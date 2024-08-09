«Спартаку» интересен Уэсли. «Коринтианс» просит 22-25 млн евро за вингера (Иван Карпов)
Внимание «Спартака» привлек Уэсли Гассова.
По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые заинтересованы в приобретении 19-летнего вингера «Коринтианса».
Бразильский клуб хочет получить за своего воспитанника 22-25 млн евро.
В 2024 году Уэсли провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А риск, так покупка любого ЮА игрока прямиком с их чемпионатов - всегда риск. Об этом знает как Спартак, так и Зенит.