Соболев был расстроен уходом Джикии из «Спартака» и переходом Виллиана Жозе
Александр Соболев был расстроен трансфером Виллиана Жозе и уходом Георгия Джикии.
По информации Спортса, на историю с возможным переходом 27-летнего форварда в «Зенит» могло повлиять несколько факторов.
Один из наиболее важных моментов – уход Георгия Джикии.
«Друг ушел, Саша понял, что один останется, а на остальных смотрел с подозрением: больше меня никто не любит и не ценит», – описывает настроение Соболева источник Спортса.
Нападающий не обрадовался и появлению Виллиана Жозе, прямого конкурента за место в старте. Только здесь «Спартак» исходил не из поиска замены Соболеву.
«На рынке не так много футболистов с 10 голами в прошлом сезоне Ла Лиги, которые почти бесплатные и готовы приехать в «Спартак».
Виллиана брали, потому что просто была возможность взять сильного игрока, Соболев тут ни при чем», – заявил источник Спортса.
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— Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
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Он и показывал на поле - Роше. А Роша не увидел там ничего, потому и обратился к судье, мол у человека травма видимо, все-таки коки отсутствуют. Жаль судьи не поняли.
Через такое прошёл и не спился.