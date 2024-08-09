Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Sports.ru Павел Андреев агенты Александр Соболев деньги Футбол

Александр Соболев был уверен в достоверности предложения «Зенита».

Напомним, что 27-летний нападающий был отстранен от тренировок со «Спартаком» на фоне возможного перехода в «Зенит».

Единственное предложение от петербургского клуба поступало только на словах и через агента Павла Андреева, об этом сообщал Иван Карпов.

Тогда озвучили сумму в 8 миллионов евро, которая «Спартак» не устроила. С тех пор клубы не идут на компромиссы.

«Одних идея с покупкой Соболева привлекла из-за низкой цены. Другие точно не будут заниматься благотворительностью», – заявил источник Спортса.

При этом форвард до последнего отказывался верить, что переговоры срываются. Соболев утверждал, что трансфер реален.

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказывает источник Спортса.

Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?

148 комментариев
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Ответ Evgeny Trifonov
Бумага Шрёдингера какая-то
Зато мозг у Соболева не Шредингера. Там очевидно его отсутствие
+145
-5
+140
Бумага Шрёдингера какая-то
+124
-4
+120
- Видишь бумагу?
- Нет.
- И я не вижу. А она есть.
+79
-3
+76
обосрался.🤣
+57
-2
+55
Басня о том как карп дельфина обманул
+52
-2
+50
Ответ Paul Spolnikov
Я болею за Спартак и всегда при сравнении паспортов и легионеров был за своих. Но в этом случае я желаю удачи Угальде, Барко, Николсону, кому угодно, лишь бы не очередному выродку, плюющему на команду. Без верности клубу в футболе никакого смысла не вижу. Представьте себе болельщиков, перед каждым туром выбирающим команду, за которую будут болеть. А игрок должен быть ещё более преданым, чем болельщик. Соболев -позор футбола. Не он первый, но тем не менее
То есть, когда Соболев из Крылышек переходил в Спартак, ты тоже кричал о верности клубу? Или это - другое? P.S.Ни разу не поклонник Соболева, скорее наоборот. Но и ты - будь последователен.
+39
-3
+36
Ответ Penguin
"рассказывает источник Спортса." - как думаете это уровень Ивана Карпова или выше
В тупость Соболева вертится больше чем в бред Карпова
+38
-2
+36
Это Дзюба Соболеву писал с аккаунта Зенита
+32
-2
+30
Какой же он ограниченный, не могу не вспомнить как он показывал ромбик болельщикам Зенита, сказочный д.,.....
+29
-1
+28
И тут симулировал, что за человек
+21
0
+21
Ответ Paul Spolnikov
Я болею за Спартак и всегда при сравнении паспортов и легионеров был за своих. Но в этом случае я желаю удачи Угальде, Барко, Николсону, кому угодно, лишь бы не очередному выродку, плюющему на команду. Без верности клубу в футболе никакого смысла не вижу. Представьте себе болельщиков, перед каждым туром выбирающим команду, за которую будут болеть. А игрок должен быть ещё более преданым, чем болельщик. Соболев -позор футбола. Не он первый, но тем не менее
а как там с вероностью у Зобнина из Динамо или у Зиньковского и кстати СОболева из тех же Крылышек?)) или у Джикии из Амкара, а он вообще воспитанник Локо
+25
-5
+20
Я болею за Спартак и всегда при сравнении паспортов и легионеров был за своих. Но в этом случае я желаю удачи Угальде, Барко, Николсону, кому угодно, лишь бы не очередному выродку, плюющему на команду. Без верности клубу в футболе никакого смысла не вижу. Представьте себе болельщиков, перед каждым туром выбирающим команду, за которую будут болеть. А игрок должен быть ещё более преданым, чем болельщик.
Соболев -позор футбола. Не он первый, но тем не менее
+33
-13
+20
Без бумажки ты Дельфиняшка)
+18
-1
+17
Все таки дельфины умнее. Это просто не додельфин.
+14
0
+14
Саша новость о возможности трансфера у карпа прочитал и в себя поверил, но не тут то было)))
+14
-1
+13
Если все так и есть, то получился очень качественный троллинг)
+11
0
+11
Соболев уверен что бумага есть,но никак не возьмёт в толк, что она уже использована по назначению!😂
+11
-1
+10
Ответ Вадим Серегин
именно. Любой шорох про Спартак интересен людям, не то что госклуб)
не угадал 🤷‍♂️
просто что ни новость про спартак, то юмореска 🤡
+12
-3
+9
Дебиловатый паренёк...
+11
-2
+9
Ответ Mihail0910
- Видишь бумагу? - Нет. - И я не вижу. А она есть.
Где-то заплакал суслик: раньше был он, а теперь - бумага дельфиния
+13
-4
+9
Без бумажки ты 💩
И ещё сразу

– Что же делать… Мне самому очень неприятно… Как? О, нет, Пётр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм… Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них 💀
+8
-1
+7
Пусть этот злостный нарушитель пдд дальше рассекает по Москве , а в Питере чтобы духу его не было
+7
0
+7
"рассказывает источник Спортса." - как думаете это уровень Ивана Карпова или выше
+8
-1
+7
Саша дурачок, поманился на крючок...
+6
0
+6
Впервые вижу, как в новостях здесь стал фигурировать "источник Спортса". Давно пора, а то не солидно как-то было)
+5
0
+5
Ну ладно Соболев, но, видимо, агент Андреев где-то подгадил руководству Зенита, раз их обоих так грамотно развели)
+5
0
+5
Ходят легенды, что Соболев до сих пор ходит и бубнит себе под нос что-то про Санкт-Петербург и какую-то бумагу.
+5
-1
+4
Ну он точно тупой. Если и были сомнения, то окончательно отпали.
+5
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+4
Ответ Давид Agabekyan
В тупость Соболева вертится больше чем в бред Карпова
Тупость и того и другого
+4
0
+4
>Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»

кто-то распечатал ему пост Карпа?
+3
0
+3
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