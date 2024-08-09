«Тоттенхэм» купит Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута». Клуб согласовал с форвардом условия контракта (The Athletic)
«Тоттенхэм» купит Доминика Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута».
По информации The Athletic, 26-летний форвард заинтересован в переходе и согласовал с новым клубом условия личного контракта.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года, но в его контракте есть опция выкупа за 65 миллионов фунтов (около 76 миллионов евро), которая может быть задействована. Это будет рекордная продажа в истории «Борнмута».
В прошлом сезоне АПЛ Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» – 19 голов и 2 ассиста в 38 матчах.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» считает приоритетной задачей покупку нападающего.
Разве он бы не подошел Тоттену?
Но нам хотят привезти вот это за 65 млн.
65 миллионов фунтов за Соланке!!!
Да. Понимаю, с забивными форвардами, нынче, дефицит. Но...
65 миллионов фунтов за Соланке!!!
Он, конечно, был хорош в прошлом сезоне. Очень даже хорош. При Ираоле, прям, расцвёл! Но, пока, это лишь один сезон на таком уровне, за "Борнмут", и тут же 65 миллионов фунтов.
Понятно, что это АПЛ. И тут, деньги на транферы "льются рекой". Но это, всё-таки "Тоттенхэм " (читайте Леви).
И, тут, такое - 65 миллионов фунтов за Соланке!!!
И в первые два сезона за 45 игр он настрелял аж целых 3 гола, как после такого не писать о разводе то?))
Ладно, потом в ЧШ он настрелял неплохо, но там кто только не забивает под 30…а потом теряется в АПЛ) Пукки правда этот аргумент разнёс в пух и прах, как и Варди
Но 65 млн за 19 голов такое себе, тут очевидно миллионов 15 лишних из-за паспорта)
Мы ещё и 13 лимонов получим после продажи) это вообще кек конечно)
К тому же есть еще человеческие качества - он например не сбежал из Борнмута, когда те вылетели в Чемпионшип, а помог им вернуться назад.
Тут шпорам надо ещё 25 лямов доложить.
Ольмо купили за 60млн, Альвареса почти за сотку.
Повторюсь, 60 млн за одного из лучших бомбардиров АПЛ прошлого сезона это еще по божески.
А так очень хороший форвард, ещё в Ливерпуле это было заметно, его топ сезон в Борнмуте вообще не удивил.
Но ценник завышен, конечно, хотя в последние годы это уже привычно.
Там проблема, что топ игроки не очень хотят туда идти. Из за тюрьмы имени Леви