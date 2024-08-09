«Барса» не выйдет на правило «1 к 1» даже с учетом сделки с Aramark. Нужно продавать игроков или добиться сделки с Nike

Теги Барселона Ла Лига бизнес Nike Трансфер деньги Футбол

«Барселона» не выйдет на правило «1 к 1», несмотря на сделку с Aramark.

Вчера стало известно, что американская компания, ранее сотрудничавшая с клубом в сфере кейтеринга, станет акционером Barça Vision (Bridgeburg Invest) и новым партнером проекта Espai Barça.

Новое соглашение должно принести клубу доход в 40 млн евро. Вместе с тем стало известно, что, во-первых, оно должно быть одобрено Ла Лигой, а во-вторых, эти деньги будут направлены на погашение долга от продажи Barça Studios летом 2022 года.

Из долга в 200 млн евро на данный момент выплачено лишь 40 млн. Ожидается, что полностью он будет погашен летом 2025 года.

Чтобы тратить средства на подписание игроков по правилу «1 к 1», каталонцам необходимо добиться получения необходимых средств от сделки с Nike или продать игроков, чтобы уменьшить фонд заработной платы.

«Барселона» заключила сделку с Aramark – поставщик услуг кейтеринга станет акционером Barça Vision. Соглашение позволит каталонцам завершить сезон-2023/24 без убытков

