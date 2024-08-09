Сафонов получит вызов в сборную России на матчи против Вьетнама и Таиланда. Приезд будет зависеть от его решения («СЭ»)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Матвей Сафонов будет вызван в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Решение об участии в товарищеских матчах национальной команды в Азии примет сам голкипер, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если ему потребуется больше времени на адаптацию в «ПСЖ», то он может пропустить поездку. 

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» в это межсезонье. Он дебютировал за новую команду в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2). 

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит товарищеские матчи.

Ожидается, что в сентябре команда проведет матчи против сборных Вьетнама и Таиланда

59 комментариев
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Да оставьте вы его спокойно готовиться и адаптироваться во Франции. Нужны ему эти матчи с Вьетнамом, где есть риск получить травму. Пусть Песьяков в этих играх чудит, так хоть шансы равные у команд будут.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Я просто уверен, что ты так или иначе пользуешься японской-корейской техникой, в принтере у тебя вероятно до сих пор финские чернила, пил наверняка немецкое, чешское и литовское пиво, телефон допустим китайский. И т.д расписывать долго... И эти страны(кроме Китая) ведут напрямую агрессивную политику против нашей страны. Или перестанешь быть лицемером и нести откровенную ерунду? Будь тогда последовательным, откажись от всего западного, с утречка на огород за лучком и салатиком, облился холодной водой, включи телевизор Спутник, заряди воду у экрана,, настрой первый канал, купи акций МММ , и проведи день с пользой для себя, но только не в интернете, он ведь америкосов.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Круассаны тоже не ешь, потому что они вражеские?
+48
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По хорошему ему бы остаться в клубе и заниматься там. Наладить полноценно быт (это не так быстро), работать на виду у тренерского штаба.
Валера, конечно, странный человек, но судя по всему в таких случаях понимает спортсмена и ничего не требует. Так же делал и Захарян без каких либо последствий.
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Да че резюме портить , вдруг ещё пропустит от этих работников отелей и рынков, не гоже голкиперу Псж)))
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
ты опять все перепутал. он уехал из страны, которая ведет вражескую политику против твоей страны.
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А зачем вообще трогать легионеров на эти матчи?
Отправьте молодежку
+12
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Ответ Mihail0910
Круассаны тоже не ешь, потому что они вражеские?
Круассаны Ростовский не есть, потому что на них скидок в Магните нет.
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+11
Ответ Сергей Галынский
А зачем вообще трогать легионеров на эти матчи? Отправьте молодежку
Вдруг завтра чемпионат мира, а мы не готовы
+7
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Вот нахуа? Он только приехал в новую команду, на носу новый сезон и пропуск подготовки может критически сказаться на конкурентоспособности. Ладно бы матчи отбора, а тут с полубительскими Вьетнамом и Таем товарки! Латышонка задействуйте вашу ж!
+6
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+5
Матчи организованы адвокатом бывшей жены
+3
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+3
Ответ Ildar Izmailov
ну по такой логике тогда и другие страны должны отказаться от всего что пооизведено с помощью российских ресурсов
Никто и никому ничего не должен, перечитайте комменты с самого начала.Тут речь вообще о другом.
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Глупость какая-то. Без него не одолеть столько грозных соперников? Зачем его дергать для таких игр из другой страны и клуба, где ему нужно осваиваться?
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Матч не в России будет, конечно прилетит
+3
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Ответ Леха Нету
Эту новость очень ждали бывшая жена Сафонова и её адвокат
Матч не в России
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Ответ Leo_GOAT
Да лучше бы привлекали молодых талантов, никогда не понимал зачем тащить в товарищеские матчи пол состава 35 летних стариков по футбольным меркам, когда можно посмотреть на поколение с перспективой
Сафонову 25
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Кто то из зрителей матча с Тайландом с ужасом узнает проститутку с которой провёл ночь в туре 🤣
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Я бы на его месте никуда не ездил... Смысл ? Пусть лучше быстрее адаптируется в клубе.
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Не понимаю эти вызовы Сафонову, Головину, Миранчуку - их уровень давно известен. В отсутствие турниров лучше из РПЛ обойму наигрывать, леги потом встроятся, все равно их меньшинство пока что.
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Не царское это дело играть с Вьетнамом.
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где ещё можно проявить себя,если не в матчах с равными соперниками...
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А бывшая жена в курсе?
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Ответ dimonivanov
Не понимаю эти вызовы Сафонову, Головину, Миранчуку - их уровень давно известен. В отсутствие турниров лучше из РПЛ обойму наигрывать, леги потом встроятся, все равно их меньшинство пока что.
Кто же уровень Сафонова может знать, если он на лавку в Псж куплен?
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Ответ Тимофей Воробьёв
Матч во Вьетнаме, причём тут вылет из России?
сборы
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Ответ dbelenit
Не приедет, так как 100% застрянет в аэропорту при вылете из России из-за невыплаты алиментов...
Матч во Вьетнаме, причём тут вылет из России?
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Ответ trav
Никакого смысла лететь из Парижа на другой конец планеты (буквально) нет. Того же Захаряна не трогали когда он только начинал адаптироваться в Испании
Сравнил бегунка-Захаряна, которому надо по полю бегать с вратарем-лавочником. Игры в товарняках - это его единственный способ игровой тонус поддерживать
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Ответ trav
Никакого смысла лететь из Парижа на другой конец планеты (буквально) нет. Того же Захаряна не трогали когда он только начинал адаптироваться в Испании
Захарян и играл тогда еле-еле, что перед переходом, что после
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Да лучше бы привлекали молодых талантов, никогда не понимал зачем тащить в товарищеские матчи пол состава 35 летних стариков по футбольным меркам, когда можно посмотреть на поколение с перспективой
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Ответ arspurs9
По хорошему ему бы остаться в клубе и заниматься там. Наладить полноценно быт (это не так быстро), работать на виду у тренерского штаба. Валера, конечно, странный человек, но судя по всему в таких случаях понимает спортсмена и ничего не требует. Так же делал и Захарян без каких либо последствий.
Захаряна хотя бы официально не вызывали, а не на откуп давали ему (хотя тут тоже мб не вызовут)
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Ответ Ростовский
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