и Александрова, а также Павел Котов выбыли в первом круге одиночного турнира, Шнайдер – во втором круге. 

Гребля на байдарках и каноэ

Захар Петров стал четвертым в финале каноэ-одиночек на 1000 метров. 

Петров и Алексей Коровашков заняли 4-е место в финале каноэ-двоек на 500 метров. Они уступили 0,09 секунды в борьбе за медаль.

Олеся Ромасенко выбыла в заездах 1/4 финала в каноэ-одиночках на 200 метров. 

Прыжки на батуте

Анжела Бладцева заняла 5-е место в финале. 

Плавание

Евгений Сомов не отобрался в финал на дистанции 100 м брассом, а на 50 м вольным стилем – не вышел в полуфинал. 

Велоспорт

Тамара Дронова и Алена Иванченко заняли в групповой гонке 47-е и 72-е места соответственно.

Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на шоссе.

Дронова и Сырица заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом. 

52 комментария
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Все, кто поехали, - молодцы. Спортсмены!
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зато мы много узнали о президенте гребли и чьим одноклассником он является. это уже неплохо. можно много понять, что происходит в стране. и это не компот.
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Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий скрыт
Так че не поехал-то?
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Мы даже приехав в количестве 1.5 десятков человек, умудрились цепануть пару любимых в последние годы 4 мест
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Ответ Splin
Комментарий скрыт
Да и жить незачем вообще, если ты государство в одно место не целуешь, чивоуштам
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Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
России не было на этих ОИ
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+12
Ответ Carasa
Так че не поехал-то?
Не прошел отбор по вставанию с дивана.
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Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий скрыт
На словах ты — Лев Толстой...
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Ответ Splin
Комментарий скрыт
Может потому что всю жизнь работали ради возможности выступить на ОИ
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Молодцы! Герои! Это не те предатели страны, которые зассали, спрятавшись за спины налогоплательщиков, сидя на ставках ЦСП.
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Нормальный результат. Главное, поучаствовали в большом спортивном мероприятии.
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Ответ михаил почта
зато теперь они участники ОИ 2024,а не подхалимы и люзоблюды.спортивная жизнь коротка,молодцы
А кто про них вспомнит через неделю?
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но зато Российские Спортсмены хорошо поучаствовали на Олимпийских Играх в Атланте 1996 года (на данный момент самые последние летние ОИ прошедшие на территории USA, по этому, говорить о них до сих пор актуально). там на ОИ в Атланте, в тяжёлой атлетике, в абсолютной весовой категории, правил Андрей Чемеркин. в женской лёгкой атлетике, правила Светлана Мастеркова. в Мужском Плавании, правил Александр Попов. в фехтовании, правил Станислав Поздняков. в Борьбе, правил Александр Карелин. и на всей той Олимпиаде, правил Алексей Немов.
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Ответ Docentr9
Мы даже приехав в количестве 1.5 десятков человек, умудрились цепануть пару любимых в последние годы 4 мест
Тем не менее даже на эти 4 места не было надежды, Коровашкова и Петрова никто всерьёз не рассматривал.
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Ответ Виктор Сергеев
Комментарий удален модератором
Я в участии в Олимпиаде предательства не вижу.
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Беларусь выступала тоже сильно усеченной командой.
Медалей взяли гораздо больше.
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Ответ Виктор Морев
Российские Спортсмены Неучаствовали на летних Олимпийских Играх прошедших во Франции в 1900 году, в 1924 году, в 2024 году. ещё раз повторяю для непонятливых - неучавствовали !
По буквам диктуйте!
+3
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+2
Ответ михаил почта
зато теперь они участники ОИ 2024,а не подхалимы и люзоблюды.спортивная жизнь коротка,молодцы
Бах выдаст пряник и билет домой
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Ответ Kranmeister
По буквам диктуйте!
ув-чав-ство-во-ли, бедвоздбедзно.. или безызбежно 🤔
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Ответ Евгений_1116301170
Чем молодцы? Что кто то 76 финишировал? Либо вообще не доехал до финишной черты! Конечно молодцы, полные чемоданы позора и насмешек доставили на радость врагам, отлично выступили, так держать!!!
Нужно было тебя послать, уж ты бы Россию не опозорил! В следующий раз пошлем
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Ответ Артем Чернобровкин
Кто знает греблю и ребят рассматривали. Знали, что будет очень тяжело, но что они будут биться за медаль это факт. Можно найти много если, но они бились и показали достойный результат.
В комментах просто многие скептически он них писали и много.
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Жаль мирре не повезло.. Могло быть золото
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Могли бы еще взять пару медалей при везении.. Ну и ладно))) олимпиада уже не та
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Ответ Splin
Комментарий скрыт
Так уже ездили на прошлые и на 2018. Че тогда не говорил про флаг и гимн. Либо бухал ещё как наши в хоккей выиграли у ноунеймов
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Ответ Splin
Комментарий скрыт
Затем, что они спортсмены. А почему в таком виде - это не к ним вопрос.
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Ответ tracid
В России рассматривали потому что больше некого рассматривать.. Реально никто не рассматривал так как грести с одной стороны ты уже в проигрышгой ситуации
Многие гребцы верили в эту медаль и болели за мужиков. Нужен был фарт с ветром. Но они и по правому ветру бились.
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Ответ Goga G
Нормальный результат. Главное, поучаствовали в большом спортивном мероприятии.
Комментарий удален модератором
ЗМС девчонкам как минимум‼️
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У кого ещё остались сомнения что наших спортсменов не стоило посылать на эту олимпиаду? Мало того что они обоср- лись по самые помидоры, так ещё показали себя ничтожествами. Какой позор для России, это просто ужас!!!!!!!
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Могло быть 4 медали, немного не хватило.
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