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48 комментариев
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Клуб с великой кредитной историей.
+102
-18
+84
Но Лапорта подписывает хрустального Ольмо, а виноват во всем будет социологический мадридизм
+51
-13
+38
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Чувак болеющий за челси еще над кем-то иронизирует, или вратарей своих пересчитай 🤣
+35
-9
+26
Ответ Полный адекват
Но Лапорта подписывает хрустального Ольмо, а виноват во всем будет социологический мадридизм
У Лопеса 18 голов за сезон, ЗП ниже ,на 5 лет моложе, платить за трансфер не надо
+26
-4
+22
Ответ Этот Райола хочет денег
Клуб с великой кредитной историей.
БЧК - больше чем кредит
+37
-16
+21
А как дела со сделкой с Nike? Как в том меме с грузовиком?
+16
-3
+13
Началось в колхозе утро
+13
-5
+8
Ответ Бутсы Крооса
Перес купил
Блин. Спасибо за максимально развëрнутый и обоснованный ответ. Ответ, явно, от человека которому "Барселона" небезразлична. Но, хотелось бы ещё услышать мнение не столь "преданных фанатов" клуба. Но которые, при этом, имеют не менее аргументированное мнение.
+7
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+5
Сейчас серьёзно. Вопрос к сведующим. Особенно к тем кто уже давно следит/поодерживает/болеет за "Барселону". Если не сложно, ответьте, пожалуйста.
Я, осознанно так, помню "Барселону", начиная с Райкарда (это получается с 2003 года). Потом был Гвардиола. Не помню, чтобы в те периоды времени "Барселона" была в таком, мягко говоря, шатком финансовом положении.
Так вот, в чëм заключается мой вопрос:
С какого момента пошла вся эта "история", что "Барселона" в долгах как в шелках?
И только что к микрозаймам, пока, не прибегла (может быть всё ещё впереди).
Есть предположение, что после продажи Неймара. И дальнейших покупок после неë. Затем "раздутой" зарплатной ведомости.
Просто, серьёзно, какова стартовая точка всего этого процесса?
И кто по вашему мнению, прежде всего виновен во всëм этом?
Реально, очень интересно. Если не сложно откройте завесу тайны.
+7
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+4
Только Барса может продать долю в компании быть за это должна.
+3
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+1
Ответ Benjamin
Чувак болеющий за челси еще над кем-то иронизирует, или вратарей своих пересчитай 🤣
Ну у них есть состав на 44 игрока, а что есть у бчк кроме долгов и бесконечных рычагов?
+3
-2
+1
Ответ Аслан Ильясов
Как они вообще игроков покупают до сих пор? Куда смотрит УЕФА?
Причем тут УЕФА? Это идиотские испанские правила. Даже ффп не так жесток.
+3
-2
+1
Ответ Joker2104
Сейчас серьёзно. Вопрос к сведующим. Особенно к тем кто уже давно следит/поодерживает/болеет за "Барселону". Если не сложно, ответьте, пожалуйста. Я, осознанно так, помню "Барселону", начиная с Райкарда (это получается с 2003 года). Потом был Гвардиола. Не помню, чтобы в те периоды времени "Барселона" была в таком, мягко говоря, шатком финансовом положении. Так вот, в чëм заключается мой вопрос: С какого момента пошла вся эта "история", что "Барселона" в долгах как в шелках? И только что к микрозаймам, пока, не прибегла (может быть всё ещё впереди). Есть предположение, что после продажи Неймара. И дальнейших покупок после неë. Затем "раздутой" зарплатной ведомости. Просто, серьёзно, какова стартовая точка всего этого процесса? И кто по вашему мнению, прежде всего виновен во всëм этом? Реально, очень интересно. Если не сложно откройте завесу тайны.
стартовая площадка ковид в 2020 году, Барселона бездумно раздала супер контракты игрокам, т.к. и поступления были огромными, она была в топ три по доходам, поэтому с барского плеча зарплата Месси улетела в космос, но если в доковидные времена эта з/п отбивалась продажей имиджевых прав, то когда наступил локдаун, доходы упали стремительно, а з/п космические остались, с тех пор пошло-поехало
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+1
Ответ Святослав Федорович
У меня есть подруга. Они с семьёй (она, мама+папа) зарабатывают на троих что-то около 1,5 тысяч долларов в месяц (мы в Беларуси, это нормально). А тратят 2-2,5. Шедевральная история кредитов, бесконечных долгов и жизни с размахом. Продолжилась она тем, что папа, будучи с микроинфарктом, уехал в дальнобойщики (не знаю, как ему комиссию дали), чтобы раздать кредиты и долги. Но вместо этого мама и дочка заняли ещё денег и взяли ещё кредит, плюс на выходных сыграли полноценную свадьбу. Муж - неработающий, живущий с мамой, в подарок себе к торжеству взял на маму, у которой ещё двое несовешеннолетних детей, последний айфон в кредит. Вот такая история из жизни. Да простят меня фанаты Барсы, но очень напоминает ваш клуб. P.s. теперь свою подругу называю Карина Барселона
Так половина балбесов в СНГ живет
+1
0
+1
может просто не делать глупые покупки и не платить безумные зарплаты?
+2
-1
+1
