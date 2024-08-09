Олимпиада-2024, медальный зачет: США с 30 победами лидируют, Китай – 2-й, Австралия – 3-я, у России одна медаль

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

США лидируют в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже.

Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. США – 30-38-35 (103)

2. Китай – 29-25-19 (73)

3. Австралия – 18-14-13 (45)

4. Франция – 14-19-21 (54)

5. Великобритания – 13-17-21 (51)

6. Южная Корея – 13-8-7 (28)

7. Япония – 13-7-13 (33)

8. Нидерланды – 11-6-8 (25)

9. Италия – 10-11-9 (30)

10. Германия – 9-9-5 (23)...

31. Казахстан – 1-3-3 (7)...

36. Беларусь – 1-2-0 (3)...

71. Россия – 0-1-0 (1)

596 комментариев
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что кто бы не говорил. но как только начинается олимпиада. какая магия начинается) постоянно хочется смотреть медальный зачёт))
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Сегодня созванивался по делам с челом, которого несколько лет не видел.
И он так ближе к концу разговора вдруг спросил: «Ну чего там, как сам? Олимпиаду-то смотришь? Видал, что там?»
Я, в принципе, очень удивился вопросу. Потому что данный товарищ никогда не был замечен ранее мной в интересе к спорту, даже к футболу. Максимум, ММА под пиво, там, Федя, Хабиб, вот это вот всё. Ну думаю, всякое бывает, давно не видел.

«Нет» - отвечаю, «Загружен делами по самое не могу (это к сожалению, правда). Поэтому времени смотреть вообще нету (тут я конечно, приврал)».

«Да ты чё? Там столько всего!»

«Не», - говорю, - «Расскажи. Только кратко, в двух словах, самое главное и интересное».
На этом месте я еще надеялся что сейчас услышу что-нибудь про Маршанда, Дюплантиса, китайскую комбинированную эстафету, Дрим-Тим, теннисисток, и т.д. и т.п., впечатлениями обменяемся.

«Ок. Короче.»
Тут он выдал топ главных и ярчайших событий Олимпиады. В них входило плюс-минус следующее:
1) На церемонии открытия голый транвестит на блюде изображал Иисуса и тряс своим достоинством;
2) В женском боксе на ринг вышел переодетый мужик, избил спортсменку, та заплакала и попросила убежища в России;
3) Всех пловцов заставили плавать в Сене, они наглотались дерьма и заблевали фекалиями весь пьедестал почета;
4) В столовых нечем кормить спортсменов, они вырывают друг у друга тарелки и дерутся из-за еды;
5) Одна американка нажралась допинга, заснула прямо на снаряде и свалилась с него;
6) Хорошо, что наши туда не поехали, будут здоровыми, а то в Сене бы тиф подхватили.

- Ну хорошо, - говорю я, - спасибо, бомбические новости, просто обалденные. Но всё это околоспортивные скандалы. А что-то есть интересное, скажем так, из спортивной составляющей? Ну там что-то во время соревнований, рекорды какие-нибудь, результаты?
- Ну…. Есть, да, например… - начал вспоминать он.
- Что например?
- Ну вот вчера были прыжки с шестом… И там капец вообще!
- Да не говори! Ведь ты же про Дюплантиса, да ведь? Да? (это я говорю уже с интонацией Натали Портман из концовки мема «Звездных войн»)
- Ну наверное Дуплантис, я не помню… Ну короче, он планку сбил членом!
- Да ты что? Ахренеть! Не может быть!
- Да, прикинь, реально сбил членом! Ты совсем из новостей выпал, посмотри видос сейчас ссылку скину!
- Ну слушай, это же невозможно? Как так можно сбить, если они одеты в комбинезоны?
- Да я сам в шоке. У него оказался настолько большой член, что все равно сбил им планку. Сам в шоке. Вот такие пироги.
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Обновляй Казахстан! Есть золото
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Ислам Сатпаев и Александра Ле! Пулевая стрельба! Алга Казахстан!
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+69
Ответ Кирилл Аросев
И часто они так делали? Только один раз, да и то дома
если ещё раз так сделают, то американцы к следующей олимпиаде ещё 10 видов плавания добавят, плавание на боку, с веслом и т.д.
+59
-12
+47
Казахстан с первой медалью. Молодцы 👍.
+49
-6
+43
Казакстан!!!!!!!!!!!!!!!Qazaqstan!!!!!!!!! А,что вид спорта-то какой?
+43
-9
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Ответ ЛигаЧемпионов
Комментарий скрыт
Купи йотафон, кеды скороход, костюм от большевички и давай советы из чебурнета
+41
-7
+34
Молодец Сметов. Великолепная победа👌. Мои поздравления Казахстану👍.
+39
-6
+33
Ответ Kluivert-88
Обновляй Казахстан! Есть золото
Шикарный был поединок!

Алга, Казахстан!
+38
-7
+31
Ответ ILB05
Трава зеленая, огонь горячий, Китай на первом месте в летней олимпиаде
И часто они так делали? Только один раз, да и то дома
+32
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Посмотрел общий зачет Токио-2020 после 7 соревновательных дней
Такой был:
1) Китай – 19 золота (сейчас – 13)
2) Япония – 17 (сейчас – 8)
3) США – 14 (сейчас – 9)
4) Россия – 10 (приношу извинения, кому больно)
5) Австралия – 9 (сейчас – 11)
6) Великобритания – 6 (сейчас 9)
7) Корея – 5 (сейчас 7)

В общем, на самом деле, Китай уже недобирает своих по сравнению с графиком. Он, конечно еще кое-чего нашакалит на пинг-понгах, бадминтонах, прыжках в воду, штанге, но в целом уже недобор.
Япония – естественный откат более чем в 2 раза после домашней олимпиады
США – недобрали 5 золотых, но это скорее непруха и отсутствие доминаторов в плавании. Потому что общий уровень они держат; общее число медалей у них даже больше чем в Токио после 1-й недели. Доберут ещё как-нибудь где-нибудь.
Австралия и Корея в небольшом плюсе. Австралийцы в плавании вышли из кризиса и привезли 2-3 настоящих топарей.
Великобритания в Париже начала за упокой, но теперь мощно вышла в плюсы. Теоретически к концу Олимпиады могут быть наравне с Китаем)
Всё остальное втянула в себя Франция. У них сейчас больше золота уже, чем за все Токио, кто бы сомневался. Макрон уже не успевает по победным финалам ездить торговать своим le visage. И плавуна неплохого раздобыли. Молодцы.
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+24
Есть первое золото Узбекистана!
+27
-4
+23
Ответ иди поплачь
серьезно??
Серьёзно. Вот такой Бах русофоб))
В остальных странах права выкуплены у вещателей и смотреть можно только у них.
+28
-7
+21
Какой зрелищный вид спорта - стрельба из лука, на одном дыхании посмотрел
+21
-1
+20
Ответ dimon84
что кто бы не говорил. но как только начинается олимпиада. какая магия начинается) постоянно хочется смотреть медальный зачёт))
😀однозначно)
+20
-1
+19
В пересчече на количество спортсменов, Беларусия всех разрывает
+27
-9
+18
У Казахстана еще одна медаль, минимум серебро! Елдос Сметов (дзюдо) вышел в финал 💪
+20
-3
+17
В настольном теннисе на этой олимпиаде адово жжёт пара из КНДР. По понятным причинам выезжать на соревнования им удаётся реже соперников, поэтому Ким/Ри были посеяны последними.

Это не помешало им убрать всех фаворитов и выйти в финал, в котором они завтра встретятся с непобедимыми (пока?) китайцами. Привет российским чиновникам, которые ноют, что в условиях изоляции невозможно подготовиться к топ-турниру.
+23
-8
+15
офигеть как удобно сделали на сайте olympics.
заходишь и смотришь любую трансу в хорошем качестве бесплатно.
оч круто
+18
-3
+15
Ответ Odcarik7689
Посчитай золото у японцев корейцев китайцев... Все в топ 10
Японцы и южные корейцы это ведь тоже коллективный запад
+21
-6
+15
Ответ Сергей Пузанков
У белорусов 17 спортсменов, всего чуть больше чем россиян
Только у белорусов - лидеры, а у нас - туристы.
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+14
Молодец Елдос! Красиво заломал француза.
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А говорили, что эти игры никому не интересны)
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Какая блин вам Россия? ! Здесь нет такой страны
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товарищ редактор, вы США и Китай перепутали))
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Ответ fan_kz
У Казахстана еще одна медаль, минимум серебро! Елдос Сметов (дзюдо) вышел в финал 💪
Золото.
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+13
Спортс не выдавайте желаемое за действительно, США на первом месте уже. Поменяйте таблицу не позорьтесь)
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+12
Ответ Aleksashka
Комментарий скрыт
Не смотри, зачем ты об этом всем сообщаешь? Всем на тебя.....
+14
-2
+12
Ответ заблокированному пользователю
Казакстан!!!!!!!!!!!!!!!Qazaqstan!!!!!!!!! А,что вид спорта-то какой?
Стрельба из пневматической винтовки.
+12
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+12
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