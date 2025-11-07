Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане

Объявлен состав молодежной сборной России на ноябрьские матчи.

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на ноябрьский сбор. В его рамках команда примет участие в международном турнире, где сыграет со сборными U-23 из Кыргызстана, Ирана и Бахрейна . Встречи пройдут 12, 15 и 18 ноября в кыргызстанском Манасе на стадионе «Курманбек».

В итоговый состав вошли 25 футболистов:

Вратари: Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дегтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров , Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Никита Лобов, Илья Рожков (оба – «Рубин»), Никита Бабакин («Ростов»), Юрий Коледин («Пари НН»), Станислав Бессмертный («Родина»), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба – «Спартак»), Ульви Бабаев («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Дмитрий Васильев («Сочи»), Андрей Ивлев («Пари НН»), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик» Нижнекамск), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Локомотив»), Кирилл Столбов («Зенит»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Даниил Шанталий («Ростов»).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Казбек Мукаилов («Краснодар»).