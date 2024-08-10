Боксерша с повышенным тестостероном Иман Хелиф из Алжира завоевала золотую медаль Олимпиады

Иман Хелиф стала победительницей олимпийского турнира по боксу.

В финальном поединке Хелиф выиграла у спортсменки из Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0). Бой прошел в категории до 66 кг.

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой IBA. Тогда показатели тестостерона спортсменки посчитали завышенным.

Ранее в финальную стадию олимпийского турнира пробилась Линь Юй-тин, которая также была дисквалифицирована с ЧМ из-за проваленного теста на гендерную принадлежность.

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