«Тоттенхэм» купит Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута». Клуб согласовал с форвардом условия контракта (The Athletic)

«Тоттенхэм» купит Доминика Соланке за 65 млн фунтов у «Борнмута».

По информации The Athletic, 26-летний форвард заинтересован в переходе и согласовал с новым клубом условия личного контракта.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года, но в его контракте есть опция выкупа за 65 миллионов фунтов (около 76 миллионов евро), которая может быть задействована. Это будет рекордная продажа в истории «Борнмута».

В прошлом сезоне АПЛ Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» – 19 голов и 2 ассиста в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» считает приоритетной задачей покупку нападающего.