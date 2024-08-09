Вратарь Испании Тенас рукой сделал голевой пас в финале Олимпиады на 121-й минуте

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Олимпиада-2024 олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир Арнау Тенас Серхио Камельо олимпийская сборная Франции Гийом Рест Футбол

Арнау Тенас отметился результативной передачей в матче против Франции.

Голкипер сборной Испании на 121-й минуте финальной игры олимпийского футбольного турнира рукой отправил мяч к центральному кругу на ход Серхио Камельо, и 23-летний нападающий реализовал выход один на один с Гийомом Рестом – 5:3.

В этом году Тенас уже делал голевую передачу. 12 мая в игре против «Тулузы» в Лиге 1 футболист «ПСЖ» ассистировал форварду Килиану Мбаппе.

Подробно со статистикой Арнау можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев
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Анри прибили пасом РУКОЙ! Ну какая же ирония)
+68
-1
+67
Получается Сафонову ещё и у этого паренька надо выигрывать конкуренцию?
М-да сильно...
+15
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+15
Ответ Капибарбер
У Рональду в плей-офф ЧЕ+ЧМ за всю жизнь всего 2 голевых))
И "гол волосами".. Такого ни у кого нет.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
+11
-1
+10
Можно и в метание диска заявиться😼
+10
-1
+9
Ответ Shuller18
Анри прибили пасом РУКОЙ! Ну какая же ирония)
причём честным
+8
0
+8
Ответ Бегемотик
Отмазался за первый вратарский гол.
Пасом отмазался за первый гол? Ну так то он еще в первом тайме от него отмазался когда удар Матета в упор отразил. Во втором тайме и и дополнительном времени тоже тащил. Лучший игрок финал
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Прям по комментаторским штампам: «Вложил мяч партнёру как рукой»…oh wait🤓
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Сыграл как Лев Яшин.
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Отмазался за первый вратарский гол.
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Пас имени "пока Ле Блё".. Хе.. 😀
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Рори дэлап: мой звездюк
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Пас невероятный. Так и от ноги не всегда долетит)
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Сафонов получается даже не второй вратарь..
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Ответ gPk
Пасом отмазался за первый гол? Ну так то он еще в первом тайме от него отмазался когда удар Матета в упор отразил. Во втором тайме и и дополнительном времени тоже тащил. Лучший игрок финал
Он еще раньше отмазался шикарным сейвом в 1м тайме.
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