Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»
Александр Соболев был уверен в достоверности предложения «Зенита».
Напомним, что 27-летний нападающий был отстранен от тренировок со «Спартаком» на фоне возможного перехода в «Зенит».
Единственное предложение от петербургского клуба поступало только на словах и через агента Павла Андреева, об этом сообщал Иван Карпов.
Тогда озвучили сумму в 8 миллионов евро, которая «Спартак» не устроила. С тех пор клубы не идут на компромиссы.
«Одних идея с покупкой Соболева привлекла из-за низкой цены. Другие точно не будут заниматься благотворительностью», – заявил источник Спортса.
При этом форвард до последнего отказывался верить, что переговоры срываются. Соболев утверждал, что трансфер реален.
«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказывает источник Спортса.
Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?
- Нет.
- И я не вижу. А она есть.
Соболев -позор футбола. Не он первый, но тем не менее
просто что ни новость про спартак, то юмореска 🤡
И ещё сразу
– Что же делать… Мне самому очень неприятно… Как? О, нет, Пётр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм… Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них 💀
кто-то распечатал ему пост Карпа?