Боксерша с повышенным тестостероном Иман Хелиф из Алжира завоевала золотую медаль Олимпиады
Иман Хелиф стала победительницей олимпийского турнира по боксу.
В финальном поединке Хелиф выиграла у спортсменки из Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0). Бой прошел в категории до 66 кг.
В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой IBA. Тогда показатели тестостерона спортсменки посчитали завышенным.
Ранее в финальную стадию олимпийского турнира пробилась Линь Юй-тин, которая также была дисквалифицирована с ЧМ из-за проваленного теста на гендерную принадлежность.
Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?
Ее вина что занялась боксом, чтобы избивать баб - играла бы в футбол, никто бы не ныл, даже если мужиковата, там этим не удивишь
А лучше в шахматы
странно что МОК вернул нас в те времена
и вообще-то все началось задолго до итальянки - с того момента как ее отстранили, так как тест показал мужскую хромосому и повышенный тестостерон - а МОК допустил
П.С. только те, кто поставил на нее))
Век трансгендеров в женском спорте начался.
Тогда и Шакила ОНила нельзя было допускать,он же очень большой.