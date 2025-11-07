  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
4

Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане

Объявлен состав молодежной сборной России на ноябрьские матчи.

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на ноябрьский сбор. В его рамках команда примет участие в международном турнире, где сыграет со сборными U-23 из Кыргызстана, Ирана и Бахрейна. Встречи пройдут 12, 15 и 18 ноября в кыргызстанском Манасе на стадионе «Курманбек».

В итоговый состав вошли 25 футболистов:

Вратари: Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дегтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина»). 

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Никита Лобов, Илья Рожков (оба – «Рубин»), Никита Бабакин («Ростов»), Юрий Коледин («Пари НН»), Станислав Бессмертный («Родина»), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск). 

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба – «Спартак»), Ульви Бабаев («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Дмитрий Васильев («Сочи»), Андрей Ивлев («Пари НН»), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик» Нижнекамск), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Локомотив»), Кирилл Столбов («Зенит»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Даниил Шанталий («Ростов»).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Казбек Мукаилов («Краснодар»).

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1638 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoИлья Рожков
logoМихаил Рядно
logoИгорь Дмитриев
logoДжамалутдин Абдулкадыров
logoДмитрий Кучугура
logoНикита Лобов
logoДаниил Шанталий
Илья Родионов
logoДинамо Минск
logoНикита Салтыков
logoЧерноморец Новороссийск
logoДенис Боков
logoПервая лига
logoЮрий Коледин
logoЗенит
logoСпартак
logoАндрей Ивлев
logoСборная Бахрейна по футболу
logoКирилл Столбов
logoЛокомотив
logoДмитрий Васильев 2004
logoДанил Ладоха
logoДаниил Зорин
logoРостов
logoДаниил Моторин
logoРодина Москва
logoДаниил Голиков
logoСтанислав Бессмертный
logoУльви Бабаев
logoКраснодар
logoАлександр Дегтев
logoРуслан Чобанов
logoДинамо Москва
logoСпартак Кострома
logoРубин
logoИлья Кирш
logoКазбек Мукаилов
logoНефтехимик
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Ирана по футболу
logoКАМАЗ
logoСочи
logoсборная России U-19
logoНикита Бабакин
logoЦСКА
logoПари НН
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Беларусь
сборная Кыргызстана U-21
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
12 минут назад
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
14 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
35 минут назад
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
51 минуту назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
54 минуты назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
У Захаряна 1 гол за 7 матчей сезона в Ла Лиге. На счету хавбека «Сосьеда» 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче»
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
32 минуты назад
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
33 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
43 минуты назад
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
сегодня, 21:09
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»
сегодня, 20:16