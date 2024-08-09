Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, «Газпрому» имеем возможность развивать хоккей, радовать страну»
Роман Ротенберг высказался о возможности перехода Александра Овечкина в СКА.
Действующий контракт 38-летнего форварда и «Вашингтона» с зарплатой 9,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
Овечкин, являющийся воспитанником «Динамо», находится на втором месте в истории НХЛ по количеству голов, уступая лишь Уэйну Гретцки.
– Насколько реально приглашение Александра Овечкина в СКА?
– У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно.
– Удастся потянуть его условия?
– Надеюсь, да.
Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО «Газпром», лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду.
Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Зенит - развивает футбол!
Ура, товарищи!
Уроды
Все клубы КХЛ добровольно отдали часть своего потолка зарплат в пользу Ски, чтобы максимально развить отечественный хоккей по просьбе болельщика из Санкт-Петербурга.