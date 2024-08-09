«Барса» не выйдет на правило «1 к 1» даже с учетом сделки с Aramark. Нужно продавать игроков или добиться сделки с Nike
«Барселона» не выйдет на правило «1 к 1», несмотря на сделку с Aramark.
Вчера стало известно, что американская компания, ранее сотрудничавшая с клубом в сфере кейтеринга, станет акционером Barça Vision (Bridgeburg Invest) и новым партнером проекта Espai Barça.
Новое соглашение должно принести клубу доход в 40 млн евро. Вместе с тем стало известно, что, во-первых, оно должно быть одобрено Ла Лигой, а во-вторых, эти деньги будут направлены на погашение долга от продажи Barça Studios летом 2022 года.
Из долга в 200 млн евро на данный момент выплачено лишь 40 млн. Ожидается, что полностью он будет погашен летом 2025 года.
Чтобы тратить средства на подписание игроков по правилу «1 к 1», каталонцам необходимо добиться получения необходимых средств от сделки с Nike или продать игроков, чтобы уменьшить фонд заработной платы.
«Барселона» заключила сделку с Aramark – поставщик услуг кейтеринга станет акционером Barça Vision. Соглашение позволит каталонцам завершить сезон-2023/24 без убытков
Я, осознанно так, помню "Барселону", начиная с Райкарда (это получается с 2003 года). Потом был Гвардиола. Не помню, чтобы в те периоды времени "Барселона" была в таком, мягко говоря, шатком финансовом положении.
Так вот, в чëм заключается мой вопрос:
С какого момента пошла вся эта "история", что "Барселона" в долгах как в шелках?
И только что к микрозаймам, пока, не прибегла (может быть всё ещё впереди).
Есть предположение, что после продажи Неймара. И дальнейших покупок после неë. Затем "раздутой" зарплатной ведомости.
Просто, серьёзно, какова стартовая точка всего этого процесса?
И кто по вашему мнению, прежде всего виновен во всëм этом?
Реально, очень интересно. Если не сложно откройте завесу тайны.
P.s. теперь свою подругу называю Карина Барселона
А вот, насчёт "испанские правила жëстче, чем в других лигах". Это зачем? И в чëм выражается эта жëсткость по сравнению с остальными топ лигами? Как "это" помогает, и помогает ли, вообще, в развити Ла Лиги в целом? И в конкурентопосрбности на фоне остальных топ чемпионатов - ведь этот фактор, по идее, должен быть одним из главных для руководства лиги.
Я понимаю Нико, Ольмо - сомнительный трансфер… скоро увидим. Надеюсь ошибаюсь