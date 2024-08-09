Вратарь Испании Тенас рукой сделал голевой пас в финале Олимпиады на 121-й минуте
Арнау Тенас отметился результативной передачей в матче против Франции.
Голкипер сборной Испании на 121-й минуте финальной игры олимпийского футбольного турнира рукой отправил мяч к центральному кругу на ход Серхио Камельо, и 23-летний нападающий реализовал выход один на один с Гийомом Рестом – 5:3.
В этом году Тенас уже делал голевую передачу. 12 мая в игре против «Тулузы» в Лиге 1 футболист «ПСЖ» ассистировал форварду Килиану Мбаппе.
Подробно со статистикой Арнау можно ознакомиться здесь.
М-да сильно...