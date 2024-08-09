Винер о победе гимнастки Варфоломеев на Олимпиаде: «Они хотели избавиться от России, но Россия все равно на первом месте»

Ирина Винер высказалась о победе немки Дарьи Варфоломеев на Олимпиаде.

Немецкая гимнастка Варфоломеев выиграла золотую медаль в личном многоборье на Играх в .

– Она уроженка России, уехала с Алтая, у нее наша школа. получила основы художественной гимнастики в нашей стране, этим все сказано. Они хотели избавиться от России, но Россия все равно на первом месте, вот и все.

– Следите за художественной гимнастикой на Олимпиаде?

– Относительно, конечно.

– Как вам уровень?

– Не буду критиковать, не хочу этого делать. Есть, что есть. Могу сказать одно: огромное количество уроженцев России выступает на Олимпийских играх и делает это довольно здорово.

Чемпионка Олимпиады в художественной гимнастике все равно русская, за какую бы страну она сейчас ни выступала, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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