Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе
Спортсмены из России завершили выступления на Олимпийских играх в Париже.
На Олимпиаде-2024 выступили 15 россиян в нейтральном статусе.
Теннис
🥈 Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде, уступив в финальном матче итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.
Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге одиночного турнира. Роман Сафиуллин выбыл на этой же стадии, уступив испанцу Карлосу Алькарасу.
Екатерина Александрова и Елена Веснина выбыли в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой.
Медведев и Андреева в первом круге микста проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори – Сара Эррани.
Андреева и Александрова, а также Павел Котов выбыли в первом круге одиночного турнира, Шнайдер – во втором круге.
Гребля на байдарках и каноэ
Захар Петров стал четвертым в финале каноэ-одиночек на 1000 метров.
Петров и Алексей Коровашков заняли 4-е место в финале каноэ-двоек на 500 метров. Они уступили 0,09 секунды в борьбе за медаль.
Олеся Ромасенко выбыла в заездах 1/4 финала в каноэ-одиночках на 200 метров.
Прыжки на батуте
Анжела Бладцева заняла 5-е место в финале.
Плавание
Евгений Сомов не отобрался в финал на дистанции 100 м брассом, а на 50 м вольным стилем – не вышел в полуфинал.
Велоспорт
Тамара Дронова и Алена Иванченко заняли в групповой гонке 47-е и 72-е места соответственно.
Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на шоссе.
Дронова и Сырица заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.
Медалей взяли гораздо больше.