Олимпиада-2024, медальный зачет: США с 30 победами лидируют, Китай – 2-й, Австралия – 3-я, у России одна медаль
США лидируют в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже.
Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Париж, Франция
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. США – 30-38-35 (103)
2. Китай – 29-25-19 (73)
3. Австралия – 18-14-13 (45)
4. Франция – 14-19-21 (54)
5. Великобритания – 13-17-21 (51)
6. Южная Корея – 13-8-7 (28)
7. Япония – 13-7-13 (33)
8. Нидерланды – 11-6-8 (25)
9. Италия – 10-11-9 (30)
10. Германия – 9-9-5 (23)...
31. Казахстан – 1-3-3 (7)...
36. Беларусь – 1-2-0 (3)...
71. Россия – 0-1-0 (1)
И он так ближе к концу разговора вдруг спросил: «Ну чего там, как сам? Олимпиаду-то смотришь? Видал, что там?»
Я, в принципе, очень удивился вопросу. Потому что данный товарищ никогда не был замечен ранее мной в интересе к спорту, даже к футболу. Максимум, ММА под пиво, там, Федя, Хабиб, вот это вот всё. Ну думаю, всякое бывает, давно не видел.
«Нет» - отвечаю, «Загружен делами по самое не могу (это к сожалению, правда). Поэтому времени смотреть вообще нету (тут я конечно, приврал)».
«Да ты чё? Там столько всего!»
«Не», - говорю, - «Расскажи. Только кратко, в двух словах, самое главное и интересное».
На этом месте я еще надеялся что сейчас услышу что-нибудь про Маршанда, Дюплантиса, китайскую комбинированную эстафету, Дрим-Тим, теннисисток, и т.д. и т.п., впечатлениями обменяемся.
«Ок. Короче.»
Тут он выдал топ главных и ярчайших событий Олимпиады. В них входило плюс-минус следующее:
1) На церемонии открытия голый транвестит на блюде изображал Иисуса и тряс своим достоинством;
2) В женском боксе на ринг вышел переодетый мужик, избил спортсменку, та заплакала и попросила убежища в России;
3) Всех пловцов заставили плавать в Сене, они наглотались дерьма и заблевали фекалиями весь пьедестал почета;
4) В столовых нечем кормить спортсменов, они вырывают друг у друга тарелки и дерутся из-за еды;
5) Одна американка нажралась допинга, заснула прямо на снаряде и свалилась с него;
6) Хорошо, что наши туда не поехали, будут здоровыми, а то в Сене бы тиф подхватили.
- Ну хорошо, - говорю я, - спасибо, бомбические новости, просто обалденные. Но всё это околоспортивные скандалы. А что-то есть интересное, скажем так, из спортивной составляющей? Ну там что-то во время соревнований, рекорды какие-нибудь, результаты?
- Ну…. Есть, да, например… - начал вспоминать он.
- Что например?
- Ну вот вчера были прыжки с шестом… И там капец вообще!
- Да не говори! Ведь ты же про Дюплантиса, да ведь? Да? (это я говорю уже с интонацией Натали Портман из концовки мема «Звездных войн»)
- Ну наверное Дуплантис, я не помню… Ну короче, он планку сбил членом!
- Да ты что? Ахренеть! Не может быть!
- Да, прикинь, реально сбил членом! Ты совсем из новостей выпал, посмотри видос сейчас ссылку скину!
- Ну слушай, это же невозможно? Как так можно сбить, если они одеты в комбинезоны?
- Да я сам в шоке. У него оказался настолько большой член, что все равно сбил им планку. Сам в шоке. Вот такие пироги.
Алга, Казахстан!
Такой был:
1) Китай – 19 золота (сейчас – 13)
2) Япония – 17 (сейчас – 8)
3) США – 14 (сейчас – 9)
4) Россия – 10 (приношу извинения, кому больно)
5) Австралия – 9 (сейчас – 11)
6) Великобритания – 6 (сейчас 9)
7) Корея – 5 (сейчас 7)
В общем, на самом деле, Китай уже недобирает своих по сравнению с графиком. Он, конечно еще кое-чего нашакалит на пинг-понгах, бадминтонах, прыжках в воду, штанге, но в целом уже недобор.
Япония – естественный откат более чем в 2 раза после домашней олимпиады
США – недобрали 5 золотых, но это скорее непруха и отсутствие доминаторов в плавании. Потому что общий уровень они держат; общее число медалей у них даже больше чем в Токио после 1-й недели. Доберут ещё как-нибудь где-нибудь.
Австралия и Корея в небольшом плюсе. Австралийцы в плавании вышли из кризиса и привезли 2-3 настоящих топарей.
Великобритания в Париже начала за упокой, но теперь мощно вышла в плюсы. Теоретически к концу Олимпиады могут быть наравне с Китаем)
Всё остальное втянула в себя Франция. У них сейчас больше золота уже, чем за все Токио, кто бы сомневался. Макрон уже не успевает по победным финалам ездить торговать своим le visage. И плавуна неплохого раздобыли. Молодцы.
В остальных странах права выкуплены у вещателей и смотреть можно только у них.
Это не помешало им убрать всех фаворитов и выйти в финал, в котором они завтра встретятся с непобедимыми (пока?) китайцами. Привет российским чиновникам, которые ноют, что в условиях изоляции невозможно подготовиться к топ-турниру.
заходишь и смотришь любую трансу в хорошем качестве бесплатно.
оч круто