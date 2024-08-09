«Тоттенхэм» купит Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута». Клуб согласовал с форвардом условия контракта (The Athletic)

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Борнмут Доминик Соланке деньги Футбол

«Тоттенхэм» купит Доминика Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута».

По информации The Athletic, 26-летний форвард заинтересован в переходе и согласовал с новым клубом условия личного контракта.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года, но в его контракте есть опция выкупа за 65 миллионов фунтов (около 76 миллионов евро), которая может быть задействована. Это будет рекордная продажа в истории «Борнмута».

В прошлом сезоне АПЛ Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» – 19 голов и 2 ассиста в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» считает приоритетной задачей покупку нападающего.

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76 комментариев
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Комментарий скрыт
Челси
+62
0
+62
60 миллионов за английский паспорт?
+53
-2
+51
Ответ Азрет-Али Айбазов
С такими деньгами нельзя было за Осимхена побороться?
Между 65 млн и 120-130 млн есть небольшая разница.
+28
0
+28
угадайте чей воспитаник
+23
-1
+22
Помню, как тут писали, что ливерпуль развел Борнмут, и спихнул неликвид. А вот оно как получилось)
+22
-3
+19
Ответ Лютый пон
60 миллионов за английский паспорт?
ну ладно уж , за паспорт 40 , 25 - реальная цена соланке.
+15
-4
+11
Почему никто не покупает Дэйвида из Лилля?)
Разве он бы не подошел Тоттену?
+13
-2
+11
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему никто не покупает Дэйвида из Лилля?) Разве он бы не подошел Тоттену?
Я все лето об этом думаю. Плюс его можно взять за 20-30 млн, это хорошая цена.
Но нам хотят привезти вот это за 65 млн.
+10
-2
+8
Вроде недавно переходил и бурно обсуждали как Борнмут купил игрока за 20 млн у которого 1 гол за Ливерпуль. Оказывается это было до короны аж в далеком 2019 году.
+6
0
+6
Не думал, что в плане стоимости игроков, меня уже что-то удивит (с точки зрения цены). Но, вот это, конечно... Удивляет.
65 миллионов фунтов за Соланке!!!
Да. Понимаю, с забивными форвардами, нынче, дефицит. Но...
65 миллионов фунтов за Соланке!!!
Он, конечно, был хорош в прошлом сезоне. Очень даже хорош. При Ираоле, прям, расцвёл! Но, пока, это лишь один сезон на таком уровне, за "Борнмут", и тут же 65 миллионов фунтов.
Понятно, что это АПЛ. И тут, деньги на транферы "льются рекой". Но это, всё-таки "Тоттенхэм " (читайте Леви).
И, тут, такое - 65 миллионов фунтов за Соланке!!!
+7
-2
+5
Странная сделка, у соланке только 1 хороший сезон в апл, лучше взяли бы айвана тоуни. Он уже в апл несколько лет хорошие показатели в туманном альбионе, и стоит примерно так же, если не дешевле
+5
-1
+4
Ответ Саша Петров
Помню, как тут писали, что ливерпуль развел Борнмут, и спихнул неликвид. А вот оно как получилось)
Но он тогда мертвый был, тут Борнмут конечно стрельнул
+4
0
+4
20% полагается Ливерпулю при перепродаже. Около 12М на ровном месте. Норм
+3
0
+3
Ответ Саша Петров
Помню, как тут писали, что ливерпуль развел Борнмут, и спихнул неликвид. А вот оно как получилось)
Слушай, на момент перехода в 2019 году это была большая сумма для игрока, который забил один год за Ливерпуль.
И в первые два сезона за 45 игр он настрелял аж целых 3 гола, как после такого не писать о разводе то?))
Ладно, потом в ЧШ он настрелял неплохо, но там кто только не забивает под 30…а потом теряется в АПЛ) Пукки правда этот аргумент разнёс в пух и прах, как и Варди
Но 65 млн за 19 голов такое себе, тут очевидно миллионов 15 лишних из-за паспорта)
Мы ещё и 13 лимонов получим после продажи) это вообще кек конечно)
+3
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+3
Ответ S H A R K
1 хороший сезон в клубе, где игра была заточена на него. Такие игроки редко проявляют себя так же в клубах побольше, где понятное дело вокруг них игру строить не будут.
А Чемпионшип чем тебе не угодил, тоже сильная лига, и там он забивал под 30 голов. Если бы кто-н забил 30 голов в Эредвизи, Примейра-лиге или даже в РПЛ, все бы кипятком писали, а тут это просто обыденность)
К тому же есть еще человеческие качества - он например не сбежал из Борнмута, когда те вылетели в Чемпионшип, а помог им вернуться назад.
+2
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Можно нинада?
+2
0
+2
Ответ Trixi
Что в этом хорошего?26 лет.На нормальном уровне провел только год.
