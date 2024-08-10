Боксерша с повышенным тестостероном Иман Хелиф из Алжира завоевала золотую медаль Олимпиады

Теги Олимпиада-2024 бокс Иман Хелиф Бокс/MMA/UFC

Иман Хелиф стала победительницей олимпийского турнира по боксу.

В финальном поединке Хелиф выиграла у спортсменки из Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0). Бой прошел в категории до 66 кг.

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой IBA. Тогда показатели тестостерона спортсменки посчитали завышенным.

Ранее в финальную стадию олимпийского турнира пробилась Линь Юй-тин, которая также была дисквалифицирована с ЧМ из-за проваленного теста на гендерную принадлежность.

Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?

А как выглядят соперницы тех самых боксерш в Париже?

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52 комментария
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Перед финальным поединком судья внимательно разъяснил правила, отдельно напомнив про запрет бить по яйцам
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Респект мужику что добился своей цели! Думаю, нетфликсу стоит это экранизировать
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Иман Хелиф как лицо декриминализации семейного насилия: весь турнир избивал женщин, а его еще и наградили в конце!
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Это еще раз показывает, что мужчины лучше женщин во всех видах спорта. Шах и мат, феминистки!
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«Боксерша с повышенным тестостероном» и ху хромосомой называется боксером. С победой, мужики, мы крутые!
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красавчик
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Иман Хелиф стал победителем олимпийского турнира по женскому боксу, продолжив славные традиции Валерия Сюткина в рамках прогрессивного движения ББПЕ🙈
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Мужик выигрывает женский турнир по боксу. Это все, что надо знать об этой недоолимпиаде.
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Ответ Владимир Владимир
красавчик
Да-да, как Стрыкало пел: "Я бью женщин и детей, потому что я красавчик!"
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Ответ Сергей Маслов
Молодец, не пойму в чем ее вина? Она родилась девочкой с та им показателями. Тогда и Шакила ОНила нельзя было допускать,он же очень большой.
Шакил вроде не шел в женские соревнования...
Ее вина что занялась боксом, чтобы избивать баб - играла бы в футбол, никто бы не ныл, даже если мужиковата, там этим не удивишь
А лучше в шахматы
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Ответ Александр Иванов
Хех, Хелиф - с победой! Я болел за неё))) А китаянка молодчина, но тут было без шансов. Хелиф лучше во всех аспектах бокса.
Это было бы позором для него если бы он проиграл бабе
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Молодец, назло всем выиграла. Сколько грязи на неё вылилось с первой недели, типо трансгендер и прочее, вытерпела все, а теперь люди извиняются перед ней, за то, что все неправильно поняли. Одна их самых ярких звёзд этой Олимпиады, её символ
Символ точно. Только вот символ маразма МОК скорее
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Это первый чемпион транс в истории олимпийского бокса.
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Ответ Baduser32
Это первый чемпион транс в истории олимпийского бокса.
не транс, а гермафродит. и вряд ли первый. на заре оимпизма там вроде тоже гермафродиты брали - кстати советских спортсменок тоже обвиняли (но тогда не было женского бокса)
странно что МОК вернул нас в те времена
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Ответ sashafan2
Это еще раз показывает, что мужчины лучше женщин во всех видах спорта. Шах и мат, феминистки!
а нужны были доказательства? даже в шахматах только 1 женщина в топ-100 рейтинга. и то уже может, ни одной
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Ответ Каддафи
Когда вылетала и проигрывала ещё года 2-3 назад, то это никого не волновало. А сейчас "внезапно" все забеспокоились, хотя по факту все началось только из-за истерики слабой итальянки, остальные оказывали куда большее сопротивление.
ей только 25. На пару Олимпиад эту категорию можно закрывать из-за отсутствия интриги.
и вообще-то все началось задолго до итальянки - с того момента как ее отстранили, так как тест показал мужскую хромосому и повышенный тестостерон - а МОК допустил
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А кто-то сомневался?
П.С. только те, кто поставил на нее))
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спортсмен сказал — спортсмен сделал
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Поздравляю, братан!
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Великолепная новость)))Лицо радикальных леваков,будет напоминать мем где чувак в поте пытается выбрать олну из кнопок...Вроде и женщин бил мужик и это нельзя,но их бил "правильный" мужик,которому можно)))
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Кто бы сомневался :)
Век трансгендеров в женском спорте начался.
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Молодец мужик
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Молодец, не пойму в чем ее вина? Она родилась девочкой с та им показателями.

Тогда и Шакила ОНила нельзя было допускать,он же очень большой.
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Это девушкам наглядное пособие или как: типа даже плохонький боксер сильнее самой сильной боксерши?
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Ответ Максат Тобыш
Но не мусульманской стране, здесь всем наоборот, женщину сделают мужиком..
в мусульманских странах и свинину едят, и алкоголь пьют, так что не надо тут рассказывать про "но не в мусульманской стране". когда очень медалей хочется, то всё запрещенное перестаёт таковым быть
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Это ещё что! Я слышал, вроде одному ногомячисту гормон роста кололи до 21 года... Тоже всех победил.
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Молодец
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Ну а что. Lady in red с бакенбардами.
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Ответ Максат Тобыш
Там каждая, вторая такая на самом деле..
В Нурсултании?)
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Ответ Roman Araslanov
https://t.me/pulseofsport/9965 для тех, кто до сих пор считает что она мужчина)
А вообще без разницы. У нее в полуфинале и финале соперницы точно такие же были, так что смысл ныть?
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