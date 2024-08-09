Олимпиада-2024, медальный зачет: США с 30 победами лидируют, Китай – 2-й, Австралия – 3-я, у России одна медаль

США лидируют в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже.

Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. США – 30-38-35 (103)

2. Китай – 29-25-19 (73)

3. Австралия – 18-14-13 (45)

4. Франция – 14-19-21 (54)

5. Великобритания – 13-17-21 (51)

6. Южная Корея – 13-8-7 (28)

7. Япония – 13-7-13 (33)

8. Нидерланды – 11-6-8 (25)

9. Италия – 10-11-9 (30)

10. Германия – 9-9-5 (23)...

31. Казахстан – 1-3-3 (7)...

36. Беларусь – 1-2-0 (3)...

71. Россия – 0-1-0 (1)