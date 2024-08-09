«Барса» не выйдет на правило «1 к 1» даже с учетом сделки с Aramark. Нужно продавать игроков или добиться сделки с Nike

«Барселона» не выйдет на правило «1 к 1», несмотря на сделку с Aramark.

Вчера стало известно, что американская компания, ранее сотрудничавшая с клубом в сфере кейтеринга, станет акционером Barça Vision (Bridgeburg Invest) и новым партнером проекта Espai Barça.

Новое соглашение должно принести клубу доход в 40 млн евро. Вместе с тем стало известно, что, во-первых, оно должно быть одобрено , а во-вторых, эти деньги будут направлены на погашение долга от продажи Barça Studios летом 2022 года.

Из долга в 200 млн евро на данный момент выплачено лишь 40 млн. Ожидается, что полностью он будет погашен летом 2025 года.

Чтобы тратить средства на подписание игроков по правилу «1 к 1», каталонцам необходимо добиться получения необходимых средств от сделки с или продать игроков, чтобы уменьшить фонд заработной платы.

«Барселона» заключила сделку с Aramark – поставщик услуг кейтеринга станет акционером Barça Vision. Соглашение позволит каталонцам завершить сезон-2023/24 без убытков