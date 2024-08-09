Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, «Газпрому» имеем возможность развивать хоккей, радовать страну»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Газпром Алексей Миллер КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможности перехода Александра Овечкина в СКА.

Действующий контракт 38-летнего форварда и «Вашингтона» с зарплатой 9,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Овечкин, являющийся воспитанником «Динамо», находится на втором месте в истории НХЛ по количеству голов, уступая лишь Уэйну Гретцки.

– Насколько реально приглашение Александра Овечкина в СКА?

– У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно.

– Удастся потянуть его условия?

– Надеюсь, да.

Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО «Газпром», лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду.

Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

107 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В это же самое время: в первом полугодии 2024 г. чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 480,641 млрд руб.
+161
-4
+157
Бедный Грицюк, вообще без зарплаты останется😁
+117
-1
+116
Ска - развивает хоккей.
Зенит - развивает футбол!
Ура, товарищи!
+121
-9
+112
Самый поганый клуб страны
+87
-2
+85
Ответ КЕША
Хрен вам на воротник , чтобы шею не терло. Овечкин никогда в ваш середняк не пойдет . Овечкин потомственный и чистокровный динамовец . Ваши вонючие деньги ему не нужны. Уж он то свой золотой миллиард и не один давно заработал. Ротенберг приземлись на Землю и Медведева приземли . Вы реально свой середняк всю свою историю ползавший на карачках и почти каждый год игравший в переходных турнирах хотите сравнить с Динамо Москва ?
Не пойдёт а побежит,как Кузя,Дацук,Ковальчук.
+62
-7
+55
Ответ Денис Т.
В это же самое время: в первом полугодии 2024 г. чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 480,641 млрд руб.
Второе полугодие туда же идет. По-сути, если бы не нефтяной бизнес Газпрома, убытки были бы гораздо больше. Золотые годы прошли, сейчас будет несколько лет перестройки с большими тратами
+36
-1
+35
Хрен вам на воротник , чтобы шею не терло. Овечкин никогда в ваш середняк не пойдет . Овечкин потомственный и чистокровный динамовец . Ваши вонючие деньги ему не нужны. Уж он то свой золотой миллиард и не один давно заработал. Ротенберг приземлись на Землю и Медведева приземли . Вы реально свой середняк всю свою историю ползавший на карачках и почти каждый год игравший в переходных турнирах хотите сравнить с Динамо Москва ?
+51
-17
+34
Скинемся не ссыте....

Уроды
+31
-2
+29
Ответ Caniball
Ска - развивает хоккей. Зенит - развивает футбол! Ура, товарищи!
Лично миллер всё развивает
+28
-1
+27
Какая одаренная семья Ротенбергов все развивает в нашей стране с помощью Газпрома . «А не пошел бы ты к нехорошей маме, щи хлебать с мудями» - цитата из фильма «Штрафбат»(2004 год)
+25
-1
+24
Ответ Иван Буренков
Бедный Грицюк, вообще без зарплаты останется😁
Кредит возьмёт на зарплату Овечкину!
+23
-1
+22
А на помощь Детям, курской области,оренбурской .... мне предлагают скинуться с зарплаты.При том что за российский газ я плачу большем чем китайцы.А у моих родителей этого газа никогда не было.
+20
-1
+19
Покупать ветеранов, платить им бешенные деньги и ждать развития хоккея в стране вещи не совместимые.
+19
0
+19
Как же хочется, чтобы этот человек исчез из хоккея…
+19
-1
+18
Чел с интеллектом букашки просто родился в семье олигарха. Этого более чем достаточно.
+18
-1
+17
Ответ Иван Буренков
Бедный Грицюк, вообще без зарплаты останется😁
ничего не бедный,променял Авангард на вот на это
+15
0
+15
Путина забыл упомянуть.
+15
0
+15
На мой взгляд страна радуется когда СКА проигрывает.
+14
0
+14
Радовать страну ты можешь, но для этого нужен меткий бросок в сторону скамейки запасных
+11
0
+11
Ответ Сидни Кросби 2
Комментарий скрыт
Знал бы не пищал бы . Только в этом сезоне трое уехали . Почитай про Пашу Минтюкова . На подходе целая россыпь звезд 2005/06/07/08/09 годов рождения . Вам столько даже не снилось .
+13
-3
+10
Ответ Xell
Спорим Малкин уйдет не в Ска?)
Джино скорее всего в Пингвинах и закончит, а Аня Костерова не захочет возвращаться в Россию. Не забывай Овечкин это ещё и Путин тим, а Малкин обычный спортсмен, хоть и выдающийся. Так что в Металлург вряд-ли вернётся!
+10
0
+10
Транжирить деньги в нынешней ситуации при огромных убытках Газпрома самое то
+9
0
+9
Жаль петербуржцев. Им ведь приходится за это болеть
+9
0
+9
Скоро брейкингньюс:

Все клубы КХЛ добровольно отдали часть своего потолка зарплат в пользу Ски, чтобы максимально развить отечественный хоккей по просьбе болельщика из Санкт-Петербурга.
+9
0
+9
И ещё. При чём тут Миллер? Газпром госкомпания (51% акций - контрольный пакет). Так что благодари всех жителей страны.
+9
0
+9
Российский газ стал принадлежать Миллеру?
+9
0
+9
Ответ fatov65@mail.ru
Жаль петербуржцев. Им ведь приходится за это болеть
Не жалей. Я давно уже за наш клуб не болею, к сожалению. Прямо с прихода Бога Хоккея. 😞
+9
-1
+8
Язык ромки все глубже в милере. В каждом высказывании про милера говорит.
+9
-1
+8
Ответ KLUIVERT &#8470;9
Лично миллер всё развивает
А Медведев и Ротенберг - его главные помощники.
+9
-1
+8
Развитие хоккеистов с Йозе Мариной,это что-то смешное
+6
0
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий