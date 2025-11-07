Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»

Луис Энрике: переходя в «Зенит», я знал, что в Бразилии меня не забудут.

Луис Энрике заявил, что не боялся, что о нем забудут в сборной Бразилии из-за переезда в Россию.

– Я знал, что когда перейду в «Зенит», начнется это – болельщики и СМИ будут говорить, что обо мне забудут, что меня больше не будут вызывать в сборную. Но с первого дня, когда я принял это решение, я сказал себе, что благодаря своей работе, личности и отношению обо мне не забудут.

Я продолжал сохранять концентрацию, работать, чтобы достичь своей цели – попасть в сборную Бразилии. Все члены тренерского штаба и руководители признали ту работу, которую я проделываю здесь, в «Зените », и вызвали меня в сборную.

С самого начала я не переставал верить в свой потенциал. Я знал, что появится возможность попасть в сборную Бразилии , и это уже происходит не раз. Мне нужно продолжать сосредоточенно работать здесь, в «Зените», чтобы попасть на чемпионат мира.

– Почему именно Россия? Как состоялся этот выбор?

– Это было решение, принятое мной вместе с семьей и женой. Мы приехали сюда, потому что знали, что это очень хороший чемпионат, который имеет большую видимость. Клуб постоянно играет в финалах, выигрывает трофеи. Когда я был в Бразилии, я видел, как «Зенит» выходил в финалы, занимал первое место в чемпионате, боролся за титул. Поэтому я решил перейти сюда.

А еще потому, что здесь много бразильцев – это облегчает адаптацию и игру в российском футболе, – сказал вингер «Зенита».