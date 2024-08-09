Вратарь Испании Тенас рукой сделал голевой пас в финале Олимпиады на 121-й минуте

Арнау Тенас отметился результативной передачей в матче против Франции.

Голкипер сборной Испании на 121-й минуте финальной игры олимпийского футбольного турнира рукой отправил мяч к центральному кругу на ход , и 23-летний нападающий реализовал выход один на один с – 5:3.

В этом году уже делал голевую передачу. 12 мая в игре против «Тулузы» в Лиге 1 футболист « » ассистировал форварду Килиану Мбаппе.

Подробно со статистикой Арнау можно ознакомиться здесь.