Соболев был расстроен уходом Джикии из «Спартака» и переходом Виллиана Жозе

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Sports.ru Георгий Джикия Виллиан Жозе Александр Соболев Футбол

Александр Соболев был расстроен трансфером Виллиана Жозе и уходом Георгия Джикии.

По информации Спортса, на историю с возможным переходом 27-летнего форварда в «Зенит» могло повлиять несколько факторов.

Один из наиболее важных моментов – уход Георгия Джикии.

«Друг ушел, Саша понял, что один останется, а на остальных смотрел с подозрением: больше меня никто не любит и не ценит», – описывает настроение Соболева источник Спортса.

Нападающий не обрадовался и появлению Виллиана Жозе, прямого конкурента за место в старте. Только здесь «Спартак» исходил не из поиска замены Соболеву.

«На рынке не так много футболистов с 10 голами в прошлом сезоне Ла Лиги, которые почти бесплатные и готовы приехать в «Спартак».

Виллиана брали, потому что просто была возможность взять сильного игрока, Соболев тут ни при чем», – заявил источник Спортса.

Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?

Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»
 

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75 комментариев
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Ути-пути)) давайте все его обнимем и пожалеем, такой стресс у человека
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Столько шума вокруг абсолютно среднего игрока по меркам РПЛ, который пока только запомнился нырками, грязной игрой, съезжающей кукухой и нытьём.
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Какой же омерзительный игрок завелся в РПЛ.
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Ответ Jason Kidd
Я понял сарказм, но он не только, как игрочишка средненький, но и как человек, оказывается, так себе. Сколько там одних только автомобильных штрафов у него было?
после всех его выходок у вас еще были сомнения, что он хороший человек?)
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10 голов в Ла Лиге - ерунда, 15 голов в РПЛ - инопланетянин.
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Получает больше 100 млн еще и ноет🤣🤣🤣 я бы за такие деньги землю грыз)) дельфины умнее Соболя раз в 100
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Ответ Eugene88
Ути-пути)) давайте все его обнимем и пожалеем, такой стресс у человека
Я понял сарказм, но он не только, как игрочишка средненький, но и как человек, оказывается, так себе. Сколько там одних только автомобильных штрафов у него было?
+15
-7
+8
Ответ ZarvuR2020
Столько шума вокруг абсолютно среднего игрока по меркам РПЛ, который пока только запомнился нырками, грязной игрой, съезжающей кукухой и нытьём.
Игрок неплохой, только его раскрыть нужно. Групповая стадия ЛЕ 21/22 у него была в огненном исполнении: 4+1 в 5 матчах
+15
-8
+7
пусть за дубль играет, там нет вилиана жозе
+8
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+7
Футболист - одно из самых нежных существ на планете Земля.
+6
-1
+5
"Никто меня не любит, никто меня не ждёт, никто не приголубит и к сердцу не прижмёт. Не пишет мне родная, не шлёт тепло души и я сижу скучаю, сейчас один в тиши. А как всё начиналось... "
+4
0
+4
Как в принципе можно из-за этого расстраиваться, когда получаешь такие бабки?
+6
-2
+4
Ответ Евгений Сидоров
Футболист - одно из самых нежных существ на планете Земля.
Бесправных и беззащитных чего уж там
+3
0
+3
Ответ евГений
Игрок неплохой, только его раскрыть нужно. Групповая стадия ЛЕ 21/22 у него была в огненном исполнении: 4+1 в 5 матчах
Ригони как то в группе ле 6 мячей за Зенит забивал , не являясь нападающим, топ игрок для рпл был ?
+3
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а болельщики и клуб расстроены игрой дельфина
+3
0
+3
В проф клубе конкуренция. Надо же. Где это видано? Однозначно, это всё провокация против гениального игрока.
+3
0
+3
Саша понял, что один останется, а на остальных смотрел с подозрением: больше меня никто не любит и не ценит»
— Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
— Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
— Меня никто не любит.
— А за что Вас любить, а? Таких, как Вы, не любят. Девушки любят молодых и политически грамотных...
Золотой теленок
+3
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Не понимаю, ты же профессионал, какие могут быть обилы и расстройства. Джикия откровенно сдал, а держать игрока за былые заслуги не будет ни один клуб. Купили Жозе, так это усиление обоймы. С учетом результативности самого Соболева и Угальде, в прошлом сезоне. Выполняй условия контракта, тренируйся, играй вот и все.
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Поаплодируем новому персонажу : источник Спортса
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Ответ Helge
а своей игрой он расстроен не был? Соболеву бы для начала начать что-то показывать на футбольном поле, а не ныть и переживать за карьеру своих дружбанов
Соболеву бы для начала начать что-то показывать на футбольном поле...

Он и показывал на поле - Роше. А Роша не увидел там ничего, потому и обратился к судье, мол у человека травма видимо, все-таки коки отсутствуют. Жаль судьи не поняли.
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Бедняжка.
Через такое прошёл и не спился.
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Ответ евГений
Игрок неплохой, только его раскрыть нужно. Групповая стадия ЛЕ 21/22 у него была в огненном исполнении: 4+1 в 5 матчах
Типичный инопланетянин.
+2
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Ответ Eugene88
Ути-пути)) давайте все его обнимем и пожалеем, такой стресс у человека
Просто считал себя незаменимым а тут конкурент появился - испугался конкуренции ведь теперь нужно работать на тренировках
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какие мы нежные)
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Сытый, жирный и ленивый паспортист. Вы можете себе представить чтобы футболист был расстроен трансферной политикой клуба до такой степени, чтобы разругаться со всеми и байкотировать игры?
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Спортс превратился в личный блог и историю болезни Соболева.
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Поиграй в Dota, ,дельфин
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а своей игрой он расстроен не был? Соболеву бы для начала начать что-то показывать на футбольном поле, а не ныть и переживать за карьеру своих дружбанов
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А ведь он такой всегда был, только болельщики спартака его всегда защищали, а как решил уйти, так какахами закидывать стали. Всё как обычно, ничего нового, просто все болельщики спартака думают, что игроки к ним приходят навсегда и играют за ромб или борщ, что там у них, а уходить могут только с их разрешения
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Ответ suka1989
В чем ? Напомни
«Соболев — молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он, — сказал Дзюба. — Так зацепились, потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная — есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рты. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы».
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