Сафонов получит вызов в сборную России на матчи против Вьетнама и Таиланда. Приезд будет зависеть от его решения («СЭ»)
Матвей Сафонов будет вызван в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.
Решение об участии в товарищеских матчах национальной команды в Азии примет сам голкипер, сообщает «Спорт-Экспресс».
Если ему потребуется больше времени на адаптацию в «ПСЖ», то он может пропустить поездку.
Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» в это межсезонье. Он дебютировал за новую команду в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2).
С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит товарищеские матчи.
Ожидается, что в сентябре команда проведет матчи против сборных Вьетнама и Таиланда.
Валера, конечно, странный человек, но судя по всему в таких случаях понимает спортсмена и ничего не требует. Так же делал и Захарян без каких либо последствий.
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