У меня есть подруга. Они с семьёй (она, мама+папа) зарабатывают на троих что-то около 1,5 тысяч долларов в месяц (мы в Беларуси, это нормально). А тратят 2-2,5. Шедевральная история кредитов, бесконечных долгов и жизни с размахом. Продолжилась она тем, что папа, будучи с микроинфарктом, уехал в дальнобойщики (не знаю, как ему комиссию дали), чтобы раздать кредиты и долги. Но вместо этого мама и дочка заняли ещё денег и взяли ещё кредит, плюс на выходных сыграли полноценную свадьбу. Муж - неработающий, живущий с мамой, в подарок себе к торжеству взял на маму, у которой ещё двое несовешеннолетних детей, последний айфон в кредит. Вот такая история из жизни. Да простят меня фанаты Барсы, но очень напоминает ваш клуб.
P.s. теперь свою подругу называю Карина Барселона
+10
-9
+1
Как они вообще игроков покупают до сих пор? Куда смотрит УЕФА?
+6
-5
+1
Ответ Joker2104
Принято. Спасибо за ответ! Просто интересно, если всё так, то почему в остальных топ клубах (на вскидку никого из топ клубов вспомнить не могу) всё не настолько печально? Вроде бы, ковид коснулся не только "Барселону". Доходы и у других клубов снизились. Да. "Зарплатная ведомость" была очень раздута. Но, неужели за такое время невозможно было, хотя бы, как-то двигаться к решению этих проблем, а не усугублять их?
у Барселоны нет проблем с финансами на балансе, физически деньги есть, хотя и есть довольно большие долгосрочные обязательства (займы), проблемы барсы с ффп Испании, именно Испании, там своеобразный ффп который заставляет жить по средствам, и вот те самые снизившиеся доходы и раздутая ЗП ведомость не даёт тратить 1 к 1, нужно соответствовать требованиям Тебаса, а именно повышать доходы (рычаги) или снижать расходы(продажа де йонга, араухо желательно за 100 млн) послаблений Тебас из-за ковида не дал никаких, в отличие от УЕФАшного ффп
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Ответ depressrain
Ладно Найк. А с продажей бургеров что? Сколько осталось продать чтобы выйти на 1 к 1?
несколько миллионов бургеров)
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Ответ menhausen
ковид и резко снизившиеся доходы, которые у барсы были больше всех других клубов, но и соответственно более высокие расходы, сюда включаем бестолковые трансферы и неадекватные зарплаты, но которые барса могла себе позволить, которые никак не снизились, оттуда всё и пошло поехало
Принято. Спасибо за ответ! Просто интересно, если всё так, то почему в остальных топ клубах (на вскидку никого из топ клубов вспомнить не могу) всё не настолько печально? Вроде бы, ковид коснулся не только "Барселону". Доходы и у других клубов снизились. Да. "Зарплатная ведомость" была очень раздута. Но, неужели за такое время невозможно было, хотя бы, как-то двигаться к решению этих проблем, а не усугублять их?
+2
-2
0
Ответ igorkruglov
стартовая площадка ковид в 2020 году, Барселона бездумно раздала супер контракты игрокам, т.к. и поступления были огромными, она была в топ три по доходам, поэтому с барского плеча зарплата Месси улетела в космос, но если в доковидные времена эта з/п отбивалась продажей имиджевых прав, то когда наступил локдаун, доходы упали стремительно, а з/п космические остались, с тех пор пошло-поехало
Так вот, да. Согласен. Но, дальше почему оно вот так "идёт и едет?". Как кажется не в ту сторону. Неужели такм, в руководстве клуба, этого всего не понимают? Думаю, что они всё прекрасно понимают. Но, такое ощущение, что только усугубляют.
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Ответ Joker2104
Сейчас серьёзно. Вопрос к сведующим. Особенно к тем кто уже давно следит/поодерживает/болеет за "Барселону". Если не сложно, ответьте, пожалуйста. Я, осознанно так, помню "Барселону", начиная с Райкарда (это получается с 2003 года). Потом был Гвардиола. Не помню, чтобы в те периоды времени "Барселона" была в таком, мягко говоря, шатком финансовом положении. Так вот, в чëм заключается мой вопрос: С какого момента пошла вся эта "история", что "Барселона" в долгах как в шелках? И только что к микрозаймам, пока, не прибегла (может быть всё ещё впереди). Есть предположение, что после продажи Неймара. И дальнейших покупок после неë. Затем "раздутой" зарплатной ведомости. Просто, серьёзно, какова стартовая точка всего этого процесса? И кто по вашему мнению, прежде всего виновен во всëм этом? Реально, очень интересно. Если не сложно откройте завесу тайны.
Предыдущий президент шиковал. И не забываем, что испанские правила тоже жестче, чем в других лигах.
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Ответ Joker2104
Сейчас серьёзно. Вопрос к сведующим. Особенно к тем кто уже давно следит/поодерживает/болеет за "Барселону". Если не сложно, ответьте, пожалуйста. Я, осознанно так, помню "Барселону", начиная с Райкарда (это получается с 2003 года). Потом был Гвардиола. Не помню, чтобы в те периоды времени "Барселона" была в таком, мягко говоря, шатком финансовом положении. Так вот, в чëм заключается мой вопрос: С какого момента пошла вся эта "история", что "Барселона" в долгах как в шелках? И только что к микрозаймам, пока, не прибегла (может быть всё ещё впереди). Есть предположение, что после продажи Неймара. И дальнейших покупок после неë. Затем "раздутой" зарплатной ведомости. Просто, серьёзно, какова стартовая точка всего этого процесса? И кто по вашему мнению, прежде всего виновен во всëм этом? Реально, очень интересно. Если не сложно откройте завесу тайны.
