«Спартаку» интересен Уэсли. «Коринтианс» просит 22-25 млн евро за вингера (Иван Карпов)

Внимание «Спартака» привлек Уэсли Гассова.

По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые заинтересованы в приобретении 19-летнего вингера « ».

Бразильский клуб хочет получить за своего воспитанника 22-25 млн евро.

В 2024 году Уэсли провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.