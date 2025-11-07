  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
10

Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»

Луис Энрике: переходя в «Зенит», я знал, что в Бразилии меня не забудут.

Луис Энрике заявил, что не боялся, что о нем забудут в сборной Бразилии из-за переезда в Россию. 

– Я знал, что когда перейду в «Зенит», начнется это – болельщики и СМИ будут говорить, что обо мне забудут, что меня больше не будут вызывать в сборную. Но с первого дня, когда я принял это решение, я сказал себе, что благодаря своей работе, личности и отношению обо мне не забудут.

Я продолжал сохранять концентрацию, работать, чтобы достичь своей цели – попасть в сборную Бразилии. Все члены тренерского штаба и руководители признали ту работу, которую я проделываю здесь, в «Зените», и вызвали меня в сборную.

С самого начала я не переставал верить в свой потенциал. Я знал, что появится возможность попасть в сборную Бразилии, и это уже происходит не раз. Мне нужно продолжать сосредоточенно работать здесь, в «Зените», чтобы попасть на чемпионат мира.

Почему именно Россия? Как состоялся этот выбор?

– Это было решение, принятое мной вместе с семьей и женой. Мы приехали сюда, потому что знали, что это очень хороший чемпионат, который имеет большую видимость. Клуб постоянно играет в финалах, выигрывает трофеи. Когда я был в Бразилии, я видел, как «Зенит» выходил в финалы, занимал первое место в чемпионате, боролся за титул. Поэтому я решил перейти сюда.

А еще потому, что здесь много бразильцев – это облегчает адаптацию и игру в российском футболе, – сказал вингер «Зенита». 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1631 голос
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: 365scores
logoЛуис Энрике Андре
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о номинации на премию The Best: «Это результат моей работы в «Зените». Счастлив оказаться среди лучших игроков мира»
сегодня, 19:31
Семак о номинации Луиса Энрике на премию The Best: «Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и интересуются тем, какой у нас чемпионат»
сегодня, 11:15
Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА
вчера, 18:42
Главные новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
10 минут назад
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
12 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
33 минуты назад
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
49 минут назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
52 минуты назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
сегодня, 20:08
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
30 минут назад
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
30 минут назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
31 минуту назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
41 минуту назад
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
59 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38
Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»
сегодня, 20:16