Ловчев о «Спартаке»: «Взяли и убили карьеру Джикии – того, кто служил верой и правдой, был капитаном. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к руководству»

Теги Спартак Никита Симонян премьер-лига Россия Евгений Ловчев Николай Старостин Георгий Джикия Роман Зобнин Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Евгений Ловчев высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».

«Я не знаю, останется ли Соболев в «Спартаке». Я воспитанник Симоняна и Старостина. А Старостин говорил: если человек не хочет играть в команде, его надо отпускать.

Но тогда времена были другими, футболисты не были товаром, за который надо получить деньги.

И Роман Зобнин говорит: если игрок не хочет играть за команду, то его надо отпускать. А это ведь говорит Зобнин, который уже долгие годы находится в команде и сейчас является капитаном. Значит, так думают и игроки: не все, наверное, но думают.

С другой стороны – совершенно не в поддержку Соболева, а в качестве анализа сложившейся ситуации: самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в «Спартаке» с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, – взяли и убили его карьеру.

Я не знаю внутренних процессов клуба и не хочу в них разбираться. Я смотрю со стороны и считаю, что к человеку, который так отдавался «Спартаку», так относиться нельзя.

Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству «Спартака», – сказал бывший защитник красно-белых.

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81 комментарий
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Карьеру джикии убил его же агент)
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Ответ trick00
Карьеру джикии убил его же агент)
А также лишний вес, лень и собственное эго
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Интересно, они эту чушь за финансовое вспоможение от Шпинева несут все?
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Какая дичь. Если его бесплатно даже никто не берет, то кто в этом виноват?
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Бедный Джикия, щас заплачу.
Паспорт и большой контракт, а главное лень... Вот что убило его карьеру.
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Ответ Данилъ Шипицинъ
Интересно, они эту чушь за финансовое вспоможение от Шпинева несут все?
Если за деньги, то ещё можно понять. Если бесплатно, то это клиника.
+47
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Очень смешно такое слышать от болезного динамовца) А почему Джикия никому не нужен в РПЛ? Наверное, из-за высоких запросов агента, пусть ему спасибо скажет.
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а чем убили карьеру Джикии? если он готов держать уровень, то будет нарасхват. А он просто уже не уровень, так к кому вопросы?
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Да как же все достали - все кругом виноваты - тренеры, агенты, болельщики, обстановка, окружение и тд и тп и только Джикия и Соболев святые просто.
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Ответ Tom_York
Бедный Джикия, щас заплачу. Паспорт и большой контракт, а главное лень... Вот что убило его карьеру.
И большой живот
+13
0
+13
В тот момент, когда Джикия и Соболев запустили свой клуб в медиалигу, лично мне все стало понятно с этими двумя товарищами
+14
-2
+12
Ответ Только Крылья
И большой живот
Так правильно тренироваться надо, режим соблюдать, диета. Деньги диетологу платить...
А тут хинкали, шашлык...мммм и зп 2.3 млн. вот как удержаться)))
+11
0
+11
Поменьше бы таких экспертов вокруг Спартака - было бы спокойнее
+11
-2
+9
При всем уважении к Джикии, это не Тихонов, Титов, или Аленичев
+9
0
+9
пусть выкупает свой контракт и шурует на все четыре стороны
+7
0
+7
Ответ Tun
Поменьше бы таких экспертов вокруг Спартака - было бы спокойнее
Так они тем и живут, что несут всякую ахинею про Спартак. Говорили бы например о каких-нибудь Химках или Ахмат, кто бы их слушал и публиковал тут
+7
0
+7
Карьеру свою убил сам Джикия, надо форму поддерживать и выигрывать конкуренцию, или ему должны были вечный контракт предложить, всё земное стареет, так что не бз-ди ловчев
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+7
джикия был хорош, только в чемпионский год, а так Жиго был красавчиком обороны, а джикия , так средний игрок.
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Спартак о Джикии: Я тебя распиарил, я тебя и убью...
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Спартак их сделал миллионерами, должны быть благодарны с Соболевым всю жизнь и молиться на клуб.
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карьеру джикии убили хинкали
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Рабинер: «Как убивали Спартак. Глава 12: Смерть Джикии.»
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Ну Лрвчев уже перегибает.Кто убивал Джикию??? Он сам себя убил, привез несколько голов, перестал правильно выбирать позицию, скоростью никогда не отличался, стал проигрывать единоборства и как следствие проиграл конкуренцию и присел на лавку. И вместо того чтобы тренироваться и через тренировки добиваться места в основе, стал давить авторитетом. А ег уже не оказалось в достаточном количестве. Ну амСоболев себя повел как в детсаду - обиделся за кампанию. Теперь будет или круги наматывать или в приставку играть. Зенит его не возьмет, Спартак не оставит (в основе)
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Хватит уже мусолить эту тему. Уважаю Ловчева, как футболиста, но то, что он несёт сейчас..."Я не знаю внутренних процессов....", но в тоже время назойливо лезет в эти внутриклубные дела.
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Джикию убил агент, а Соболев просто недоразвитый
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Вот на этом бы стоило полностью прекратить давать трибуну Ловчеву. Совсем уже крыша протекла.
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я думал карьеру убил его аппетит как к бабкам так и к жратве...
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В этой ситуации маски у всех сброшены, и данные персонажи находятся именно там, где и заслужили.
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Если бы он был хорошим защитником как минимум
За ним бы стоял очередь а так этот старый не кому не нужен!
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Объясните этому пенсионеру, что карьерой Жорика занимается его чудо агент, к которому все вопросы
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