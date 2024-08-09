«Спартаку» интересен Уэсли. «Коринтианс» просит 22-25 млн евро за вингера (Иван Карпов)

Теги Спартак Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Уэсли Гассова Футбол

Внимание «Спартака» привлек Уэсли Гассова.

По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые заинтересованы в приобретении 19-летнего вингера «Коринтианса».

Бразильский клуб хочет получить за своего воспитанника 22-25 млн евро.

В 2024 году Уэсли провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев
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Купите опорника и правого защитника.
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Ответ Slavnov
Было б круто, но нафига ему рфпл, он уже сейчас спокойно в топ 3 лиги уедет,20млн за него конечно не дадут,но 10-12 легко
Легко можно в Челси спихнуть за 50-60 миллионов
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Ответ Бычара не краснодарский
Купите опорника и правого защитника.
Так они и покупают опорника, у этого вингера 3+3 и 4 желтые в 47 матчах чемпионата Бразилии.
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Пора уже брать кого-нибудь за 20 млн. Явно деньги жгут ляжку у Спартака. Больше ярких игроков, чтобы РПЛ была повеселее и поконкурентнее.
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Ответ Бычара не краснодарский
Купите опорника и правого защитника.
Из виктории приедет опорник,томас хандел или как то так,в португалии пишут,в среду в москве уже будет
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Было б круто, но нафига ему рфпл, он уже сейчас спокойно в топ 3 лиги уедет,20млн за него конечно не дадут,но 10-12 легко
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Ответ Давид Agabekyan
Легко можно в Челси спихнуть за 50-60 миллионов
в челси и больше дадут,там шлак за большие деньги берут,а тут парень реально талант,для 19 лет физика сумасшедшая
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А защитники Спартак будут интересовать?
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Фантазёр Карпов!
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карп опять инсайды выдумывает
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Ответ Данко Лазович
Уэсли Снайпс надеюсь😎
Снейдер.
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Эта утка настолько жирна, что даже взлететь не может) Карпу надо завязывать закладывать за воротник, а то уже совсем потерял чувство реальности.
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Уэсли Снайпс надеюсь😎
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Ответ Cearvm
Так они и покупают опорника, у этого вингера 3+3 и 4 желтые в 47 матчах чемпионата Бразилии.
Стата не всё решает, это один из лучших молодых игроков Бразилии. По манере игры как Педро только не гном. Но сомневаюсь что перейдёт, уже довольно известный, скорее в Европу захочет, чем в ЧР.
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Ответ Бычара не краснодарский
Купите опорника и правого защитника.
Качественный вингер для Спартака намного важнее. Не знаю, качественный ли этот бразилец, но конкретно позиция эта у нас самая проблемная после фланга обороны.
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Спартак не будет платить 22-25 за 19-летнего парня,но кто не рискует...
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Ответ дон Рэба
Комментарий удален модератором
Он признался что его фантазии касаются только Зенита, но видно и Спартак не обошел вниманием.
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Ответ Slavnov
Было б круто, но нафига ему рфпл, он уже сейчас спокойно в топ 3 лиги уедет,20млн за него конечно не дадут,но 10-12 легко
Хм, а я верно вижу, что у товарища вингера 2+1 за ~1400 минут в Бразилии? Уже даже такие безоговорочно едут в топ-3, минуя несуществующую рфпл?
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Ответ Slavnov
Было б круто, но нафига ему рфпл, он уже сейчас спокойно в топ 3 лиги уедет,20млн за него конечно не дадут,но 10-12 легко
Какие 20? О чём ты? Там ценник будет в районе 30.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ого, у Спартака появились большие деньги. Вероятно кого-то продали млн. за 50 -60, или Лукойл вдвое поднимет цены на заправках.
Зачем ты пишешь под новостями о Спартаке? Какая у тебя цель?
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Ответ Эдуард Глянцев
Я, возможно, чего-то не понимаю, но для чего Спартак так усердно и дорого закупается? Состав был неплохой: молодые российские игроки, крепкие легионеры + тренер именитый. Ну не играет Соболев, да, нужен форвард таранный, но они же спешно покупают атакующих иностранцев за немалые деньги. Если сейчас у Станковича не получится и его уволят, то все эти покупки могут только еще больше обременить команду.
Эдик, а тебе какая забота?
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Ответ Дима Карелин
А я то думал Снайпс ))))
Уэсли Снейдер: "Я для тебя шутка, что ли?"
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Ответ Владимир КБ
где такое пишут?
я в телеграмме видел с утра,днем уже на спорт 24,с ссылками, перешел, источник португальские спорт сми, через переводчик почитал,пишут,то что уже решенный вопрос, посмотрел на ютюбе его, ну такое себе, здоровый, техничный, отбор вроде есть,но мне напомнил мартинса,не сильнее как мне кажется и в обороне и в атаке
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Ответ trof
Частный клуб может тратить сколько хочет. Это же не клуб с деньгами госкомпаний или областного бюджета
А спартак разве частный клуб?!!
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Ответ Дима Карелин
А спартак разве частный клуб?!!
Нет конечно. На гос бабле сидит. Даже стадион построен за федеральный бюджет.
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Ответ Slavnov
Из виктории приедет опорник,томас хандел или как то так,в португалии пишут,в среду в москве уже будет
где такое пишут?
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Ответ Дмитрий9779
Спартак не будет платить 22-25 за 19-летнего парня,но кто не рискует...
Почему нет? Судя по всему деньги есть, сверху решили попробовать тактику с бОльшими вливаниями. Вопрос лишь в качестве анализа по этому парню.
А риск, так покупка любого ЮА игрока прямиком с их чемпионатов - всегда риск. Об этом знает как Спартак, так и Зенит.
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А, это тот самый знаменитый Иван Карпов, цена словам которого - копейка в базарный день?
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Сборник «Байки из вытрезвителя». Автор И.Карпов.
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