У Барсы долг около 2 млрд, когда он начал накапливаться я не знаю, около 10 лет я думаю точно, но он есть, это факт. Соответственно все это время большая часть доходов отдается как долг. Плюс как сказали выше ковид, раздутая зарплатная ведомость, покупки за оверпрайс и т.д.
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Ответ menhausen
у Барселоны нет проблем с финансами на балансе, физически деньги есть, хотя и есть довольно большие долгосрочные обязательства (займы), проблемы барсы с ффп Испании, именно Испании, там своеобразный ффп который заставляет жить по средствам, и вот те самые снизившиеся доходы и раздутая ЗП ведомость не даёт тратить 1 к 1, нужно соответствовать требованиям Тебаса, а именно повышать доходы (рычаги) или снижать расходы(продажа де йонга, араухо желательно за 100 млн) послаблений Тебас из-за ковида не дал никаких, в отличие от УЕФАшного ффп
Ага. Так вот. Спасибо за разъяснение! Я наслышан о какой-то специфике в Ла Лиге относительно всех этих моментов, но особо не вдавался в тему. Исходя из вашего комментария получается, что немалая доля "заслуги" Тебаса в этом есть. А он, интересно, почему так смотрит на ситуацию? Всё-таки "Барселона" один из флагманов испанского, да и мирового футбола, в целом. Казалось, что лига должна быть заинтересована в развитии подобного рода клубов. А тут, вон оно как получается.
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Ответ Egor .
Предыдущий президент шиковал. И не забываем, что испанские правила тоже жестче, чем в других лигах.
Ага. Помню. Бартомеу.
А вот, насчёт "испанские правила жëстче, чем в других лигах". Это зачем? И в чëм выражается эта жëсткость по сравнению с остальными топ лигами? Как "это" помогает, и помогает ли, вообще, в развити Ла Лиги в целом? И в конкурентопосрбности на фоне остальных топ чемпионатов - ведь этот фактор, по идее, должен быть одним из главных для руководства лиги.
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Ответ Святослав Федорович
У меня есть подруга. Они с семьёй (она, мама+папа) зарабатывают на троих что-то около 1,5 тысяч долларов в месяц (мы в Беларуси, это нормально). А тратят 2-2,5. Шедевральная история кредитов, бесконечных долгов и жизни с размахом. Продолжилась она тем, что папа, будучи с микроинфарктом, уехал в дальнобойщики (не знаю, как ему комиссию дали), чтобы раздать кредиты и долги. Но вместо этого мама и дочка заняли ещё денег и взяли ещё кредит, плюс на выходных сыграли полноценную свадьбу. Муж - неработающий, живущий с мамой, в подарок себе к торжеству взял на маму, у которой ещё двое несовешеннолетних детей, последний айфон в кредит. Вот такая история из жизни. Да простят меня фанаты Барсы, но очень напоминает ваш клуб. P.s. теперь свою подругу называю Карина Барселона
Жертвы инстаграммов
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Ответ Joker2104
Сейчас серьёзно. Вопрос к сведующим. Особенно к тем кто уже давно следит/поодерживает/болеет за "Барселону". Если не сложно, ответьте, пожалуйста. Я, осознанно так, помню "Барселону", начиная с Райкарда (это получается с 2003 года). Потом был Гвардиола. Не помню, чтобы в те периоды времени "Барселона" была в таком, мягко говоря, шатком финансовом положении. Так вот, в чëм заключается мой вопрос: С какого момента пошла вся эта "история", что "Барселона" в долгах как в шелках? И только что к микрозаймам, пока, не прибегла (может быть всё ещё впереди). Есть предположение, что после продажи Неймара. И дальнейших покупок после неë. Затем "раздутой" зарплатной ведомости. Просто, серьёзно, какова стартовая точка всего этого процесса? И кто по вашему мнению, прежде всего виновен во всëм этом? Реально, очень интересно. Если не сложно откройте завесу тайны.
ковид и резко снизившиеся доходы, которые у барсы были больше всех других клубов, но и соответственно более высокие расходы, сюда включаем бестолковые трансферы и неадекватные зарплаты, но которые барса могла себе позволить, которые никак не снизились, оттуда всё и пошло поехало
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Ответ Аслан Ильясов
А за фейр плэй кто отвечает?
Дело в том, что правила ЛаЛиги строже, чем те, что устанавливаются уефа. Правила уефа устанавливаются для команд, играющих в кубках под эгидой уефа. Барса подпадает под эти правила и вроде как соответствует им. Но это не отменяет требования соответствовать правилам национальной лиги. Как-то так
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Ответ Egor .
Причем тут УЕФА? Это идиотские испанские правила. Даже ффп не так жесток.
А за фейр плэй кто отвечает?
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Ответ Никита Малёк
У Лопеса 18 голов за сезон, ЗП ниже ,на 5 лет моложе, платить за трансфер не надо
Абсолютно согласен! На олимпиаде - лучший! Молодой и перспективный! Денег много, долгов нет видимо - девать некуда…
Я понимаю Нико, Ольмо - сомнительный трансфер… скоро увидим. Надеюсь ошибаюсь
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