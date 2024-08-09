Винер о победе гимнастки Варфоломеев на Олимпиаде: «Они хотели избавиться от России, но Россия все равно на первом месте»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпиада-2024 сборная Германии по художественной гимнастике ВФХГ Дарья Варфоломеев Гимнастика

Ирина Винер высказалась о победе немки Дарьи Варфоломеев на Олимпиаде.

Немецкая гимнастка Варфоломеев выиграла золотую медаль в личном многоборье на Играх в Париже.

– Она уроженка России, уехала с Алтая, у нее наша школа. Варфоломеев получила основы художественной гимнастики в нашей стране, этим все сказано. Они хотели избавиться от России, но Россия все равно на первом месте, вот и все.

– Следите за художественной гимнастикой на Олимпиаде?

– Относительно, конечно.

– Как вам уровень?

– Не буду критиковать, не хочу этого делать. Есть, что есть. Могу сказать одно: огромное количество уроженцев России выступает на Олимпийских играх и делает это довольно здорово.

Чемпионка Олимпиады в художественной гимнастике все равно русская, за какую бы страну она сейчас ни выступала, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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40 комментариев
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Я так и знал, что она так скажет. Л - лицемерие
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Ну дак, она оттого и уехала, потому что понимала, что при вас ей дороги наверх не будет.
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До чего ж эта Винер, как и все чинуши, мерзкая. Вы годами фактически вынуждаете людей эмигрировать, лишаете Россию человеческого потенциала. А сейчас пытаетесь примазаться к чужому успеху.
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Как же она быстро переобулась (
Та, которая называла наших спортсменов на Олимпиаде предателями.
Хотелось бы ещё написать - но на ум приходят только нецензурные выражения.
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И ведь все знали, что самые громкие противники поездки на олимпиаду будут после примазываться к чужим победам...
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🤢Нет предела лицемерию...
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«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала Винер.
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Ответ Насонов Дмитрий
Не великий спец, но ее отъезд вроде был в первую очередь связан с семейными обстоятельствами, а во вторую - с тем, что ее мучили травмы, которые у нас не умели лечить. Уехала она уже довольно давно - в 12 лет вроде
Ну эти факты явно в пользу России. Не умели лечить, зато есть бомбы на 3000 кг.
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Это же те самые мерзкие "товарищи", которые ОИ ПРИНЦИПИАЛЬНО И НИ ЗА ЧТО не смотрят, ай ай ай, обманщики получается
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Ответ shickana
Ну дак, она оттого и уехала, потому что понимала, что при вас ей дороги наверх не будет.
Не великий спец, но ее отъезд вроде был в первую очередь связан с семейными обстоятельствами, а во вторую - с тем, что ее мучили травмы, которые у нас не умели лечить. Уехала она уже довольно давно - в 12 лет вроде
+8
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Это Германия на первом месте, куда уезжают жить и работать в отличных условиях российские любители гимнастики и беларуские тренеры
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Тоже мне новость. Вот если бы не примазалась, я бы реально удивился, а так...
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Винер тоже уже начинает нести несуразицу ближе к 80 годам. Этак любого бывшего россиянина сменившего гражданство можно много лет считать своим и все его победы записывать на свой счет.
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Они это кто?)
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Как её бомбит!
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Все на Александерплац!
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Ответ болельшица
Барнаул - это столица Алтайского края)))
Республика Алтай и Алтайский край два разных субъекта
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Ответ bryzgun19
А разве не так? Или Варфоломеева от этого русской быть перестала? Школа художки у неё - русская.
Белорусская!
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Ответ Stop-D
Они это кто?)
Те у которых у которых на нее оформленного имущества понабздижено , а инагентом назовут какого нибудь журналистишку который корупция в слуз произносит
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Виннер скока пьет))) идоитка
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Помнится оная говорила про команду бомжей. Флюгеры, они такие.
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Чё его ждать от этой тётки
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Ответ В поисках смысла
Я так и знал, что она так скажет. Л - лицемерие
Ты все знал. ТЫ в белом пальто!
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Она б чемпионат России не выиграла)) уровень Олимпиады
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Ответ shickana
Ну дак, она оттого и уехала, потому что понимала, что при вас ей дороги наверх не будет.
а при вас?
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Ответ Кукушкин
«Варфоломеева от этого русской быть перестала» Тогда ты, использующий болгарские буквы алфавита, болгарин. Так что давай-ка не примазывайся к русским, понял, нет?
Причём здесь буквы и люди? Все кто с парашютом прыгают - русские, потому что Котельников - изобретатель ранцевого парашюта? А Сикорский и Набоков - американцы, если в Америку уехали?
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Ответ Владимир Залозный
Писали, что она из Барнаула. А Барнаул это не Алтай
Комментарий удален модератором
Так забирайте её обратно..😁
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Ответ болельшица
Барнаул - это столица Алтайского края)))
Алтайский край - это не Алтай ))
Алтай - это Республика Алтай.
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Ответ Алемит
Комментарий удален модератором
Я в школе не просто был, я даже учился там.
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