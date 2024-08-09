Ловчев о «Спартаке»: «Взяли и убили карьеру Джикии – того, кто служил верой и правдой, был капитаном. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к руководству»
Евгений Ловчев высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».
«Я не знаю, останется ли Соболев в «Спартаке». Я воспитанник Симоняна и Старостина. А Старостин говорил: если человек не хочет играть в команде, его надо отпускать.
Но тогда времена были другими, футболисты не были товаром, за который надо получить деньги.
И Роман Зобнин говорит: если игрок не хочет играть за команду, то его надо отпускать. А это ведь говорит Зобнин, который уже долгие годы находится в команде и сейчас является капитаном. Значит, так думают и игроки: не все, наверное, но думают.
С другой стороны – совершенно не в поддержку Соболева, а в качестве анализа сложившейся ситуации: самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в «Спартаке» с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, – взяли и убили его карьеру.
Я не знаю внутренних процессов клуба и не хочу в них разбираться. Я смотрю со стороны и считаю, что к человеку, который так отдавался «Спартаку», так относиться нельзя.
Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству «Спартака», – сказал бывший защитник красно-белых.
Паспорт и большой контракт, а главное лень... Вот что убило его карьеру.
А тут хинкали, шашлык...мммм и зп 2.3 млн. вот как удержаться)))
За ним бы стоял очередь а так этот старый не кому не нужен!