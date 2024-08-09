Соболев был расстроен уходом Джикии из «Спартака» и переходом Виллиана Жозе

Александр Соболев был расстроен трансфером Виллиана Жозе и уходом Георгия Джикии.

По информации Спортса, на историю с возможным переходом 27-летнего форварда в «Зенит» могло повлиять несколько факторов.

Один из наиболее важных моментов – уход Георгия Джикии.

«Друг ушел, Саша понял, что один останется, а на остальных смотрел с подозрением: больше меня никто не любит и не ценит», – описывает настроение Соболева источник Спортса.

Нападающий не обрадовался и появлению Виллиана Жозе, прямого конкурента за место в старте. Только здесь «Спартак» исходил не из поиска замены Соболеву.

«На рынке не так много футболистов с 10 голами в прошлом сезоне Ла Лиги, которые почти бесплатные и готовы приехать в «Спартак».

Виллиана брали, потому что просто была возможность взять сильного игрока, Соболев тут ни при чем», – заявил источник Спортса.

Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?

Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»

