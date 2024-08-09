Сафонов получит вызов в сборную России на матчи против Вьетнама и Таиланда. Приезд будет зависеть от его решения («СЭ»)

Матвей Сафонов будет вызван в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Решение об участии в товарищеских матчах национальной команды в Азии примет сам голкипер, сообщает « ».

Если ему потребуется больше времени на адаптацию в « », то он может пропустить поездку.

перешел во французский клуб из «Краснодара» в это межсезонье. Он дебютировал за новую команду в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2).

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит товарищеские матчи.

Ожидается, что в сентябре команда проведет матчи против сборных и .