Такое ощущения что многие до сих пор в 2010м живут, когда 60млн это было что-то удивительное. Есть такая вещь как инфляция, сегодняшние 60млн это 30млн в 2010м, а "30млн", если тебе так удобнее, за Соланке это отличная цена, покупали и за большие деньги игроков с меньшими достижениями.
+2
0
+2
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему никто не покупает Дэйвида из Лилля?) Разве он бы не подошел Тоттену?
Либо Дьокереш или Хименес
+2
0
+2
Ответ Саша Петров
Помню, как тут писали, что ливерпуль развел Борнмут, и спихнул неликвид. А вот оно как получилось)
ты правда запомнил комментарии под самой обычной новостью, которая и вышла к тому же довольно давно? феноменальная память!!!!
+3
-1
+2
Ответ Саша Петров
Помню, как тут писали, что ливерпуль развел Борнмут, и спихнул неликвид. А вот оно как получилось)
А что, 6 лет назад он не был неликвидом? Да и сейчас, 1 хороший сезон в АПЛ, а ему уже 26.
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Так Тоуни за 80 млн - это тоже так себе.
Тоуни уже меньше 50
+1
0
+1
Много) оправдает?
+2
-1
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Ответ Censormorum
Между 65 млн и 120-130 млн есть небольшая разница.
Его за 100 чистыми готовы отдать.
Тут шпорам надо ещё 25 лямов доложить.
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Ответ Trixi
Есть такая вещь как уровень футболиста)Условный один из лучших игроков ЕВРО в лице Ольмо стоит меньше ,чем откровенный середняк Соланке.Условный топарь Альварес стоит на смешные 10-20 миллионов больше чем середняк Соланке. "покупали и за большие деньги игроков с меньшими достижениями." Вы про 20-ти летних парней говорите и сравниваете их с середняком Соланке который большую часть своей карьеры уже провел ?)Гениально ,че
Соланке ничем не хуже Ольмо, просто не нужно на обложку смотреть. А евро уже давно является такой обложкой(Соланке не виноват, что у Англии состав сильнее, но физрук тренер), надо судить по клубному сезону. Ольмо был хорош в 5-й команде Бундеслиги, но ведь лидером был Симонс. Учитываем уровень АПЛ и прикидывает какое место бы занял Лейпциг в АПЛ. В середине, как и Борнмут. Причем Борнмут играет в современной команде, это не кейс Тоуни, когда в топ команду сложно адаптировать. Плюс адаптирован к АПЛ, плюс не травмат как Ольмо. Я согласен, что есть переплата, но он должен стоить дороже Ольмо.
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Ответ Trixi
Есть такая вещь как уровень футболиста)Условный один из лучших игроков ЕВРО в лице Ольмо стоит меньше ,чем откровенный середняк Соланке.Условный топарь Альварес стоит на смешные 10-20 миллионов больше чем середняк Соланке. "покупали и за большие деньги игроков с меньшими достижениями." Вы про 20-ти летних парней говорите и сравниваете их с середняком Соланке который большую часть своей карьеры уже провел ?)Гениально ,че
Футболист стоит столько сколько за него платят на рынке)
Ольмо купили за 60млн, Альвареса почти за сотку.
Повторюсь, 60 млн за одного из лучших бомбардиров АПЛ прошлого сезона это еще по божески.
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Ответ Лютый пон
60 миллионов за английский паспорт?
За гол через игру в каком-то Борнмуте это ещё по-божески
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Ответ денис гавриков
Ну вот за что там такие деньги платить... Еще недавно списан Ливерпулем был
Списан исключительно потому, что в заявке не нашлось места, а лавочку он не хотел полировать.
А так очень хороший форвард, ещё в Ливерпуле это было заметно, его топ сезон в Борнмуте вообще не удивил.
Но ценник завышен, конечно, хотя в последние годы это уже привычно.
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Ответ Марат Хапаев
Я бы посмотрел ваши комментарии, когда он положит свои 20 мячей за Шпор.
вот, когда положит, тогда и посмотришь :) а пока, если слyчится, это очень спорный трансфер
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Ответ Foma T
Куры деньги не клюют)
У них дохера денег. Это Лондон, с лучшим стадионом в стране.
Там проблема, что топ игроки не очень хотят туда идти. Из за тюрьмы имени Леви
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Ответ melwood- lfc
Слушай, на момент перехода в 2019 году это была большая сумма для игрока, который забил один год за Ливерпуль. И в первые два сезона за 45 игр он настрелял аж целых 3 гола, как после такого не писать о разводе то?)) Ладно, потом в ЧШ он настрелял неплохо, но там кто только не забивает под 30…а потом теряется в АПЛ) Пукки правда этот аргумент разнёс в пух и прах, как и Варди Но 65 млн за 19 голов такое себе, тут очевидно миллионов 15 лишних из-за паспорта) Мы ещё и 13 лимонов получим после продажи) это вообще кек конечно)
Ладно. Про 15 млн за паспорт я погорячился, там все 40
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